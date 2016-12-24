Внимание Президента

На днях стало известно, что для учреждений образования и культуры Мордовии Президент России Владимир Путин выделил из своего резервного фонда свыше 73,5 миллиона рублей. Согласно подписанному распоряжению, 7 миллионов 972 тысячи рублей поступят для проведения капитального ремонта помещений Кемлянского аграрного колледжа. Еще свыше 10,5 миллиона рублей пойдет на реконструкцию здания гимназии № 1 в городе Ковылкино. Наконец, 55 миллионов рублей будет направлено на капремонт Центра культуры имени Ухтомского в Рузаевке. А чуть ранее Мордовия получила 50 миллионов рублей на проведение ремонта главного корпуса республиканской инфекционной клинической больницы и 27 миллионов - на реконструкцию гинекологического корпуса Республиканской клинической больницы № 4 (с целью размещения там детской поликлиники № 2).

И таких примеров, из которых, собственно, складывается целостная картина позитивных преобразований, можно привести немало. «ВС» решил вспомнить, какие еще проекты в Мордовии были реализованы при личном участии Президента страны.

Слово и дело

Прежние руководители страны - цари, генсеки - откровенно никогда не баловали Мордовию личным вниманием. До 1990-х годов самыми высокопоставленными чиновниками, приезжавшими сюда, были Михаил Иванович Калинин да Борис Николаевич Ельцин. Причем если первый и власти-то реальной не имел, то второй был явно ограничен в своих возможностях - поздравил республику от имени ЦК КПСС с новыми свершениями, вручил орден, посадил деревце, и, как говорится, на том спасибо.

Для сравнения. Владимир Владимирович Путин - в ранге Президента и Председателя Правительства - приезжал в республику аж шесть раз. И формальными его визиты никогда не являлись.

В 1999 году именно в Мордовии были во многом заложены основы предстоящего объединения двух главных политических сил страны - «ОВР» и «Единства». Кроме того, по распоряжению Владимира Путина федеральное финансирование получили проекты строительства нового здания саранской гимназии № 12, второй очереди ТЭЦ-2 и Ялгинского детского дома. Поддержал он, кстати, и целый ряд других предложений, подготовленных региональным правительством (возглавляемым, кстати, в ту пору Владимиром Волковым), дав множество поручений членам российского кабмина.

Летом 2002-го Владимир Путин уже в качестве Президента РФ благословил масштабные преобразования в центральной части города. С легкой его руки был отремонтирован памятник «Навеки с Россией», построены стадион «Старт», Ледовый дворец и Дворец водных видов спорта, благоустроены набережная реки Саранки и фонтанный спуск, справил новоселье Национальный театр.

Спустя год, в августе 2006-го, глава государства лично открыл в Саранске памятник флотоводцу Федору Ушакову и посетил только что освященный Патриархом кафедральный собор святого праведного воина. В ходе визита также были рассмотрены вопросы строительства музейно-архивного комплекса, театров и спортивных сооружений. Главным итогом, однако, следует считать определение концепции празднования Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского государства и решение придать юбилею общенациональный формат (оргкомитет его, напомним, возглавил сам Владимир Путин).

Ну а в 2007-м республика заявила о себе как о центре всего финно-угорского мира. Тогда для участия в международном фестивале культур «Шумбрат, Мордовия!» сюда прибыли главы сразу трех европейских государств - Финляндии (Тарья Халонен), Венгрии (Ференц Дюрчань) и России (Владимир Путин). Помимо Саранска они посетили национальную глубинку - село Старая Теризморга Старошайговского района. Столь широкое представительство, понятно, делает честь любой территории. Тем не менее Президент России уделил внимание текущим вопросам развития региона - например, обустройству так называемого университетского квартала и примыкающих к нему улиц.

Следующий, пятый по счету приезд Владимира Путина в Мордовию, относящийся к июню 2011-го, был приурочен к состоявшемуся в Атемаре второму Всероссийскому форуму сельских поселений. Впрочем, то был скорее повод. Проходившему заседанию оргкомитета праздника Тысячелетия внимания было уделено ничуть не меньше. В работе его помимо самого премьера приняли участие сразу четыре федеральных министра и множество заместителей. По итогам обсуждения было принято решение о дополнительном финансировании ряда запланированных строек - дорог, социальных объектов, в том числе школы олимпийского резерва по зимним видам спорта, центра спортивной ходьбы, стадиона и водного дворца.

Оценив положительные перемены в облике республиканской столицы, Владимир Путин счел, что она сможет принять мероприятия любого уровня, вплоть до матчей футбольного первенства планеты. «Решение, что Саранск войдет в число городов-организаторов чемпионата, принято во многом благодаря личной поддержке Владимира Путина, - заявил впоследствии Глава РМ Владимир Волков. - Это знак огромного доверия к нам и с его стороны, и со стороны FIFA. Чемпионат должен открыть республику миру, способствовать развитию туризма, других отраслей экономики и социальной сферы».

Наконец, шестой визит, состоявшийся в августе 2012 г., связан был с грандиозными торжествами праздника Тысячелетия. Покидая Саранск, Владимир Путин объяснил причину теплого отношения к столице республики, выразившись в том смысле, что направляемые из федеральной казны деньги здесь всегда расходуются рачительно и продуманно. То есть работают во благо региона и людей, его населяющих.

Стимул к развитию

Вероятно, именно уверенностью российского лидера в безусловном выполнении республикой всех взятых на себя обязательств, эффективности освоения бюджетных средств и объясняется последующая смена формата его общения с региональным руководством. Косвенно это подтверждает тот факт, что личные встречи между Президентом и Главой РМ проходят постоянно. В ходе их обычно рассматриваются конкретные направления, требующие участия федерального центра. Нередко даются и прямые поручения министрам, директорам госкорпораций или казенных учреждений.

Другой немаловажный момент состоит в том, что Президент постоянно интересуется ходом исполнения своих поручений, то есть, по сути, держит их под личным контролем.

Декабрьская 2013 года беседа Владимира Путина с Владимиром Волковым была посвящена обсуждению множества актуальных тем - от вопросов сбалансированности бюджета и переселения граждан из аварийного жилья до повышения зарплат работникам бюджетной сферы и строительства детских садов. Речь шла, в частности, о реконструкции студенческих общежитий и музея изобразительных искусств, возведении музейно-архивного комплекса, центра для одаренных детей, крытого футбольно-легкоатлетического манежа, а также восточного обхода г. Саранска и автодороги, напрямую соединяющей северо-западный и северо-восточный жилые массивы города. Притом особое внимание было уделено запуску новых производств - оптоволоконного, светотехнического, кабельного. Поручений же по результатам той встречи последовало столько, что по завершении новогодних каникул Глава РМ, Председатель Правительства и ключевые члены республиканского кабмина провели десятки встреч в Москве.

В нынешнем году Президент уже дважды принимал руководителя Мордовии. В первый раз, в апреле, дабы рассмотреть в свете предстоящих выборов перспективы дальнейшего социально-экономического развития региона. Августовскую же встречу следует рассматривать как логическое продолжение начатого разговора. Среди затронутых тем - возведение второй очереди оптоволоконного завода, разработка новых видов антибиотиков на «Биохимике», включение городской агломерации Саранск в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы», открытие образовательного центра «Тавла», строительство новой школы в Рузаевке. Тогда же, кстати, Владимир Путин и пообещал поддержать высказанные просьбы о ремонте Республиканской инфекционной больницы и гинекологического корпуса больницы № 4. И слово свое он, как видим, сдержал.

Андрей КРИВОВ