Жестокие викинги против горячих эксгибиционистов

На минувшей неделе в Кремле прошла жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года. Сборная России получила в соперники команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Кроме того, стало известно, какие сборные проведут свои матчи в Саранске. Итак, жители мордовской столицы смогут воочию лицезреть лучшего футболиста мира Криштиану Роналду. Его команда сыграет на «Мордовия-Арене» 25 июня. Кроме португальцев в Саранск пожалуют команды Дании, Перу, Колумбии, Японии, Ирана, Панамы и Туниса. Это означает, что в столицу республики приедут и многочисленные группы поддержки своих национальных сборных. «ВС» выяснил, чем знамениты фанаты каждой команды.

Перу

Несмотря на то что сборная Перу не является частым гостем на мировых футбольных первенствах, болельщики этой команды отличаются довольно экстравагантным поведением на трибунах стадиона и за его пределами. К примеру, после того как официально стало известно, что сборная Перу попадает на чемпионат мира в России (кстати, впервые за тридцать шесть лет), один из поклонников команды пробежался по улицам столицы государства Лимы в чем мать родила. Горячий фанат не только демонстрировал всей перуанской столице свои половые принадлежности, но и размахивал национальным флагом родной страны. Остается только догадываться, на что он сможет решиться, если его команда обыграет датчан на «Мордовия-Арене». Матч Перу - Дания состоится 16 июня. Жителям Саранска, пожалуй, не стоит в этот день отпускать своих детей на улицу без присмотра.

Дания

В отличие от своего соперника сборная Дании более искушенный турнирный боец. Многие наверняка еще помнят чемпионат Европы по футболу 1992 года, когда игроки сборной Дании сенсационно выиграли тот турнир. Однако болельщики национальной команды отнюдь не отличаются спокойным нордическим характером и вполне способны переплюнуть своих горячих южных оппонентов. Датские фанатские организации не слишком большие по численному составу, крупнейшая из них - South Side United - объединяет 250 футбольных траблмейкеров, в остальные входит до ста человек. Но датские футбольные хулиганы известны в первую очередь тем, что не соблюдают так называемый кодекс чести, негласные правила fair play, принятые в системе футбольных ультрас. «Викинги» выдвигаются на ристалище в рогатых шлемах, в драках активно используют так называемые аргументы, проще говоря, все что под руку попадется, и жестоко добивают лежачих. Парадокс, но еще совсем недавно поклонники национальной команды Дании по футболу считались одними из самых спокойных в Европе. Но все изменилось после визита в Копенгаген сборной Англии и ее болельщиков, известных своим буйным нравом. Было это в начале 80-х годов прошлого века. С тех пор в Дании и зародилась система жестокого околофутбола. Так что болельщикам сборной Перу следует быть очень осторожными в своих проявлениях радости. Не ровен час, отсекут им все то, что они так любят показывать.

Колумбия

Изучая историю футбольного боления в разных странах, поневоле начинаешь сомневаться в том, что Саранску повезло со жребием. К примеру, болельщики сборной Колумбии, которой предстоит провести свой матч против сборной Японии на «Мордовия-Арене», также известны своим крутым нравом. Причем настолько крутым, что в пылу разборок они не щадят ни своих, ни чужих. Тем, кто в этом сомневается, советую вспомнить чемпионат мира по футболу 1994 года в США. Сборная Колумбии тогда встречалась с хозяевами мирового футбольного форума. Колумбийцам после поражения от сборной Румынии нужна была только победа. Но им не повезло. Капитан команды Андреас Эскобар в одном из эпизодов срезал мяч в собственные ворота. Его команда в итоге уступила со счетом 2:1 и вылетела из чемпионата. Болельщики, естественно, обвинили во всем капитана команды. А с учетом того что среди яростных фанатов всего колумбийского футбола был наркобарон Пабло Эскобар, являвшийся однофамильцем капитана футбольной сборной, многие опасались за жизнь игрока. Как выяснилось, не зря. 2 июля 1994 года Андреас Эскобар был расстрелян в одном из баров. По одной из версий, стрелявший в него человек входил в наркокортель Пабло Эскобара. Он выстрелил в футболиста шесть раз, сопровождая каждый выстрел фразой: «Автогол». Впоследствии он был приговорен к сорока трем годам тюремного заключения, но отсидел только одиннадцать лет. Кстати, после убийства Андреаса Эскобара многие игроки сборной отказались от выступлений за национальную команду. Неудивительно, с такой-то «поддержкой».

Япония

А вот болельщиков футбольной сборной Страны восходящего солнца трудно упрекнуть в чем-то неблаговидном. Победы и поражения национальной команды они воспринимают с достоинством. И поддерживают свою команду во время матчей подобающим образом. Японские поклонники футбола вообще отличаются редкой культурой поведения на стадионе. К примеру, во время матчей чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии поклонники сборной Японии шокировали весь футбольный мир тем, что после каждого матча своей команды дружно убирали за собой мусор на трибунах. Причем неважно, выиграла команда или проиграла. Этот пример японских поклонников футбола оказался настолько заразительным, что в последующие годы то же самое проделывали болельщики разных команд по всему миру. И в самом деле есть чему поучиться.

Иран

О футбольной сборной Ирана, которая выйдет на поле саранского стадиона 25 июня, много не расскажешь. Все мы прекрасно помним, как наша сборная сыграла с ними вничью, а российские болельщики в тот же день обыграли иранских коллег. Команда, состоявшая из сотрудников посольства Тегерана в Москве, уступила со счетом 5:3. Однако прославились иранские болельщики совсем недавно. Буквально накануне жеребьевки финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года иранские болельщики засыпали твиттер российской ведущей Марии Командной просьбами не одеваться на церемонию жеребьевки слишком сексуально. Опасения футбольной общественности Ирана были вызваны тем обстоятельством, что государственный телеканал страны пообещал отключить трансляцию жеребьевки, если в кадре появится откровенно одетая женщина. Российская телеведущая вняла слезным просьбам иранцев. Но что они будут делать в матче против Португалии? Ведь поклонники и поклонницы европейских бразильцев не отличаются пуританским поведением во время поддержки своей команды на стадионе. И что, государственный телеканал прервет трансляцию матча?

Португалия

В футбольной Европе последних нескольких лет вряд ли найдутся более счастливые и одновременно надменные болельщики, чем португальцы. И их можно понять. В конце концов, именно их сборная выиграла последний чемпионат континента, именно в ее рядах играет лучший футболист планеты двух последних лет. И играет, надо сказать, просто блестяще. Так что поводов для гордости у португальцев действительно хватает. Впрочем, гордость гордостью, но и она не мешает им уважать соперников и утешать их после очередного поражения от Криштиану Роналду и компании. В сети до сих пор пользуется популярностью видеоролик, в котором португальский мальчуган утешает взрослого французского дядьку после поражения в финале Евро-2016. И ведь утешил, да так, что взрослый француз не смог сдержать слез умиления от поступка ребенка. Одним словом, умеют эти португальцы болеть. В прессе их называют настоящим подарком для УЕФА, потому что португальцы никогда не участвуют ни в каких предматчевых и послематчевых драках и крайне редко попадают в неприятные ситуации, компенсируя агрессию на улице красочной поддержкой своей сборной на стадионе.

Панама

В отличие от португальских поклонников футбола у их панамских коллег поводов для радости до недавнего времени было не так много. Сборная Панамы ни разу не принимала участия в чемпионатах мира по футболу. Тем ценнее оказался выход в финальную часть российского мундиаля. По ходу решающего матча отборочного турнира болельщики национальной команды Панамы успели прославиться на весь мир баннером на русском языке. На большом полотнище было написано: «Сборная… Наша мечта… Поехать на чемпионат мира». Одной этой фразой команда Панамы заслужила симпатию тысяч российских болельщиков. Многие известные в спортивных кругах личности уже заявили, что будут поддерживать сборную этой страны на чемпионате мира. Что ж, добро пожаловать в Саранск!

Тунис

Сборная Туниса является типичным представителем африканского континента, у народов которого до сих пор сохранились языческие верования, ну или хотя бы отдельные их составляющие. Несмотря на то что национальная сборная этой страны не хватает звезд с неба, являясь скорее крепкой командой, но не более, игроков называют орлами Карфагена. Кстати, животные прозвища есть практически у всех команд Африки. Под стать им и болельщики. На трибунах стадионов, на которых проводит свои матчи сборная Туниса, нередко можно видеть людей в боевой раскраске, олицетворяющих символ государства. Что ж, посмотрим, как эти орлы будут парить над газоном «Мордовия-Арены».