ВИЧ в Мордовии:

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В минувшую пятницу в Республиканском центре профилактики и борьбы со СПИДом обсуждали, как бороться с чумой XX века.

«В 70% случаев в Мордовии ВИЧ передается половым путем между мужчиной и женщиной, - сообщила заместитель главного врача СПИД-центра РМ Мария Ласеева. - Среди инфицированных Мордовии есть представители нетрадиционной ориентации. Пожалуй, это наиболее сложная для обследования группа риска. Я была удивлена, что в социальных сетях даже существует специальная группа «Геи Мордовии», причем в отдельную группу выделены «Геи Ковылкина».

Замечу, что в республике ежегодно обследуется 160 тысяч жителей. Половина стоящих на учете пациентов получают необходимую антиретровирусную терапию бесплатно. Другие пациенты не нуждаются в лечении по клиническим показаниям».

Специалисты рекомендуют не искать самостоятельно у себя симптомы губительного заболевания, а пойти и провериться на ВИЧ, ведь около 60% пациентов, страдающих в настоящее время вирусом, вообще не испытывали никаких симптомов! Сегодня 60% носителей ВИЧ в республике находятся в возрасте от 20 до 40 лет, всего на учете стоят 1144 человека. По сравнению с минувшим годом выявляемость увеличилась на 36,8%. За 11 месяцев текущего года зарегистрирован 171 человек, на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция состоят 14 детей. Самому младшему пациенту 2,5 года, самому возрастному - 78 лет. Причем в последнее время увеличение числа зараженных происходит и за счет старшего поколения - 8 человек от 60 лет.

Что касается социального портрета ВИЧ-инфицированных в республике, сегодня ВИЧ-инфекция зарегистрирована практически среди всех слоев населения. Это медработники, преподаватели, сотрудники правоохранительных органов, инвалиды, пенсионеры и служащие.

«Ситуация по ВИЧ-инфекции немного осложнилась в этом году. Это произошло в том числе за счет того, что в этом году мы увеличили охват обследования населения на ВИЧ, - отметила заведующая эпидотделением Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом Людмила Терентьева. - На сегодня обследован 21% населения (ранее - в пределах 15-16%). Раннее выявление ВИЧ позволяет человеку жить долго и качественно. В последнее время в 3,5 раза увеличилась выявляемость носителей вируса среди выезжающих из Мордовии на работу в Москву и другие мегаполисы. Я считаю, люди заражаются ВИЧ-инфекцией из-за безответственного отношения к своему здоровью! Многие не предупреждают полового партнера о своем ВИЧ-статусе, а это уголовно наказуемо. К сожалению, за все время по 122-й статье было привлечено только 4 человека. Благодаря работе нашего центра в Мордовии от инфицированных матерей родилось больше 340 здоровых детишек. Только 2-3 младенца заразились ВИЧ от мам, так как женщины вовремя не обратились за лечением».

Однако в целом по ситуации с ВИЧ Мордовия относится к благополучным регионам ПФО. Одним из наиболее пораженных ВИЧ регионов России является Самарская область, где говорят уже об эпидемии. Там опасным недугом страдает 8% населения. Поэтому в Самарской области предложили такую инициативу - анализ на ВИЧ рекомендуют сдавать до подачи заявления в органы ЗАГС, конечно же на добровольной основе, чтобы у будущих супругов не было друг к другу претензий на сей счет. А вот в Стране восходящего солнца эта мера закреплена даже на законодательном уровне.

Еще один путь заражения опасным недугом - через наркотики. Таким образом в Мордовии заразились ВИЧ 23% пациентов. По данным на 1 ноября текущего года, в нашей республике зарегистрировано 1634 химически зависимых. Через интернет подростков привлекают к потреблению наркотиков и распространению так называемых тайных закладок, предлагая за это немалые деньги - десятки тысяч рублей в день!

«Выручка от оборота наркотиков равна бюджету страны, - рассказал врач-психиатр Вадим Самылин. - Противостоять этой мафии тяжело. Нужно бороться со спросом на наркотики. Не все знают, какие последствия несет эта зависимость».

«Половая распущенность, которая часто приводит к заражению ВИЧ, начинается еще в школе, - полагает заведующая подростковым Центром профилактики и лечения ИППП Наталья Ярцева. - Сегодня никого не удивить тем, что дети начинают половую жизнь в 14-15 лет. У подростков распространен так называемый секс по дружбе. Некоторые из них имеют по 7-8 половых партнеров в год! В основном они не пользуются презервативами. Неудивительно, что школьники имеют по нескольку ИППП - больше, чем люди репродуктивного возраста».

Анализ крови на ВИЧ можно сдать в Республиканском центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: ул. Щорса, 35. Вся информация строго конфиденциальна, возможно анонимное обследование. До и после теста вы можете получить профессиональную консультацию специалиста. Вам объяснят процедуру тестирования, расскажут о путях передачи ВИЧ и ответят на вопросы. Если после беседы будете готовы пройти тестирование, у вас возьмут кровь из вены. Специалист не имеет права разглашать информацию, которую получит от вас, равно как и результаты вашего теста на ВИЧ. Задать вопросы специалистам о диагностике, профилактике и лечении заболевания можно по телефону доверия Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом - 35-82-92, адрес сайта - www.spidrm.ru.