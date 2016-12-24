Мир детских изобретений

В последний день осени на площадке мордовского Технопарка проходил Молодежный инновационный конвент республики. В этот день здесь собрались сотни талантливых детей и подростков, занимающихся научно-техническим творчеством. На выставке были представлены десятки уникальных проектов, технических конструкций и изобретений, изготовленных детьми разных возрастных категорий.

Таланты разных возрастов

Попасть в мир изобретений можно было сразу, как только откроешь дверь Технопарка. Практически на каждом столе что-то движется, шумит, гудит, сверкает, даже не знаешь, с кого начать осмотр.

- Я представляю на выставке экскаватор, версия 2.0. Он отличается от обычного тем, что может трансформироваться в сборщик мусора. Причем если он видит перед собой препятствие, то может сам остановиться, - говорит 12-летний Артем Чугунов из Саранска.

- У меня представлен механизм разводного моста, - рассказывает еще один участник конвента Максим Вильянов. - На опоре моста есть датчик движения. Когда рядом проходит высокое судно, датчик срабатывает и отдает команду для поднятия моста. После этого мост вновь опускается.

Здесь наше внимание привлекает большой кран.

- Он может поднимать и опускать груз на большую высоту, - немного стесняясь, рассказывает автор изделия 6-летний Гриша Душутин из Рузаевки. - Управлять этим высоким краном можно не из кабины, а находясь на земле, для этого есть специальный пульт.

Самое важное, что дети не только рассказывают о своих моделях, но и подробно разъясняют, как им подобное удалось сделать. У юных кулибиных в речи то и дело проскальзывают термины из курса физики. Остается только порадоваться за их учителей и наставников.

Нельзя обойти вниманием и мини-пылесос, сделанный из пластиковой бутылки. Его автор приехал в столицу Мордовии из Инсара.

- Как пришла идея сделать пылесос из бутылки? У нас в городе на улицах часто можно увидеть брошенные пустые пластиковые бутылки. Мне захотелось показать, как они могут получить вторую жизнь, - говорит Артем Авдонькин. - Этот пылесос всасывает любые материалы. Для его создания мне понадобились: пластиковая бутылка, электродвигатель и клей. Причем я все делал из б/у материалов, поэтому пылесос практически ничего не стоит, но если двигатель покупать, то его стоимость составит примерно 300 рублей. Пылесос можно использовать для чистки салона автомобиля или уборки шерсти животных. Например, дома я с помощью этого пылесоса убираю за попугаем.

Часть участников расположилась на втором этаже. Здесь выстроилась целая очередь, чтобы посмотреть в 3D-очки.

Может, не все идеи новы, но надо помнить, что авторы моделей - дети. Нельзя создать что-то новое, не опираясь на базу. Сначала у ребят появляется желание повторить чье-то достижение, изобретение, потом приходят мысли, как это изобретение усовершенствовать, а позже могут возникнуть и новаторские идеи. Россия богата на таланты, и пусть не в каждом городе есть Технопарк, где могут развивать свои навыки дети, главное, чтобы были рядом неравнодушные взрослые, желающие вкладывать свои знания и опыт в подрастающее поколение, готовые вместе осваивать новые технологии и вдохновлять на дальнейшее развитие.

Районы Мордовии идут в ногу со временем

В последнее время в России наблюдается нехватка рабочих и инженерных специальностей, но думается, что эта ситуация в скором времени будет исправлена, ведь желающих заниматься в центрах молодежного инновационного творчества очень много.

- Дети приходят к нам с удовольствием. Бывает, что некоторым ребятам приходится отказывать, поскольку не хватает мест, - рассказывает руководитель ЦМИТ Рузаевки Алиса Карпенко. - У нас столько желающих стоят в очереди, что будем вводить еще два направления - программирование и второе 3D-моделирование. На столе можно увидеть работы детей - фигурки, созданные с помощью 3D-принтера, причем здесь представлены детские работы после первого занятия (брелоки) и более сложные - после 15-го занятия (ажурное сердце). На занятия приходят дети 8-13 лет. Интересны и работы из фанеры, вырезанные на лазере. Причем эти изделия с гравировкой. Дети сами разрабатывают эскизы. Это, конечно, трудно, но они справляются. Например, чтобы создать домик, только на разработку эскиза понадобится более 4 часов, еще около 40 часов необходимо, чтобы его вырезать. Работа с пазами для детей дается не так уж просто, ведь необходимо все так нарисовать, чтобы, после того как все детали будут вырезаны, изделие получилось ровным и красивым.

Ребята из Ковылкина посетили Сколково

- У нас ребята создают все модели на компьютерах, - рассказывает руководитель ковылкинского ЦМИТ «Икар» Александр Потанин. - К лазерному станку им еще рано. Конечно, надо понимать, что основную работу проводят все-таки дети. Ведь нужно самим сконструировать узоры, все просчитать. Например, вчера мы даже ламбрекены делали! Все, что видите на столе, - продукты детского творчества. Волчонок, символ чемпионата мира, - это брелок для ключей. Причем дети не слепо копировали талисман, а вносили изменения. Если добавить к волчонку стойку - получится обычный сувенир, причем есть разборные экземпляры.

- Вот посмотрите - сувенир «Я люблю Мордовию», - продолжает Александр Потанин. - Мы делали подобные сувениры на заказ. Только писали название города и фирмы. Так мы немного зарабатываем на лазерном станке, но денег пока хватает только на то, чтобы обеспечивать себя самым необходимым. Причем мы не развернулись пока в полную силу, работаем только один год.

В основном робототехникой занимаются дети 8-13 лет, сначала они проходят обучение, а затем занимаются своими проектами. У них свободные посещения в специально выделенные дни. Девочек у нас мало, всего одна. Она начала заниматься вместе со старшим братом, но потом брат ушел, а она осталась.

Всего за год работы наши ребята уже становились призерами и победителями мероприятий различного уровня. Например, двое наших ребят стали победителями Республиканского и Всероссийского конкурсов научно-технического и инновационного творчества Ш.у.стр.и.к. Они посетили Сколково, причем организаторы оплатили им проезд и проживание.

В следующем году на молодежном конвенте ждут экспертов

С корреспондентом «ВС» впечатлениями поделился министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Александр Седов:

- Больше всего меня сегодня поразили центры молодежного инновационного творчества в районах республики. Талантливые дети есть везде, главное найти, где у них талант. Некоторые дети в центрах для одаренных детей учатся, а некоторые мастерят своими руками.

- Какие идеи вам больше всего сегодня понравились?

- Мне все идеи понравились. Главное, чтобы эти идеи были и реализовывались. Ведь есть такие люди, фантазеры, которые придумывают идеи, но ничего не делают для воплощения. А здесь дети не только придумывают, но и делают. К тому же они могут показать свой проект и защитить его.

- Будет ли оказана поддержка талантливым проектам?

- Идеи, которые имеют шанс стать продуктами или услугами, могут участвовать в открытом отборе для получения конкретного финансирования, изготовления прототипа или предложения конкретных пользователей. Здесь никаких препятствий нет. Главное - чтобы дети научились делать вещи, которые в повседневной жизни могут применяться в массовом порядке.

- А как вам тогда идея мини-пылесоса из пластиковой бутылки, себестоимость которого порядка 300 рублей?

- Конечно, такой пылесос промышленного производства будет стоить примерно 500 рублей. Хочу сказать, что в магазинах, в том числе и в интернете, можно увидеть много товаров, которые рождались как раз из таких идей. Мы и дальше планируем поддерживать подобные мероприятия. В следующий раз мы попробуем объединить данный формат выставки с защитой проектов, чтобы дети уже увидели перспективу реализации своих идей. А для этого нужно приглашать экспертов.

Людмила АНЮТИНА



