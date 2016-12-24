Погоня за миллиардом

До Нового года остаются считаные недели. Реклама на всех каналах телевидения настойчиво призывает жителей страны приобретать билеты праздничного лотерейного тиража. Главный приз - один миллиард рублей. Поверить в сказку так просто, особенно когда в новостях показывают сюжет про пожилую жительницу российской глубинки, неожиданно для всех выигравшую пятьсот миллионов рублей. Лотерейная истерия в буквальном смысле захлестнула столицу Мордовии. Билеты расходятся как горячие пирожки. Но что стоит за этим явлением: слепая вера в удачу или отчаяние - пытался понять корреспондент «ВС».

Чет-нечет

- Здесь очередь, молодой человек, вы за мной будете! - самый популярный лотерейный киоск на улице Полежаева с самого утра атакуют азартные горожане. До розыгрыша новогоднего тиража еще ровно месяц, но билеты запасливые люди покупают заранее.

- Внутрь заходят по три человека, - пожилая женщина в ожидании своей очереди объясняет мне правила поведения. - Там просто очень тесно. Но вы худенький, может, и пролезете.

- А вы часто играете? - пытаюсь скрасить минуты ожидания полезной информацией.

- Да, часто, - собеседница явно не настроена на откровенность, но азарт и мандраж все-таки развязывают язык.

- Ну и как, выигрывали?

- Конечно! Правда, немного. В основном мелкие суммы.

Дверь киоска распахивается, выпуская наружу трех мужчин. В руках у каждого по нескольку лотерейных билетов. Терзать их вопросами нет времени, очередь буквально вносит меня в киоск. Внутри и правда очень тесно. Наша тройка, состоящая из собственно меня, моей недавней «учительницы» и сухонького старичка, стоит, тесно прижавшись друг к другу.

- Люди, а какие билеты лучше всего брать?! - растерянно вопрошаю. Я, правда, очень растерян. Жизнь давно научила меня не верить рекламе, особенно если там обещают миллиард. Нае…, извините, обманут в два счета. И ведь не сказать, что я такой уж прям невезучий, но чтоб вы понимали, как именно выглядит моя удача, - объясню. Вот если бы на всю страну в лотерею разыгрывали один смертный приговор, то я, несомненно, стал бы победителем. А когда дело доходит до миллиарда, тут уж извините. Да что там миллиард, за всю жизнь регулярного участия в различных розыгрышах, коих сейчас немерено, я выиграл целую большую дулю. Разыгрывают, к примеру, «Вконтакте» купон на скидку в автосервисе - мимо! Набор автомобилиста - свободен! Путевку на курорт - ваша фамилия Мухин, и вы в пролете! Поэтому всеобщий ажиотаж вокруг розыгрыша новогоднего миллиарда пока не вызвал у меня большого прилива адреналина.

- Бери два билета, - настойчиво советует мне старушка. - Да старайся, чтоб один был четный, а второй - нечетный. Бабка, судя по всему, знает толк в лотереях, но, судя по одежке, ее удача недалеко ушла от моей. Но уважим старость. Сую в узкое окошечко две сотни и прошу выдать мне два «миллиардных» билета с четным и нечетным номером. Кассирша холодно исполняет просьбу, но так просто от меня не отделаться.

- У вас хоть выигрывают здесь? - спрашиваю я таким тоном, будто пришел в лотерейный киоск с проверкой.

- А как же?! - кассирша, по моему ощущению, чуть на месте не подпрыгнула. - Вот в прошлом тираже мужчина лично у меня билет покупал и квартиру выиграл. И еще случай был, человек шесть с половиной миллионов выиграл.

«Квартира… Шесть с половиной миллионов… а я в автосервис за свой счет езжу!» - зря кассирша сообщила мне эту радостную новость, теперь я весь день буду чувствовать себя ничтожеством. Выходя из киоска, я чуть не сталкиваюсь с невысоким мужичком, ожидающим своей очереди. Он вежливо уступает мне дорогу и подмигивает так, как будто мы с ним только что ломбард на гоп-стоп взяли.

Зигзаг удачи

Старшее поколение наверняка помнит, сколько всевозможных розыгрышей проводилось во времена СССР. К примеру, одно только «Спортлото» за двадцать лет своего существования принесло в доход государства пятьсот миллиардов рублей. Между прочим, именно средствами, вырученными с продажи билетов, финансировалось проведение московской Олимпиады в 1980 году.

С развалом великого и могучего лотереи не умерли. Напротив, смутные и голодные времена только усилили спрос населения страны на лотерейные билеты. В отсутствие реальных способов заработка надежда сорвать большой куш приводила к тому, что люди просто сметали заветные билеты с прилавков. Было время, когда лотерейные билеты дарили в подарок. Не зря же в известной советской частушке пелось: «Подарила в лотерею куму свой билет кума! Кум теперь «Москвич» имеет, а кума сошла с ума!».

Однако нынешняя ситуация по-своему уникальна. И дело даже не в том, что в новогоднем тираже обещают разыграть рекордный джекпот в один миллиард рублей. Дело в том, что продажа билетов новогоднего тиража проходит на волне фантастического успеха пенсионерки из Воронежской области. Некоторое время назад жительница села Панино Наталья Власова выиграла в лотерею пятьсот шесть миллионов рублей. Историю успеха женщины из российской глубинки тут же раструбили по всем каналам, что, естественно, увеличило спрос на билеты. Что до самой победительницы, то в полной мере насладиться успехом она пока не успела. Первую выплату по выигрышу ей должны произвести только в марте следующего года. А угрозы от вымогателей начали поступать женщине, как только ее имя стало известно широкой публике. В многочисленных интервью Наталья Власова уже не раз признавалась, что ее в буквальном смысле одолели просьбами о помощи и недвусмысленными советами поделиться главным призом. Такой вот зигзаг удачи.

Впрочем, наших земляков тоже можно назвать весьма успешными игроками. У многих еще свежа в памяти история жителя Саранска Вячеслава Храмова. В 2014 году простой мордовский водитель выиграл спорткар «Шевроле Камаро» желтого цвета. Совсем недавно еще один житель мордовской столицы стал обладателем дома в Подмосковье, правда, как удалось выяснить, мужчина предпочел забрать выигрыш деньгами. Да и кассирша в киоске на улице Полежаева тоже ведь, наверное, не соврала, рассказывая о квартире и шести с половиной миллионах рублей, доставшихся жителям Саранска. Проще говоря, фортуна не обходит население мордовской столицы стороной, но, как верно заметил один известный киногерой, судьба она ведь тоже достойных ищет! Но по каким критериям она оценивает достоинства игроков - большой вопрос.

Кризис рождает спрос

Тяга русского человека к халяве известна давно. Что ни говори, а приятно все-таки попасть в яблочко, почти не целясь. Однако специалисты, изучавшие это явление, утверждают, что спрос на разного рода розыгрыши, сулящие мгновенные материальные выгоды, усиливается именно в тяжелые экономические времена, когда у людей каждая копейка на счету.

- Поведение, когда люди начинают верить магам, приворотам на удачу, массово скупать лотерейные билеты, обычно усиливается именно в кризисные моменты, - говорит доцент кафедры социальной психологии МГУ имени Н.П. Огарева Ольга Полякова. - В такие времена положение обычных людей, или, как говорят, масс ухудшается настолько, что надежда остается только на случайный выигрыш. К сожалению, этим нередко пользуются мошенники.

Не согласиться с этим трудно, для многих людей приобретение лотерейного билета является своего рода жестом отчаяния. Однако в случае с новогодним розыгрышем миллиарда рублей говорить о мошенничестве вряд ли уместно. Все-таки тираж разыгрывает государство. Это вообще полезно знать. Дело в том, что еще в 2014 году вступивший в силу новый закон о лотереях передал монополию на проведение розыгрышей официальной власти. С тех пор любая частная лотерея является незаконной. К слову, юристы оценивают этот закон исключительно с положительной стороны. Ведь теперь вся прибыль от продажи лотерейных билетов за исключением сумм, которые выплачиваются победителям в качестве призовых, поступает напрямую в российский бюджет. Сюда же отправляются и налоги с выигрышей. К примеру, только воронежская пенсионерка Наталья Власова выплатит в качестве налогов более шестидесяти пяти миллионов рублей. Всего же по разным оценкам ежегодная прибыль государственной казны от продажи билетов оценивается в четыреста миллионов рублей. Эти средства направляются в основном на развитие спорта, строительство спортивных объектов, а также на поддержку армии. Парадокс, но даже при таких серьезных суммах, поступающих в государственный кошелек от продажи лотерейных билетов, наша страна занимает лишь 29-е место из 36 европейских стран, в которых лотерейная деятельность легализована и существует государственная статистика по отрасли. Лотерейный рынок России развит пока слабо и на данный момент занимает не более 0,13 процента от общемирового. Настоящим же лидером мировой лотерейной отрасли является Китай. Там только за один год удается собирать от продажи лотерейных билетов более двадцати пяти миллиардов долларов. Одним словом, нам есть еще куда расти.

Алексей Константинов