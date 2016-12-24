Каждый может оценить качество оказания услуг Росреестра

Социум

Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание качеству, доступности и результативности оказания населению государственных услуг. По заказу Министерства экономического развития Российской Федерации разработан специальный сайт "Ваш контроль" (https://vashkontrol.ru), призванный сделать получение государственных услуг удобным и эффективным.

Чтобы оставить отзыв на сайте, заявителю необходимо зарегистрироваться, выбрать в списке организаций филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Мордовия, далее - определенную услугу и оценить ее качество по пятибалльной шкале. Оценки можно выставлять через портал "Ваш контроль", электронные терминалы в МФЦ, портал госуслуг, а также при участии в SMS-опросе.

Качество госуслуги оценивается по нескольким критериям: время ожидания в очереди и предоставления услуги, вежливость и компетентность сотрудника, комфортность условий в помещении и доступность информации о порядке предоставления услуги.

Благодаря сайту руководители государственных учреждений имеют возможность увидеть свою работу глазами потребителей и принять на этой основе конкретные решения по улучшению работы.

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