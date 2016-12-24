О порядке пользования сервисом «Проверка электронного документа»

Социум

Кадастровая палата по Республике Мордовия разъясняет порядок использования сервиса "Проверка электронного документа", который размещен на сайте Росреестра.

С помощью сервиса сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), полученные в электронном виде в формате xml, могут быть просмотрены в удобном для восприятия виде. Для этого необходимо загрузить в сервис xml-файл и нажать на кнопку "Проверить", затем выбрать функцию "Показать файл". В частности, в виде выписок в формате xml предоставляются сведения при использовании сервиса "Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН".

При получении услуги в электронном виде все отправляемые документы, включая заявление, должны быть заверены электронной подписью. Сервис "Проверка электронного документа" позволяет проверить корректность электронной цифровой подписи. Для этого необходимо загрузить в сервис файл формата "sig", который предоставляется вместе с xml-файлом электронного документа, и нажать на кнопку "Проверить". Если подпись корректна, сервис сообщит, что проверка выполнена.

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