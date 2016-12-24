Таблетки (не)счастья

Продажи антидепрессантов в России за год выросли на 18%. В среднем в месяц аптеки продают более 600 тысяч упаковок. А в период сезонной «осенней хандры» люди употребляют антидепрессанты при любом удобном случае - как универсальное средство от плохого настроения. Но самое пугающее в том, что некоторые психиатры объясняют возросший в последнее время показатель по суицидам именно бесконтрольным потреблением населением таких «таблеток для мозгов».



«Улыбающаяся» депрессия

«Проблема депрессивных расстройств в настоящее время набирает колоссальные обороты во всем мире. По мнению ВОЗ, к 2020 г. депрессия будет занимать первое место в «хит-параде» всех патологий. И здесь особую сложность представляет своевременная диагностика. Еще недавно в проблеме депрессии был критерий, в котором не стал бы сомневаться ни один психиатр «советской школы психиатрии». Это так называемая триада депрессии Ясперса, - рассказывает психотерапевт, врач первой категории Вадим Самылин. - Она состоит из трёх основных компонентов: мысленная заторможенность, двигательная заторможенность и болезненно сниженный фон настроения. Последний критерий некоторые психиатры определяют как вариант «чувства вины». То есть ощущение собственной вины человека за какие-то события (например, смерть близкого), за которые он в принципе отвечать не в состоянии. К этим основным признакам можно добавить второстепенные, такие как колебания настроения в течение дня, нарушение сна, аппетита, снижение самооценки, снижение чувствительности вплоть до полной анестезии и пр.

Но, исходя из своей практики, я могу сказать, что депрессивная триада в чистом виде (с выраженными и отчётливыми всеми тремя компонентами) в современном мире, как правило, диагностируется редко. Плюс бывают «стертые формы депрессий» вплоть до «улыбающихся форм», которые требуют особого усердия в плане диагностики. Пробелы в выявлении подобных расстройств выливаются в огромные проблемы как для страны, так и для людей в отдельности».

Сейчас в социальных сетях очень популярен флешмоб, который называется «Faces of depression» (Лица в депрессии). Люди размещают фотографии себя или своих знакомых в то время, когда они страдали депрессией. Такую эстафету начала Линда Беннингтон, супруга Честера Беннингтона (солист группы Linkin Park). Она опубликовала домашнее видео, где её муж весело играет с детьми, улыбается, и ничего не предвещает беды. Всего через несколько часов он покончил с собой.

Подавляющее число людей, которые кончают жизнь самоубийством из-за депрессии, пытались так или иначе её лечить, то есть обращались к врачам. И практически все, кто лечился, принимали антидепрессанты.

Два из трёх компонентов триады Ясперса касаются заторможенности. Это означает, что любой препарат, который разрабатывался для лечения депрессии, будет направлен не столько на улучшение настроения, сколько на расторможенность. То есть на повышение как умственной, так и двигательной активности. Человек, у которого может и не быть объективных причин оставаться довольным жизнью, обманывает свой организм, заставляя его действовать активно. И именно это может послужить той самой последней каплей.

«Ажитация (от латинского - приведение в движение) - тревожное возбуждение с потребностью в непрестанном движении. Это симптом, который происходит как реакция на складывающуюся ситуацию. Есть естественная ажитация, например, при угрозе жизни человек подсознательно будет реагировать по формуле «бежать/драться или замереть», что будет сопровождаться выбросом в кровь большого количества гормонов. Но неестественная ажитация (в т.ч. в рамках депрессивного расстройства), как считается, может привести в том числе к суициду, - напоминает Вадим Самылин. - Такое состояние может возникать, когда поток сильных эмоций захватывает человека и начинает управлять его поведением, со снижением контроля окружающей обстановки и критики последствий. У каждого человека в природу организма заложен страх смерти, который выполняет очень важную функцию защиты и поддержания самой жизни. То есть аффект, по идее, сильнее даже этого витального барьера. Именно поэтому профессиональные психиатры прибегают к лечению препаратами только в крайнем случае и с большой осторожностью. Контроль за пациентом должен быть регулярным, дозу необходимо повышать очень грамотно. И всегда, если есть возможность обойтись без лекарств, лучше это сделать».

Высокоградусная «таблетка»

Некоторая форма депрессивной мысли существует у каждого из нас, но она находится в пассивном вытесненном состоянии. Человек блокирует сам себя, пытаясь пережить некоторые неприятные соображения. Но если нас попробовать «растормозить», что и делают таблетки, то та самая мысль о том, что «я не подхожу», «мне плохо», «я не могу получить удовлетворение от жизни», начинает пробиваться через естественную блокировку.

«Сопоставимый с антидепрессантами эффект, - продолжает врач, - может получиться при «лечении» депрессии популярным у нас в стране способом - приемом спиртсодержащих (алкогольных) веществ различной крепости и количества. Мало кому известно, что метилкарбинол (он же алкоголь, этанол, этиловый или винный спирт) является депрессогеном, т.е. веществом, вызывающим (усиливающим) депрессию. Я не говорю про время самого алкогольного опьянения, которое длится от нескольких минут до часа - полтора, в этот момент рассогласование высшей нервной деятельности (мышление, эмоции, память, речь и пр.) многими расценивается как «лечение стрессов». Именно эти иллюзии помогают большинству людей, совершивших попытку суицида, решиться на неё и довести дело до трагического конца, который называется завершенным суицидом. Огромная часть суицидов совершается в состоянии алкогольного опьянения».

Фармкомпании зарабатывают на депрессии

Создателя и бессменного лидера рок-группы «Гражданская Оборона» Егора Летова в 1985 году по политическим мотивам госпитализировали в психиатрическую больницу. Вот что он писал: «Я находился на «усиленном обеспечении». До психушки я боялся того, что есть некоторые вещи, которых человек может не выдержать. На чисто физиологическом уровне не может. В психушке, когда меня начали накачивать сверхсильными дозами лекарств, я даже временно ослеп. Я впервые столкнулся со смертью или с тем, что хуже смерти. Всё начинается с «неусидчивости». Человек должен мобилизовать все силы, чтобы контролировать своё тело, иначе начинаются истерика, корчи и так далее. Если человек ломается, наступает шок; он превращается в животное, кричащее, вопящее, кусающееся. Дальше следовала по правилам «привязка». Такого человека привязывали к кровати и продолжали колоть, пока у него не перегорало «по полной». Пока у него не возникало необратимого изменения психики. Это подавляющие препараты, которые делают из человека дебила. Эффект подобен лоботомии. Человек становится после этого «мягким», «покладистым» и сломанным. Как в романе «Полёт над гнездом кукушки».

И хотя время «карательной психиатрии» давно миновало, важно отметить действие препарата. Человека пытаются как можно сильнее «затормозить», а он, наоборот, начинает сопротивляться этому изо всех сил. И некое внутреннее напряжение, вместо того чтобы успокаиваться, на препаратах начинает нарастать. Вследствие этого из человека начинает пробиваться та самая импульсивная агрессия.

Фармкомпании делают огромные деньги на якобы универсальных средствах избавления от депрессии. Но когда антидепрессанты употребляются не по назначению врача, в высоких дозах и по нескольку сразу, люди могут довести себя даже до самоубийства. И чем больше продаётся антидепрессантов без рецептов и назначений квалифицированных врачей, тем больше будет таких примеров.

Что делать?

«Как ни странно, необходимо вести разговор не только о ценности человеческой жизни (об этом сейчас говорится достаточно), можно попробовать донести до каждого, что именно человек управляет своими мыслями, а не наоборот, - считает Вадим Самылин. - Очень важно учить этому с раннего детства. Думаю, уже можно отпустить мысль, что «кто-то могучий» сделает это за нас (воспитатели в детском саду, учителя в школе, училище или вузе, полиция, врачи и пр.).

Что касается фармкомпаний - кажется, последнее, о чем мечтают их руководители, это о том, что станет меньше болеющих людей, которые забудут дорогу в аптеку. Выводы каждый может сделать свои.

Я верю, что все в наших руках! Только мы можем построить собственную жизнь так, «чтобы не было мучительно больно за…», а можем делать наоборот. Кроме того, «граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья» (статья 27 Федерального закона «Об основа охраны здоровья…»), а не наносить ещё больший вред самолечением. Если вы чувствуете, что назревает проблема, которую вы не можете контролировать, лучший выход - найти хорошего специалиста».

Но вернёмся к Егору Летову. «В какой-то момент я понял - чтобы не сойти с ума, я должен творить. Я целый день ходил и сочинял: писал рассказы, стихи и песни», - продолжает он. Находясь под действием нейролептиков, музыкант пытался творить и выражать свои эмоции. И это и есть лучший антидепрессант.

Депрессия - это неправильная мысль, неправильный вывод, который делает человек из внешних и внутренних обстоятельств. Ошибочное обобщение. Депрессия - это попытка замкнуться в своей мнимой правоте и жить с тем, что «у меня не получится», «меня никто не любит», «я никому не нужен».

Мы рождаемся со здоровым чувством, что мы самые лучшие в мире. Дальше уже в подростковом возрасте выясняется, что это не так. Одна из новомодных молодёжных субкультур, которая пошла из Японии, называется хиккикомори, или хикки. Огромное количество молодых людей не выходят из дома, ограничивая всю свою жизнь и совершая все действия через интернет, чтобы не столкнуться с кем-то из людей, кто лучше их.

«Каждому из нас полезно впитать в себя убеждение, что мы не хуже других (и не лучше, конечно, тоже), что каждый из нас - уникальный космос, обладающий только ему присущими неповторимыми качествами, которых нет и не будет у других, и за все это постараться себя полюбить, полюбить каждое мгновение своей жизни, каждый вздох и каждый взгляд. Научиться самому и научить этому своих детей. И именно тогда каждому будет тепло и хорошо на «своем месте» и в «своем времени», в том месте, где никогда не будет места депрессиям и страданиям», - подводит итог наш собеседник.

Известный советский психиатр Михаил Асатиани, живший в начале XX века, как-то раз встретился с Карлом Юнгом и спросил у него, как работать с советскими гражданами широко практиковавшимся в то время в Европе методом психоанализа. Великий психиатр и философ Юнг ответил, что к жителям России психоанализ пока применять рано, у них не развит процесс самопознания. Это было так сто лет назад, но частью остаётся правдой и сейчас. Мы с большим вдохновением обсуждаем, как избавиться от депрессии таблетками, гипнозом или молитвой, но только не усилием своего человеческого сознания. И под работой с бессознательным мы понимаем то, что кто-то «залезет к нам в голову» и всё там починит. Нам бы сначала разобраться со своим сознательным. И, главное, захотеть это сделать. А уж как только мы научимся жить в ладу с самими собой, а не есть антидепрессанты горстями, в нашей жизни многое начнёт меняться. И непременно в лучшую сторону.

Александр РУЧИНСКИЙ