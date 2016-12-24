На минувшей неделе в МГУ им. Н.П. Огарева состоялась международная научная конференция «Великая российская революция: экономические предпосылки и последствия». Открылась конференция торжественным собранием, посвященным 100-летию со дня рождения видного государственного и общественного деятеля Мордовии, ученого, историка, педагога и драматурга Григория Меркушкина.

От имени Главы Мордовии собравшихся в Государственном русском драматическом театре поздравила заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова. Она отметила неоценимый вклад Григория Меркушкина в развитие региона в целом и сферы образования в частности. «В 29 лет Григорий Яковлевич стал, наверное, самым молодым министром - министром просвещения Мордовской АССР, - подчеркнула Галина Лотванова. - При нем каждое лето открывались от 20 до 40 школ, а также был осуществлен переход ко всеобщему семилетнему образованию в нашей республике».

В мероприятии приняли участие родные и близкие выдающегося республиканского деятеля. Почтить память дяди приехал специальный представитель Президента России по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов Николай Меркушкин. «Хочу выразить слова благодарности организаторам мероприятий, посвященных 100-летию Григория Яковлевича Меркушкина, руководству республики и Мордовскому университету, - сказал Николай Иванович. - Я знаю, как сильно Григорий Яковлевич хотел, чтобы развивался и процветал вуз, сколько сил отдавал, глубоко вникал во все процессы, без конца работал. Университет был для него настоящим детищем!».

Григорий Меркушкин возглавлял вуз почти 10 лет, ему удалось придать мощный импульс развитию университета. «Григорий Яковлевич понимал, что университет должен быть не только крупным образовательным, но также научным и культурным центром, - заметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Вдовин. - За время его работы контингент возрос с 4,5 тысячи до 16 тысяч студентов, количество факультетов увеличилось с пяти до десяти, укреплялась научно-техническая база и многое другое. В результате масштабной работы к 1970 году Мордовский университет встал в один ряд с ведущими вузами страны».

В торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня рождения Григория Меркушкина, также приняли участие ученые России и стран зарубежья, приехавшие на международную научную конференцию, организованную в рамках VI Меркушкинских научных чтений. В Мордовском госуниверситете собрались более ста исследователей из России, Казахстана, Киргизии, Китая, США, Украины, Финляндии, Эстонии.