«Экономика для человека»

Итоги избирательных кампаний и первоочередные задачи, стоящие перед мордовскими единороссами, рассматривались в прошедшую пятницу на XV конференции регионального отделения партии.

Говоря о проделанной за истекший период работе, секретарь МРО, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин подчеркнул, что недавние выборы Главы республики, депутатов муниципальных районов, городских, сельских поселений прошли на высоком уровне и единороссы одержали на них честную и убедительную победу, что стало справедливой оценкой деятельности всех членов и сторонников партии.

В то же время несомненно и то, что нашедший отображение в наказах граждан кредит доверия необходимо оправдать. Речь идет, в первую очередь, о решении важнейших социальных и общественных проблем - строительстве и ремонте дорог, жилых домов, школ, возведении детских площадок, спортивных и игровых комплексов. Сейчас в Мордовии реализуется в общей сложности 19 партийных проектов, пять из которых - «Городская среда», «Парки малых городов», «Местный дом культуры», «Детский спорт» и «Театры - детям» - подкреплены средствами федерального бюджета. Благодаря им положительные преобразования почувствовали жители Саранска и районов Мордовии. Так, только в рамках программы благоустройства городских территорий заасфальтированы подъездные пути и тротуары, смонтировано освещение, установлены скамейки и урны для мусора в 143 дворах, еще в 113 работы планируется завершить в ближайшее время. По другому проекту удалось обновить парк в Рузаевке, на что было потрачено почти 2,5 миллиона рублей. Кроме того, закуплены оборудование, мебель, музыкальные инструменты и сценические костюмы для шести районных ДК.

«Наша задача - закрепить достигнутое, а еще лучше - приумножить сделанное!» - заявил Владимир Чибиркин.

Выступивший на конференции член Высшего совета «Единой России», Глава Мордовии Владимир Волков прежде всего поблагодарил членов партии, активистов и сторонников за оказанное доверие и участие в избирательной кампании. «Для меня, как для руководителя и жителя Мордовии, такая поддержка бесценна и необходима для реализации наших общих планов, - сказал он. - Но победить на выборах не значит набрать высокий процент голосов. Надо убедить человека в том, что он небезразличен власти, что его права надежно защищены, а качество жизни будет постоянно улучшаться!».

Отсюда вполне логично вытекает главный принцип дальнейшего развития региона - «Экономика для человека». Подразумевается, что успехи республики должны оцениваться не столько экономическими показателями, сколько благополучием каждой семьи, каждого гражданина.

- Большинство наших компаний, - напомнил Владимир Волков, - смогли адаптироваться к негативным внешним ограничением и прочим трудностям. Так, промышленное производство увеличилось в январе - октябре на 11,2 процента, объемы отгрузок - на 10%, объемы строительства - на 6%, в аграрной сфере рост составил 4 процента.

В прошлом году было открыто 12 новых производств, в нынешнем начато строительство еще шести заводов. В третьем квартале 2017-го заработали 3 крупных предприятия - по выпуску силовых кабелей, световых приборов и металлургической продукции - мощностью свыше 3 млрд руб. каждое.

Решающий шаг предстоит сделать при создании цифровой экономики, наукоемкой промышленности. Формирование нового технологического уклада, повышение конкурентоспособности, по сути, станут нашим ответом на многие современные вызовы.

О реалистичности поставленных задач может свидетельствовать, например, опыт мордовских аграриев. В текущем году они обновили сразу несколько исторических рекордов. Причем произошло это не в самых благоприятных погодных условиях. То есть по большей части за счет внедрения высоких технологий, грамотной организации труда, использования последних достижений науки и техники.

Отдельная тема - подготовка к предстоящему в 2018 г. футбольному первенству планеты. Успех его проведения должен укрепить имидж Мордовии как одного из ведущих регионов страны. А наследие чемпионата в виде новых дорог, гостиниц, домов, студенческих общежитий, благоустроенных парков, скверов и мест отдыха будет еще многие десятилетия служить людям.

- «Единая Россия» - это народная партия, которую поддерживают большинство граждан страны, жителей Мордовии. На нас с вами лежит огромная ответственность за все дела и проекты. И именно от нас люди ждут решения насущных вопросов, подвести их мы не имеем права, - подытожил Владимир Волков.