ЛДПР против двойных стандартов - в России и в мире

Двойные стандарты в Европе: суверенитет - не для всех

Вся нынешняя политика Запада пронизана лицемерием и двойными стандартами. Особенно это касается вопросов суверенитета. Например, Европейский Союз отказался признавать референдум в Каталонии. Между тем Каталония сегодня требует не просто независимости, а восстановления независимости, которой эта страна и так обладала веками. Ведь Каталония образовалась в качестве самостоятельной страны в то же время, что и Испания.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напоминает, что европейские политики не верят в референдум в Абхазии, которая исторически была независимой страной и к Грузии не относилась. Они называют «аннексией» референдум в Крыму, который с 18 века был в составе России, когда никакой Украины еще и в помине не было.

Но при этом они признают независимость Косово - фактически захваченной сербской земли, где никакого референдума вообще не проводилось, а было лишь решение местного парламента. Они не оспаривают военную аннексию Фолклендских (точнее, Мальвинских) островов Великобританией. И они же, подчеркивает Владимир Жириновский, признали расчленение СССР, хотя это решение было принято «в узком кругу» в Беловежской пуще вопреки референдуму.

А как же раздел Ирландии? Великобритания оставила себе самые ценные территории, согласившись отдать ирландцам лишь часть их острова. Есть и множество других примеров.

ЛДПР против двойных стандартов - и в международных отношениях, и в политике как таковой, да и вообще - в жизни. Любые двойные стандарты - это жалкая попытка выглядеть «хорошими», «добрыми» и «справедливыми», в реальности признавая лишь «право сильного».

Каталонцы, указывает Владимир Жириновский, сегодня сидят в тюрьмах только потому, что они каталонцы: «Так же и русских на Украине убивают только за то, что они русские! Пускай враги русских и враги каталонцев перестанут изображать из себя праведников и просто признаются: «Мы - злодеи, мы - убийцы». Может, так не принято. Но зато это будет по-честному».

Двойные стандарты в США: свобода слова - не для всех

Те же двойные стандарты, отмечает лидер ЛДПР, царят и в США: «Америка - демократическая страна? А Конгресс - демократический орган власти? А президент там демократически избран? А свобода слова в США есть или нет? На все эти вопросы американцы ответить либо не могут, либо стесняются. Начнем со свободы слова. Сейчас Вашингтон усиливает давление на российские СМИ, работающие в США».

Речь идет о телеканале Russia Today и информационном агентстве Спутник. Сотрудников СМИ фактически выживают из страны, заставляя RT и Спутник зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

То есть Америка, подчеркивает Владимир Жириновский, сама сужает свободу прессы: «На наших глазах РФ выходит на первое место среди стран, которые говорят о реальной свободе слова. Конституция США сегодня предполагает полную свободу прессы, однако руководство страны смогло обойти эти нормы. Они нашли уловку и через закон об иностранных агентах ввели ограничения для иностранных компаний, имея в виду наши, российские. Получается, что Россия стала единственной в мире страной, которая выступает за неограниченную свободу прессы. У нас все еще обсуждают, считать ли иностранные СМИ «иностранными агентами». А в Америке - не обсуждают.

Вообще, с тех времен, когда Америка считалась «свободной страной», там многое поменялось. Например, модель государственного управления. Мы убедились, что в Америке уже не президентская республика, а искаженный, извращенный тип парламентской республики, когда все решает Конгресс.

Именно извращенный. Потому что в нормальной парламентской республике парламент - оплот демократии. А в США, так вышло, Конгресс стоит на стороне истеблишмента, а вот президент как раз избран народом».

Действительно, сейчас Конгресс и Сенат выступают против Трампа, а он президент страны. В такой ситуации, отмечает лидер ЛДПР, избирать главу государства надо на заседании Конгресса, как в Германии, как в Италии, как в Греции, как в Израиле и во многих странах: «Зачем американцам выдумывать отдельные выборы президента? Это дорого».

Да и в целом, уверен Владимир Жириновский, выборы в США нельзя назвать по-настоящему демократическими: «Мнение и роль американского народа искажаются, потому что проходят через выборщиков. Выборщиков можно запугать, подкупить, а это в США подается как образец демократии! Такая американская модель самим американцам идет во вред. Они ее в любом случае будут менять. Но на словах американцы будут продолжать называть все по-старому: цензуру - «свободой слова», а диктатуру - «демократией». ЛДПР против подобного лицемерия. Мы всегда все вещи называем своими именами».



Иностранные агенты -в США и в России

В Америке есть закон FARA, по которому все неамериканские СМИ должны зарегистрироваться как «иностранные агенты». Наш термин «иностранный агент» - калька с американского. Владимир Жириновский отмечает, что эта калька не слишком удачная: «Люди сразу начинают вспоминать про шпионов. А речь лишь о том, что если организация финансируется из-за рубежа, зарегистрирована за рубежом, то она и работает на другую страну. Кто платит, тот и заказывает».

Но работать на другую страну не обязательно значит работать против России. Поэтому до сих пор иностранные СМИ у нас не получали статус иностранных агентов. Теперь, однако, пришлось это сделать.

Это не повод кого-то заблокировать, запретить, ограничить. Мало того, ЛДПР считает, что любые СМИ должны иметь право посылать своих официальных наблюдателей на выборы. Любые - в том числе иностранные агенты. Чем больше будет наблюдателей от СМИ, которые настроены критично, даже предвзято, тем меньше будет шансов у тех, кто попытается на этих выборах смухлевать. Вообще, любые попытки ограничить гласность на выборах - это попытки сохранить нечто в тайне. А тут не должно быть тайн! Есть что скрывать? Это плохо. Нечего скрывать? Тогда какая разница, насколько критично относится наблюдатель к кандидатам, к выборам, к России? Пусть наблюдают. Пусть видят, что наши выборы проходят абсолютно честно. То есть если выборы будут честными, то никакие наблюдатели не смогут им помешать. Наоборот, они будут гарантией, что никто ничего не скрыл.

Итак, ЛДПР выступает за максимальные свободы для СМИ и ничего не предлагает запрещать и даже ограничивать.

Нашумевшая поправка о статусе иноагента для СМИ была принята исключительно в качестве ответной меры на точно такие же действия Минюста США, который, угрожая тюрьмой и блокировкой счетов, заставил зарегистрироваться в США в качестве иностранного канал Russia Today America.

Это был вынужденный дипломатический ход. С одной стороны, нельзя оставить американский демарш без ответа. А с другой - никто не собирался реально ограничивать свободу СМИ. В этом смысле принятый закон идеален. Кстати, наша инициатива значительно мягче американского закона FARA. Мы не будем регистрировать все иностранные СМИ в качестве иностранных агентов - такая норма не предусмотрена. Мы лишь наделяем Минюст правом принимать решение, какое иностранное (зарегистрированное за рубежом, а не в России) СМИ включать в список иностранных агентов. Закон не ограничивает вещание этого СМИ, а лишь обязывает его публично сообщать о том, что оно работает в интересах иностранных государств, а также предоставлять больше отчетности о работе в России. «В связи с этим Владимир Жириновский отметил, что некоторые наши собственные, отечественные СМИ вредят России куда сильнее, чем все иностранные, вместе взятые: «Иные журналисты своими комментариями, которые нагнетают и искажают реальность, наносят по доверию общества к СМИ больший удар, чем любые прямые ограничения».



Двойные стандарты в России: «полуторапартийная» система

Двойные стандарты, к сожалению, болезнь не только западная. В России самый вопиющий пример двойных стандартов - наша политическая система. Казалось бы, сейчас в России достаточно парламентских партий. Но на самом деле, подчеркивает Владимир Жириновский, в нашей стране «полуторапартийная» структура: «Она устроена таким образом, что лишь одна партия допущена к рычагам управления и ни при каких обстоятельствах не уйдет в оппозицию. А остальные партии не могут всерьез претендовать на победу».

Чтобы преодолеть этот кризис, лидер ЛДПР предлагает перейти к двухпартийной системе: «Пропорциональная система существует во всех европейских странах и сегодня. Она была создана, чтобы развить партии, чтобы они стали мощными. Допустим, чтобы они могли получать на выборах по 20-25% голосов. Максимум 30%. Тогда они образуют коалицию - сперва коалиция двух партий, потом коалиция других двух партий. Но в результате строительства коалиций образуются две основные партии. Все развитые политические системы построены именно по такому принципу».

Идеальная конфигурация, уверен Владимир Жириновский, это две партии в парламенте - консерваторы и оппозиционная партия, и они должны меняться у власти.

Оппозиционная партия может строиться вокруг ЛДПР. Потому что идеология ЛДПР является объединяющей. С одной стороны, ЛДПР консервативна - в той части, где речь идет об устройстве страны. С другой стороны, ЛДПР выступает за свободы - и в этом смысле солидарна с теми, кто выступает за свободную прессу, свободные суды, свободные выборы, сменяемость власти. ЛДПР стремится помочь бедным - и в этом плане частично разделяет левую идеологию.

Так что, делает вывод Владимир Жириновский, оптимально было бы объединить парламентскую оппозицию вокруг ЛДПР, создав общую Социал-демократическую партию. В таком виде новая партия сможет стать уже второй в стране по величине и политическому весу и реально конкурировать с кремлевской партией, какой бы она ни была. Такие две равновеликие политические силы смогут серьезно конкурировать в 2021 году, и еще неизвестно, кто получит большинство. Более того, подчеркивает лидер ЛДПР, такое объединение поставило бы под вопрос и результат президентских выборов 2018 года: «Возможно, у нас возникли бы уже тогда два равноценных кандидата, и мы до утра 19 марта не знали бы, кто стал Президентом, - как это было в Америке в ноябре 2016 года.

Рано или поздно мы все равно придем к тому, что и у нас будет такая же интрига на выборах, но с опозданием. Лучше поторопиться, покуда граждане не потеряли окончательно интерес к выборам, к самой идее демократии».

Итак, двойные стандарты - никуда не годный, опасный подход. Это лицемерие, которое раздражает всех людей во всем мире. Включая, конечно же, и Россию. ЛДПР призывает покончить с лицемерием, четко обозначать любые проблемы и решать их максимально честно.



