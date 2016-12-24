В Мордовии - 5,5 тысячи многодетных семей!

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается праздник, от которого становится тепло даже холодной осенью, - День матери. В минувший понедельник в Мордовии чествовали женщин, посвятивших свою жизнь детям. 27 ноября в Доме республики состоялась церемония вручения наград многодетным мамам и семейным парам.

«Более десяти лет назад мы учредили уникальную в своем роде награду - Почетный диплом многодетной матери, имеющий соответствующее материальное сопровождение и предоставляющий ряд льгот, - напомнил Глава Мордовии Владимир Волков. - Его обладателями являются более 470 женщин республики. И сегодня еще более 20 многодетных мам будут награждены этим дипломом. Вот они - настоящие герои нашего времени!».

Вместе с дипломами многодетным мамам были вручены денежные премии (кстати, всем награжденным женщинам установлена ежегодная единовременная выплата на проезд в общественном транспорте в сумме 6 тысяч рублей).

«В эти дни в России отмечается День матери. Этот замечательный праздник наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жен - важное и любимое слово для каждого из нас, - продолжил Глава республики. - Мама - это самое родное, ее никто и никогда заменить не сможет. Никто не может любить так, как мать, страдать, ждать и надеяться, верить и радоваться так, как мать… Первые шаги и падения, слезы и боль, успехи и достижения - за всем этим стоят ваш бесценный труд, ваша неустанная забота. Низкий поклон вам, дорогие женщины-матери! Честь вам и слава!».

Глава Мордовии подчеркнул, что вопросам поддержки семьи, улучшения демографической ситуации, воспитания подрастающего поколения в регионе уделяется приоритетное внимание. Активно развивается социальная инфраструктура, полным ходом идет строительство ипотечного жилья, школ и детских садов, дети и подростки привлекаются к занятиям наукой, творчеством и спортом.

В последние годы в Мордовии многое сделано для укрепления института материнства и детства. Значительно усилены меры социальной поддержки многодетных и социально незащищенных семей. В регионе активно внедряются репродуктивные технологии, помогающие женщинам познать радость материнства. Ежегодно наращиваются объемы проведения ЭКО, в результате этого за 10 лет на свет появилось около 700 здоровых малышей. При этом снижаются младенческая и материнская смертность, убыль населения в целом. Кроме того, за последние 5 лет в Мордовии почти в 2 раза уменьшилось число абортов, стали реже отказываться от новорожденных. За это же время вдвое сократилось количество детей-сирот, многие обрели приемных родителей, были устроены в семьи.

«Мы последовательно расширяем систему мер поддержки семей с детьми, - сообщил Глава Мордовии. - Одной из самых действенных стал республиканский материнский капитал. Соответствующие сертификаты получили уже более 5 тысяч семей в Мордовии. 98% направили эти средства на улучшение жилищных условий. Жилищные программы играют большую роль в улучшении демографической ситуации. Только по программе «Молодая семья» новоселье справили уже свыше 11 тысяч наших семей. В этом году жилищные условия улучшат еще около 700 молодых семей».

В нашей республике семьям, имеющим трех и более детей, по-прежнему выделяются бесплатные земельные участки для строительства жилья и ведения хозяйства. Продолжают выплачиваться пособия по уходу за ребенком до трех лет для многодетных семей, дополнительные пособия для студенческих семей.

«Говорить только об участии матери в семейном воспитании было бы несправедливо, - заметил Владимир Волков. - Особо хочется отметить необходимость возрождения ответственного отцовства. Присутствующие здесь главы семейств доказывают это на личном примере. Недаром говорят, что лучшее, что могут сделать родители для своих детей, - это искренне любить и заботиться друг о друге. Это особенно важно в современных условиях, когда многие пытаются подменить вечные традиционные ценности. Извне навязываются мода на одного ребенка в семье, гражданские браки, свободные отношения. Западный мир отовсюду кричит о гендерном равенстве. Права семьи подменяются правами личности. Додумались даже предложить термин «беременный человек»! Это полная чушь!.. Ну о каком равенстве может идти речь, если самое главное преимущество женщины - быть матерью? Это главное счастье и великий дар, который дан только вам, уважаемые женщины!».

За минувшие пять лет в Мордовии стало на 1600 многодетных семей больше, всего их 5,5 тысячи. Владимир Волков сообщил, что в республике есть семьи, в которых в этом году появились на свет девятые дети! Еще семь родившихся малышей стали у своих родителей восьмыми по счету. В 57 семьях родились пятые, шестые и седьмые дети, а в 163 семьях появился четвертый ребенок.

Также в этот день Почетным дипломом Главы Республики Мордовия «За заслуги в воспитании детей» были награждены 12 семейных пар, являющихся примером успешного родительства. После чего по сложившейся традиции каждая из многодетных мам получила в подарок красивейший павловопосадский платок - символ материнства и семейного очага.