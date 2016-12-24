Транспортные полицейские Рузаевки приняли участие во встрече с родителями несовершеннолетних

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) Ленинского района городского округа Саранск организовала собрание для родителей школьников, обучающихся в средних общеобразовательных школах Ленинского района города Саранска. Тема для встречи была выбрана серьезная: «Человеческая жизнь как высшая социальная ценность».

Участниками мероприятия стали старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Рузаевского ЛО МВД России на транспорте, представители Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия, УГИБДД МВД по Республике Мордовия, ГУ МЧС России по Республике Мордовия, уполномоченный по правам ребенка при Главе Республики Мордовия, иерей храма Божьей Матери.

В ходе заседания собравшиеся обсудили ключевые моменты воспитания молодого поколения, довели до родителей учащихся наркоситуацию в республике, напомнили о важности соблюдения детьми и подростками требований пожарной безопасности, безопасности жизни и здоровья на дороге. Особое внимание уделили вопросу предотвращения случаев получения травм и смертельного исхода несовершеннолетних на железнодорожном и ином виде транспорте, в том числе при «зацепинге».

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Рузаевского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Руслан Рахмуков довел до сведения собравшихся информацию о проводимых мероприятиях по предупреждению травматизма, рассказал об основных причинах способствующих травмированию (использование наушников, одетый капюшон, общение по мобильному телефону). Полицейский также привел статистические данные: «За 10 месяцев 2017 года сотрудниками Рузаевского ЛО МВД России на транспорте выявлено 218 несовершеннолетних, из них 137 совершили правонарушения на объектах железнодорожного транспорта, подвергая свои жизнь и здоровье опасности. С нарушителями проведены необходимые беседы, также в отношении них составлены административные протоколы и направлены на рассмотрение в КДН и ЗП Рузаевского муниципального района», - заключил майор полиции Руслан Рахмуков.