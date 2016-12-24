Если сосед не желает уточнять координаты своего участка

При возникновении спора с соседями вы можете предложить урегулировать конфликт методом выноса границ земельного участка на местность. Он позволяет визуально определить правоту сторон. Для чего необходимо получить расширенную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Вы можете ее заказать в офисах МФЦ или на портале www.rosreestr.ru.

Рекомендуется установление точек проводить в присутствии правообладателя соседнего земельного участка. Вполне возможно этой процедуры будет достаточно, чтобы урегулировать спор.

В случае если правообладатель не согласен с изменениями сведений, и конфликт по границам продолжается, он разрешается в судебном порядке. Кадастровый инженер и юрист подготовят документы для предоставления в суд. Согласно иску и предоставленным документам, суд примет решение. На основании вступившего в законную силу решения суда, в порядке, установленном Федеральным законом №218 от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости», сведения о границах земельного участка могут быть внесены в ЕГРН.

Отмежевать свой земельный участок теперь Вы можете и в Кадастровой палате по Республике Мордовия, которая находится по адресу: Лямбирское шоссе, 10 «Б». Кадастровая палата как государственное учреждение гарантирует качественное выполнение кадастровых работ.



