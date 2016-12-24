В каких случаях вас могут лишить дачного дома и участка?

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В соответствии с 218 законом, единственным подтверждением права собственности в России является запись в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Речь идёт о п. 15 ст. 41 закона. Этот конкретный пункт гласит, что в случае если в течение пяти лет со дня государственного кадастрового учёта земельного участка не была осуществлена государственная регистрация права собственности, безвозмездного пользования, аренды, доверительного управления и т. д., то орган регистрации прав снимает такой земельный участок с государственного кадастрового учёта.
После этого орган кадастрового учёта передаёт органам местного самоуправления сведения о таких земельных участках. Они ставятся на учёт уже как бесхозяйные. Сама подача сведений и признание участка бесхозяйным происходит в течение определённого времени, около двух лет. Такой срок не мешает правообладателю оформить на данный участок необходимые документы.
Предположим, кто-то поставил свой участок на кадастровый учёт, провёл межевание, а регистрировать его не стал. Соответственно, такому человеку необходимо подать в МФЦ заявление о государственной регистрации права собственности либо какого-нибудь иного права на данный участок. С 2018 года земельным участкам, состоящим на учёте в ЕГРН, нужно будет сделать ещё и межевание: обозначить границы участка графически. Иначе дачники не смогут распоряжаться своим земельным участком: продавать его, дарить, передавать по наследству.
Почему Николай Меркушкин покинул пост губернатора Самарской области?
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