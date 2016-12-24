В Саранске появятся черные платежки?

Глава города Петр Тултаев на рабочем совещании в мэрии подчеркнул, что «СаранскТеплоТранс» часто жалуется на неплательщиков, и поинтересовался, как идет работа по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Работа здесь традиционная - подают иски в суд, заключают договоры о реструктуризации долга, отключают злостным неплательщикам электроэнергию. Например, только в Ленинском районе с начала года подано 1160 исков в суд на сумму более 56 миллионов рублей. Оплачено более 2 миллионов рублей задолженности, от электроэнергии отключено 116 квартир.

- Особо хочу рассказать об одном случае, - говорит глава района Александр Юткин. - Жители одной из квартир по ул. Полежаева, 161 - задолжали огромную сумму денег, они не платили 19 лет! Причем квартира эта муниципальная. С марта мы вели работу по выселению их из муниципального жилья. После получения этими жильцами искового заявления они сразу заплатили 215 тысяч 548 рублей!

В Октябрьском районе также был подан один иск на выселение на нанимателей муниципальной квартиры.

- Надо чаще подавать иски на должников из муниципальных квартир! - заявил Петр Тултаев. - Почему-то некоторые граждане думают, раз жилье муниципальное, значит, за него платить не надо! Люди должны понимать, что они платят за полученные услуги, которыми сами и пользовались! Конечно, абсолютное большинство жителей Саранска нормальные, законопослушные люди, которые вовремя оплачивают счета за квартиру. Но есть такие, которые не считают нужным платить по счетам. Одно дело, когда человек попадает в трудную жизненную ситуацию, тогда мы обязательно идем ему навстречу, и совсем другое дело, когда люди не хотят работать и ведут асоциальный образ жизни. С такими должниками обязательно нужно бороться! Ежемесячно Саранский расчетный центр печатает порядка 10 тысяч красных квитанций, их получают граждане, у кого долг по квартплате накопился за 3 и более месяцев. Если люди уже привыкли к красным платежкам, значит, надо печатать черные! Может, это поможет…