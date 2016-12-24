В Саранске появятся черные платежки?

«Вейсэ-джаз-2017»: акцент на творчестве зарубежных этнических коллективов
В пресс-центре РМ журналистам республиканских СМИ рассказали, чем удивит зрителей Международный фестиваль джазовой музыки.
В пресс-центре РМ журналистам республиканских СМИ рассказали, чем удивит зрителей Международный фестиваль джазовой музыки.
«ВС» публикует «ураганные впечатления» нашего земляка Яна Золотаревского, за 20 лет жизни на южном побережье США повидавшего...
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На выставке «Золотая осень-2017» павильон республики был одним из наиболее масштабных
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В Октябрьском районном суде началось рассмотрение коррупционного уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера Правительства...