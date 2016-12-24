Тепло в дома приходит с опозданием

Вторую неделю подряд главным на планерке в городской администрации становится вопрос подачи тепла в многоквартирные дома Саранска. Первый заместитель Главы городского округа - директор Департамента городского хозяйства Алексей Егорычев доложил, что в столице Мордовии тепло поступило во все дома, однако есть локальные проблемы со стояками - по ним ведутся работы в штатном режиме. Подробнее о ситуации с подачей тепла в квартиры доложили главы районов.

- В целом тепло во все дома поступает, - заявил глава Ленинского района Саранска Александр Юткин. - Сейчас работа идет по стоякам. Однако в районе много разрытий от «СаранскТеплоТранса», и работы по ним практически не ведутся. Есть проблема на Юго-Западе и с котельными, которые должны обеспечивать дома теплом, но пока оно до жильцов не доходит. Кроме того, на отдельных участках теплотрассы не соблюдаются параметры по давлению. Вопрос по теплоснабжению многоквартирных домов находится на постоянном контроле.

Александр Кузьмин, глава Пролетарского района, отметил, что на Светотехстрое есть проблемы по шести теплопунктам, которые обслуживают 110 МКД. Большая часть этих домов - на улице Веселовского. Основная причина - в несоблюдении параметров по давлению в сетях. Представители ресурсоснабжающей организации обещали все устранить, но на утро понедельника проблема все еще была актуальна. Также на территории Пролетарского района по линии ОАО «СаранскТеплоТранс» произведено 14 разрытий.

В Октябрьском районе Саранска из 25000 стояков проблемными остаются 79. Также на Ремзаводе с переходом на новый теплопункт ОАО «СаранскТеплотТранс» вовремя не были определены технические условия по шайбированию МКД. Представители ресурсоснабжающей организации сейчас занимаются устранением этого недочета.

Что касается дошкольных и общеобразовательных учреждений, все они обеспечены теплом.

- Когда проходят встречи с представителями ресурсоснабжающей организации, нужно конкретно говорить по каждому пункту: где разрытие, указывать нерабочие стояки, в чем проблема, где не соблюдаются параметры по давлению, - заявил мэр Саранска Петр Тултаев. - А получается так, что при них вы о большинстве проблем молчите! По прогнозу эта неделя теплая, но это не должно создавать ложного впечатления о тепле в квартирах. Проблемы нужно решать быстро и оперативно.

Глава Саранска также отметил, что с улучшением погодных условий жители города традиционно начинают жаловаться на жару в квартирах. Петр Тултаев подчеркнул, что в этом случае подачу тепла в многоквартирный дом прервать невозможно.