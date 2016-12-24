На «Биохимике» получили первую опытно-промышленную партию субстанции антибиотика «Ванкомицин»

В последние годы все шире и острее становится проблема появления так называемых супербактерий - микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Появление подобных супермикробов заставляет ученых улучшать старые и разрабатывать новые типы антибиотиков, производство которых в России раньше было возможно только при использовании иностранного сырья. Это делало российскую систему здравоохранения зависимой от настроения зарубежных поставщиков и санкций со стороны других государств.

Три года назад Минздрав и Правительство Мордовии сделали первый шаг к ликвидации этой проблемы, перепрофилировав научно-производственный инжиниринговый центр «Биохимик» в Саранске на создание и производство антибиотиков с применением отечественных прекурсоров и химикатов.

Первой главной задачей этого предприятия стало создание и производство распространенных антибиотиков «последней надежды», таких как ванкомицин, пока еще способных подавлять большую часть бактериальных инфекций. В лабораторных условиях действующее вещество впервые было получено учёными «Биохимика» летом этого года. В конце августа Глава Мордовии Владимир Волков презентовал его образец Президенту России Владимиру Путину, докладывая о том, как идёт реализация инновационного проекта.

Решение важнейшей задачи, над которой трудились специалисты, даст возможность отечественному производителю отказаться от импорта аналогичной субстанции из стран Европы и США и сделать многие лекарства более дешевыми.

После того как будут проведены исследования вещества, необходимые для его дальнейшей сертификации, начнутся промышленное производство и выход антибиотика нового поколения на российский рынок.

«Человечество уже сейчас живет на 20 лет больше благодаря антибиотикам. И нуждается в антибиотиках нового поколения, - отметил председатель совета директоров ООО «Управляющая компания «ПРОМОМЕД» Петр Белый. - Уже к концу этого года на «Биохимике» будут производить четыре субстанции антибиотиков последнего поколения, изготовленные целиком из российского сырья. Реализуемая инвестиционная программа также предусматривает создание полного цикла производства - от субстанции до готового препарата, который будет соответствовать всем международным стандартам».

Главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов, ректор МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Вдовин и журналисты смогли проследить весь процесс получения субстанции.

Помимо создания антибиотиков «Биохимик» тесно взаимодействует с учеными и аспирантами Мордовского университета. В ближайшее время на базе предприятия планируется открыть специализированную кафедру. В новое научное подразделение придут специалисты: биологи, химики и медики.