Эрмитаж приглашает на бал в Зимний

Значительное количество культурных событий проходит именно в июне. Не стал исключением первый летний месяц и в 2013-м году. Одним из наиболее ярких мероприятий стал торжественный прием, который для друзей и покровителей ежегодно организовывает Эрмитаж.

В этом году долго тему вечера не пришлось выбирать. 110-летний юбилей со дня проведения императрицей Александрой Федоровной костюмированного исторического бала предопределил тематику мероприятия. В далеком 1903 году она предложила провести бал, на который все приглашенные должны были явиться в костюмах 17 века. Императрица хотела видеть гостей в боярских нарядах времен второго представителя семейства Романовых на троне – Алексея Михайловича. 300 приглашенных и высшая знать с удовольствием поддержали эту идею.

Интересно, что созданные тогда образы королей и придворных дам были при Союзе известны практически каждому. Колода классических игральных карт под названием «Русский стиль» поможет всем вспомнить великолепие нарядов. В 1911 году немного позже исторического бала эскизы были разработаны на одной немецкой фабрика, печать производилась в Санкт-Петербурге. Стилистика 17 века была учтена при разработке эскизов королей, валетов и дам. На тузах появились изображения доспехов и щитов. Княгиня Елизавета Федоровна легко узнается в даме треф.

Настолько амбициозные цели, как увековечивание мероприятия 2013-го года, организаторы приема в Зимнем перед собой не ставили. Дресс-код предопределял платья в пол и смокинги. Такие требования все приглашенные получили заблаговременно. Развлекательная программа полностью учла оригинальную. Гостей вечера развлекали сценами из «Бориса Годунова», «Руслана и Людмилы», па-де-де из балета «Лебединое озеро». Сам маскарад был отлично заменен выставкой костюмов, которые сохранились с того исторического бала Александры Федоровны.

Гости со въезда начинали удивляться, ведь для них открыли Советский подъезд с Дворцовой набережной. Всех приглашенных провожали в Павильонный зал. Именно в нем 110 лет назад императрица и император встречали гостей. Теперь эту роль выполняли Михаил Пиотровский, являющийся директором Эрмитажа, и Екатерина Сираканян – генеральный директор фонда развития музея.

Застолье было организовано пышно и с размахом. Для начала гостям были предложены черная икра, шампанское, фуагра и другие деликатесы. Немногим позже в Иорданском зале всех ждал шикарный обед из пяти перемен блюд. Соответствовали ли такие яства оригинальным угощениям, история умалчивает.

Среди известных гостей мероприятия были член правления Газпромбанка Екатерина Трофимова, княгиня Екатерина Голицына, глава ВТБ Андрей Костин и жена Наталья, князь Георгий Юрьевский, замминистра финансов Алексей Моисеев и многие другие.

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