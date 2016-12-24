«Ни стыда ни совести!»

Погода в очередной раз преподнесла сюрприз горожанам. Теплый и солнечный в первой половине сентябрь в последние дни заставил жителей Саранска утепляться. И не только для уличных прогулок, в квартирах также стало непривычно холодно. Поэтому первым делом на рабочем совещании в городской администрации Глава Саранска Петр Тултаев поинтересовался, как прошел старт отопительного сезона.

- В прошлую пятницу было постановление о начале отопительного сезона в г.о. Саранск и составлен график подачи тепла в дома, - рассказывает первый заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента городского хозяйства Алексей Егорычев. - В пятницу и субботу отопление включили в домах центральной части города, в воскресенье тепло дали на Химмаше, в понедельник по плану должны подключить микрорайон «Юбилейный», р.п. Луховка, Ремзавод, ТЭЦ-2, во вторник - Светотехстрой, а в среду - Юго-Запад. Таким образом, в ближайшие дни весь город будет с теплом.

Вроде бы все хорошо, но глава Ленинского района Александр Юткин поинтересовался, почему в прежние годы во все дома Саранска тепло поступало в течение двух дней, а в этом году растянули почти на неделю.

- Сейчас на улице и дома холодно, люди жалуются, а мы просим их подождать до среды, - говорит Александр Юткин. - К тому же, если верить прогнозам погоды, в ближайшее время по ночам будет минусовая температура. Как в минусовую температуру давать тепло?

Главы районов доложили, что системы всех многоквартирных домов города готовы к пуску тепла. Однако тепло отсутствовало и во многих детских садах Саранска - лишь в 56% от общего количества всех дошкольных учреждений к понедельнику было включено отопление.

- Я смотрю, в здании Администрации Саранска тепло, - заметил мэр столицы Мордовии. - Отключайте тепло у нас! Надевайте пальто и ватники, поскольку в здание администрации тепло будет пущено только тогда, когда у всех горожан будет тепло в домах!

Но, даже если изменить график пуска тепла, на ситуацию это никак не повлияет. Дело в том, что в ОАО «СаранскТеплоТранс» произошло сокращение рабочих мест, и организация просто не может быстро справиться с таким объемом работы. К тому же, по словам руководителей ГУКов, в каждом районе есть дефекты, которые не позволяют обеспечить теплом все дома.

- Про дефекты вы мне тут не рассказывайте, вы о них должны давно знать! - заявил градоначальник. - Неужели технологически сложно заполнить систему? Люди в чем виноваты? Почему они должны сидеть без тепла, мерзнуть в своих квартирах, когда абсолютное большинство своевременно и в полном объеме платит деньги! И людей не интересуют, какие проблемы с кадрами есть у «СаранскТеплоТранса»! Так что сами все горожанам объясняйте! Возьмите за руку руководителя ресурсоснабжающей организации и - вперед! Если он живет в теплых условиях, в своем доме, это значит, что можно не торопиться давать тепло в другие дома?! Ни стыда ни совести! Плохо, очень плохо!

- Что еще хочу сказать по этому поводу, - продолжил Петр Тултаев. - Нет эффективной работы от частных компаний! Собственники меняются, ни рубля не вкладывают, и спроса с них никакого нет! Считаю, что предприятия, отвечающие за жизнедеятельность горожан, должны быть муниципальными.

Глава Саранска дал поручение правовому департаменту администрации рассмотреть судебную практику в этом направлении и, если это возможно, подготовить иски в суд на ресурсоснабжающую организацию.