Красавица из Мордовии стала «Мисс студенчество ПФО»

В последних числах сентября Челябинск принимал самых симпатичных и одаренных студентов в рамках XI Всероссийского конкурса «Мисс и Мистер студенчество России - 2017». Этот слет красивых и талантливых проводится ежегодно уже десять лет подряд и охватывает более 70 регионов России.

За победу на нынешнем конкурсе боролись 50 студентов - 33 девушки и 17 парней из разных регионов страны. Нашу республику представляла студентка 4-го курса факультета экономики и управления Саранского кооперативного института Ирина Савельева.

Подобные конкурсы красоты давно перестали быть просто смотром самых симпатичных лиц и фигур. Это настоящий многодневный марафон, в котором конкурсантки знакомятся с городом-огранизатором, принимают активное участие во множестве мероприятий, демонстрируют не только таланты, но и свой характер, интеллект. Так случилось и в Челябинске. Началось с торжественного открытия состязания в Южно-Уральском государственном университете, а продолжилось на следующий день экскурсией в цех Челябинского трубопрокатного завода, где каждый познакомился с производством белой металлургии и сделал самое необычные селфи в рабочей униформе.

В программу конкурса входили пресс-конференция участников, презентация своего региона, интеллектуальный тур, акция «Подари радость детям», сдача норм ГТО, творческие выступления. Помимо демонстрации красивой внешности каждый участник должен был легко общаться с аудиторией, очаровать жюри и гостей коммуникабельностью, интеллектуальными и творческими способностями, знанием норм этикета.

Финал, как и предполагалось, стал праздником красоты, грации и творчества. Первым этапом был показ национальных костюмов, вторым - творческий конкурс. Претенденты показали жюри все, на что способны, к чему так долго готовились. Завершилась яркая конкурсная программа выходом в вечерних нарядах.

Ирина Савельева блестяще справилась со всеми конкурсными заданиями, достойно представила республику и завоевала титулы «Мисс интеллект» и «Мисс студенчество Приволжского федерального округа 2017».

«Эмоции переполняют меня, это не объяснить словами, это нужно почувствовать! - призналась взволнованная красавица. - Конкурс стал для меня очередным преодолением себя. Хочу выразить огромную благодарность моим родителям, институту, жителям Республики Мордовия за поддержку, за возможность реализовать себя и представить республику на площадке такого масштаба. Я чувствовала большую поддержку! Я шла к этому долго и упорно. На самом деле тяжело было совмещать подготовку и учебу. Но всего можно добиться, если правильно распределить свое время. Дни конкурса навсегда останутся в моей памяти!».