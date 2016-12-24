Кургоня, медвежья лапа и пельмени с кабанятиной

Знакомство с любой страной мира или регионом начинается с гастрономии, часто именно через блюда национальной кухни происходит соприкосновение с традициями края. Интерес к кулинарным и сельским путешествиям в мире растет с каждым годом. В России, где практически в каждом уголке есть свои уникальные блюда и напитки, потенциал развития гастрономического и агротуризма очень велик. Ростуризм для продвижения российских гастрономических брендов, развития въездного и внутреннего туризма реализует масштабный проект «Гастрономическая карта России». Посетив уже несколько регионов, команда профессиональных фотографов, видеографов и турэкспертов на минувшей неделе приехала в Саранск. Знакомство с национальной кухней нашей республики проходило в Музейно-архивном комплексе «Мордовское подворье».

Чем удивит гостей Мордовия?

Встречать гостей в нашей республике умеют. Радушие, улыбки хозяев и богатый стол обязательно порадуют приезжих, и даже непогода не сможет помешать хорошо встретить гостей. В день презентации национальных блюд на улице было пасмурно, ветрено, постоянно накрапывал дождь, но все эти внешние раздражители совсем не испортили настроения, ведь столы просто ломились от угощений.

- Нас постоянно спрашивают, чем мы будем удивлять, чем кормить приезжающих к нам туристов, в том числе гостей чемпионата мира по футболу, - говорит вице-премьер - министр целевых программ РМ Алексей Меркушкин. - Сегодня в «Мордовском подворье» мы решили не только рассказать, но и показать, чем будем удивлять с гастрономической точки зрения. Гостей чемпионата мира мы с превеликим удовольствием накормим, причем, как можно увидеть, блюда эти вполне демократичные, на любой вкус и кошелек.

И в самом деле чего тут на столе только не было, причем все выглядело ну очень аппетитно! Здесь и кургоня, наша знаменитая ватрушка с необычной для многих начинкой из творога и картофеля, и пышные пшенные мордовские блины пачи, которые хороши как со сметаной, так и с медом, и каленые в печи яйца, и медвежья лапа, которую на всю страну разрекламировали комментаторы федерального спортивного телеканала, и молочный поросенок…

- Мы вчера сделали футбольное меню, во всех блюдах были мордовские блины, - продолжает тему координатор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. - Вы не поверите, но сделали даже пачибургер! И получилось очень даже вкусно! Наша цель - чтобы сюда приезжали туристы не только во время чемпионата мира, но и в рамках тура выходного дня. Отныне Мордовия - в гастрономической карте России. Эта карта будет доступна на русском, английском, а позднее - на других иностранных языках. Она расскажет об уникальных продуктах питания, которые производятся на территории нашей страны, об интересных блюдах и традициях региональной кухни, а также о местах, где все это можно попробовать. На карту будут нанесены фермы и предприятия по производству продуктов, рестораны и кафе, специализирующиеся на национальной кухне, а также туристические маршруты, связывающие всё это воедино.

Журналисты «ВС» замечают на столе красивый пирог и огромные пельмени, раза в три больше обычных.

- Разве пирогом и пельменями можно удивить россиян?

- Этими - можно! - с гордостью отвечают представители «Мордовского подворья». - Мордовские пельмени отличаются от других не только размерами, но и тем, что в их составе есть кабанье мясо и кусочек сала. Если вы никогда не пробовали эти пельмени - у вас есть шанс все исправить! Тыквенный пирог тоже очень вкусный, он пользуется популярностью у наших посетителей, а потому всегда есть в меню. У нашего тыквенного пирога особое тесто, к тому же сама тыква замачивается в сахаре, чтобы она была нежной. Кстати, здесь вы можете увидеть и мордовскую похлебку - это вкусная похлебка с мясом в хлебной краюхе. Если гость съест хлебную тарелку - никто его не осудит и не посмеется.

Какая же гастрономическая карта без национальных напитков? Мордовская поза - очень вкусный свекольный напиток. Откроем секрет, он готовится 7 дней. Есть и другие самодельные напитки, без которых застолье порой не столь интересно. И все эти напитки можно отведать в нашей республике!

- Мы рекомендовали заведениям общепита включить в меню национальную кухню в современной подаче, - рассказывает заместитель министра культуры и национальной политики республики Марина Жулина. - Саранские точки питания - «Биг Пиг», «Самовар», «Мордовское подворье», «Маска» - будут предлагать национальные блюда. Ресторан отеля «Адмирал» специально к чемпионату мира разработал футбольное меню в формате стрит-фуда. Вы можете видеть, что на столах в изобилии представлены маринованные грибы - грузди, маслята, а также соленья, варенья… Этим мы показываем, что наши кафе-рестораны используют в приготовлении блюд свои заготовки. Люди хотят знать не только то, что они едят, но и где выращен, собран, изготовлен тот или иной продукт. Именно поэтому мы собрали и второй стол, на котором представлена продукция мордовских предприятий.

Продукция из Мордовии продается в элитных супермаркетах

- Мордовия - один из регионов - лидеров по сельскому хозяйству, - говорит Алексей Меркушкин. - По некоторым показателям (производство яйца, сыра) мы занимаем лидирующие позиции в России. Встречая гостей, мы можем полностью накрыть стол, используя местные продукты. Мясные изделия, сыр, цельномолочная продукция, кондитерские изделия, яйцо, различные виды напитков: вода, лимонад, водка, пиво - все виды продуктов производятся в Мордовии. Хочу привести и такой интересный факт: Мордовия - один из первых регионов, а может и первый, который начал производить органические продукты. Эти продукты сертифицируются очень серьезными иностранными компаниями.

- В Мордовии есть ряд предприятий, которые имеют сертификат экологически чистого продукта, - продолжает тему Марина Жулина. - Эти предприятия на протяжении 5 лет не используют химические удобрения ни при поливе, ни при обработке земли. Сертификация эта подтверждается ежегодно. К нам приезжают независимые эксперты и выносят свой вердикт. В Мордовии зерно, пшеница, овес, рожь, гречка, мед имеют такой сертификат. Если вы обратите внимание, то на таких продуктах, упакованных в экологические упаковки, написано: «Первая в России рожь с европейским сертификатом». Выращено в Республике Мордовия, Старошайговский район…

Кстати, органическая продукция считается элитной, а потому купить ее можно в таких магазинах, как «Азбука вкуса» и «Глобус Гурмэ».

- Мы будем наращивать объемы производства, чтобы эту экологически чистую продукцию отведали в том числе и гости чемпионата мира по футболу, - заверил Алексей Меркушкин.

Не вызывает сомнений, что Саранску есть чем угостить туристов и оставить о себе неизгладимые впечатления. Уже сегодня знакомство с мордовской кухней входит в программу многих туристских маршрутов, включая брендовый этнический маршрут республики «Зов Торамы», а многие местные продукты питания давно зарекомендовали себя в качестве съедобных сувениров. С реализацией нового проекта столица Мордовии станет еще более заметной точкой на большой гастрономической карте России.

Людмила АНЮТИНА



