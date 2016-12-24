Первый матч на «Мордовия-Арене» пройдет 21 апреля

Справка «ВС»

Из общего объема монолитных работ на «Мордовия-Арене» сегодня выполнено абсолютное большинство - 95%. Работы по монтажу металлоконструкций завершены, осуществляется антикоррозийное покрытие. Завершен монтаж металлоконструкций входных групп. На 17% выполнен монтаж временных металлических трибун. На 95% завершены работы по внутренней черновой отделке помещений. Согласно графику производится чистовая отделка, выполнение которой на данный момент составляет 32%. Кроме того, полным ходом ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей. На 50% выполнены работы по водоснабжению, водоотведению, на 85% - по электроснабжению и заземлению, на 35% - по внутренним слаботочным сетям.Наружные инженерные сети выполнены на 80%. Установлены 27 из 30 лифтов.Всего на объекте работают 2082 человека.

Жители Саранска ежедневно могут видеть, как буквально на их глазах вырастает новый стадион - «Мордовия-Арена». При этом таких громадных объектов в Саранске раньше не возводилось. 29 сентября столицу Мордовии посетил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Встреча с журналистами федеральных и региональных СМИ состоялась как раз на строящемся стадионе.

Благоустройство стадиона

Журналисты уже бывали на «Мордовия-Арене» за 500 дней до начала чемпионата мира по футболу. За прошедшие полгода многое изменилось. Стадион практически построен, сейчас здесь кроют крышу, занимаются покраской фасада и металлоконструкций, ведутся отделка внутренних помещений, благоустройство прилегающих территорий. Закуплены и готовятся к монтажу белые и оранжевые сиденья стадиона. Сейчас можно представить, как все будет выглядеть к следующему лету, ведь пешеходные дорожки уже выложены тротуарной плиткой, клумбы разбиты, установлены фонарные столбы. Конечно, хотелось воочию посмотреть, сколько человек трудится на строительстве стадионе, но журналистов и официальных лиц допустили сюда только во время рабочего перерыва - так требует техника безопасности.

Матчи чемпионата мира будут транслироваться на многие страны, поэтому на стадионе зарезервировано довольно много помещений для телевизионных студий. Но главное, конечно, представители СМИ увидели: футбольное поле в день нашего прихода готовили к посеву газона. Журналисты побывали на разных секторах стадиона - и за воротами, и в центре поля, и на вираже, и на самых высоких местах. Радует, что с любого места обзор отличный. Когда смотришь на стадион со стороны, он кажется таким огромным, что возникают резонные сомнения - а хорошо ли будет видно зрителям верхних трибун игроков, не говоря уже о футбольном мяче. Но опасения оказались напрасными - внутри футбольной арены все компактно, вид на поле отличный, будет видна даже бровка поля с любого сектора. Думается, по удобству стадион «Мордовия-Арена» не уступит собратьям из других городов. Его, пожалуй, можно сравнить с футбольным стадионом в Химках и ареной ЦСКА в Москве.

На стадионе начинают сеять газон

Вместе с представителем ФИФА Колином Смитом в Мордовию приехал генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин. Он отметил, что подобные визиты проходят в городах, которые не имеют опыта проведения масштабных мероприятий. Делегация смотрит, как Саранск готовится принять игры мирового футбольного первенства, в каком состоянии находятся тренировочные площадки, аэропорт, гостиницы. Ведь уже сейчас нужно продумать, как эффективно организовать игры и распределить людские потоки.

- Очень рад снова оказаться в Саранске, - начал свою речь Колин Смит. - Спасибо за теплый, радушный прием. Вчера мы приехали в Саранск поздно, я не успел рассмотреть город. Но сегодня увидел, что город очень чистый и презентабельный. Что касается стадиона, то мне нравится, что он чисто футбольный. Зрители будут находиться близко к футбольному полю, и это, несомненно, хорошо. Каждый футбольный матч - это праздник, и нам важно, что стадион в Саранске соответствует всем требованиям.

Чемпионат мира - огромная возможность для Саранска показать себя всему миру, для этого потребуется интеграция всех площадок и объектов. Что касается состояния стройки и подготовки города, мы видим, что работа ведется в очень активном и динамичном темпе. Нам сообщили, что совсем скоро начнется засеивание поля. Очень важно, чтобы трава взошла до начала зимы. Как и на всех стадионах, здесь будет большое количество временной инфраструктуры. Нам принципиально, чтобы строительство всех объектов было закончено в срок. Хотим заверить, что и дальше будем сотрудничать со всеми вовлеченными сторонами и вернемся в Саранск в следующем году во время проведения тестовых мероприятий.

- Когда пройдет первый матч на новом стадионе?

- Первый тестовый матч состоится 21 апреля, но это предварительная дата.

Основная часть работ будет сделана в этом году

Председатель Правительства РМ Владимир Сушков отметил, что до начала чемпионата мира времени остается не так много, а объем предстоящих работ еще достаточно большой.

- Кроме собственно строительства спортивных объектов надо завершить благоустройство второго микрорайона, который непосредственно прилегает к стадиону, благоустроить набережные рек Инсар и Тавла и улично-дорожную сеть, - подчеркнул Владимир Сушков. - Часть работ, конечно, перейдет на весну будущего года, но основная часть строительно-монтажных работ будет завершена в этом году. У нас полная уверенность, что все обязательства, которые взяли на себя республика и город-организатор, безусловно, будут выполнены. Контрактных отставаний в графике работ у нас нет.

У ФК «Мордовия» появится спонсор

- Есть ли смысл строить такие большие стадионы в небольшом городе, где к тому же нет профессиональной футбольной команды? - интересуются московские журналисты.

- Что вы такое говорите? - удивляется этому вопросу Алексей Сорокин. - В Саранске есть профессиональная команда. На начальной стадии подготовки чемпионата мира команда «Мордовия» выступала в Премьер-лиге. Естественно, место там никому не гарантировано, любой клуб может ее покинуть, здесь действует исключительно спортивный принцип. Мы надеемся, что «Мордовия» сможет вернуться в высшую футбольную лигу, тем более знаем, что в республике любят футбол. Все города, принимающие матчи чемпионата мира, подбирались с учетом этого фактора. Поэтому уверен, что наследие чемпионата мира будет востребовано, это не только стадион, но и тренировочные площадки, которые превратятся в небольшие стадиончики, где могут располагаться детские футбольные школы, а любительские команды проводить свои игры.

- Все понимают, что профессиональная футбольная команда требует немалых затрат, - добавляет Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков. - У руководства республики есть предварительная договоренность с представителями серьезного российского бизнеса о том, что они придут в наш футбольный клуб и в качестве организаторов, и в качестве спонсоров. В ближайшие дни из средств массовой информации вы обо всем узнаете.

Что касается наследия чемпионата мира. В этом микрорайоне будут проживать порядка 30 тысяч жителей, поэтому благоустройство прилегающей территории будет использовано на 100%. Это место станет определенным центром притяжения, вторым центром города. А сам стадион будет использоваться по назначению.

Людмила АНЮТИНА