Экоквест "Чистые Игры" пройдут в Саранске 7 октября

В субботу 07 октября Чистые Игры пройдут в городе Саранск, Республики Мордовия. Участники экоквеста собираются в Пролетарском районе, на улице Победы, дом 13. Команды будут соревноваться, очищая территорию от мусора. Те, кто наберет больше всех мешков мусора, получат призы. В конце игры всех гостей ждет пикник с угощением.



Призы для победителей предоставлены партнерами мероприятия: кондитерская фабрика «Ламзурь», «Ремондис», Мордовская ключевая.



«Чистые Игры» — всероссийский проект, с 2014 года квесты прошли в 48 городах России, где собрали более 200 тонн отходов, часть из которых сдали на переработку. В Саранске главным организатором игры стало Региональное отделение всероссийского движения «ЭКА».



Как участвовать?

1) Соберите команду из 2-4 человек

2) Бесплатно зарегистрируйте команду: https://cleangames.ru/events/vsaranske

3) Следите за новостями: https://vk.com/eca_mordovia

4) Приходите 07 октября на место сбора



Координатор мероприятия — Виктория Озерина

FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100005531070002

VK https://vk.com/id40390207



Чистые игры — это российский экологический образовательный проект, который с 2014 года активно распространяется из Санкт-Петербурга по всей стране. Игровой формат помогает привлечь к экологическим проблемам разные социальные группы, повышая их вовлеченность в решение экологических проблем. За 4 года в разных регионах страны проведено около 100 игр, в которых приняли участие 10000 человек и собрано более 200 тонн мусора. Проект поддержан Агентством Стратегических Инициатив при президенте России и включен в план мероприятий года экологии от Федерального агентства «Росмолодежь».



Чтобы принять участие в игре в любом городе, нужно зарегистрировать команду на сайте проекта cleangames.ru и в день игры прийти на место старта, где организаторы выдадут карты, перчатки, мешки и инструкции по раздельному сбору. Когда ведущий даст отмашку командам, у всех будет 2 часа, чтобы собрать как можно больше мусора и заработать максимум игровых баллов. Набравшие наибольшее количество очков коллективы получат памятные призы от партнеров и спонсоров. Для того, чтобы выиграть, нужно действовать целенаправленно, собирать мусор раздельно (так он “стоит дороже”), использовать дополнительные возможности — делать фото чекины и отгадывать загадки. Чтобы получить преимущество перед другими командами за игровые баллы можно приобретать дополнительный инвентарь, тачки и лопаты.



Азарт соревнования и командный дух делают свое дело — все вместе участники собирают внушительное количество мусора (примерно 3-5 тонн за 2 часа). Увидеть такой результат своими глазами — значит почувствовать, что ты можешь сделать значимый вклад в сохранение парка, и что в твоих руках забота о природе. Новый взгляд на отходы, новое осознание своих сил и ответственности способствуют тому, что люди, которые раньше не были вовлечены в экологические проблемы, начинают задумываться о том, как организовать более эффективное управление отходами дома, на работе или в ВУЗе. Кто-то начинает собирать батарейки и лампочки, кто-то переходит на эко-сумки вместо одноразовых пакетов, а кто-то добивается установки контейнеров для раздельного сбора у себя во дворе.



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