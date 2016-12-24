«Это была не проституция, а такая своеобразная первая любовь»

Кинолента «Матильда» режиссера Алексея Учителя заимела ореол скандальности задолго до своей премьеры (она, кстати запланирована на 25 октября). Началось все с острого неприятия депутатом Натальей Поклонской самой идеи фильма (экс-прокурор Крыма с большой симпатией относится к российской монархии), продолжилось угрожающими депутатскими запросами, акциями протеста православных людей и поджогами машин возле дома адвоката Учителя, а увенчалось наездом микроавтобуса с газовыми баллонами на здание киноцентра в Екатеринбурге. Сети кинопроката даже стали отказываться от проката «Матильды» из-за возможных неприятностей.

Журналисты «ВС» решили поговорить о сложившейся ситуации с учителем истории высшей категории, заслуженным учителем Мордовии, автором более 50 работ по дореволюционной истории нашего края, историком Анатолием Лютовым.

- Анатолий Владимирович, как вы относитесь к спорам насчёт «Матильды»?

- Действительно, фильм вызвал неоднозначную реакцию. Почему? Я думаю, всё это происходит из-за недостатка культуры. Это остаточное явление 90-х годов, когда мы были зомбированы западной эрзац-культурой, которая очень воинственно вошла в нас на фоне глобального кризиса. который происходил со страной. Все эти мыльные оперы, боевики, бессмысленные сериалы. И это промывание мозгов проходило через ежевечерние показы низкопробного кино, которое смотрело буквально всё население. Итог - интеллектуальный уровень нашего общества был существенно понижен.

Но это продолжается и сегодня - громадные рейтинги имеют пустопорожние передачи, где на всеобщее обозрение вытаскивают самые низменные человеческие чувства, обсуждают интимные проблемы, ужасают какими-то совсем уж людоедскими историями. Создаётся впечатление, что в России сплошь такие вот люди с низменными качествами, если уж их каждый день показывают по федеральным каналам.

- Получается, наш народ приучен к скандалу, и если этого скандала нет, то и интерес вызвать сложно?

- К сожалению, да. А если скандала нет, его нужно создать искусственно. То же самое и с этим фильмом. Почему-то раньше этот отрезок истории семьи Романовых, связанный с Матильдой Кшесинской, внимания большого не привлекал.

- Фильм ещё не вышел на широкие экраны, но все знают, что члены царской семьи представлены в нем весьма распутными.

- Просто, чтобы наш читатель примерно знал, что можно ждать от фильма, давайте вспомним личность той самой Матильды. Кшесинская родилась под Санкт-Петербургом. По воспоминаниям современников. она была женщиной очень честолюбивой, но вместе с тем способной. Её отношения с Николаем II продолжались достаточно короткое время, с 1892-го по 1894 год. Впоследствии она попыталась извлечь максимум выгоды из этой истории.

В то время в высших кругах российского общества было так заведено - для того чтобы наследники августейшей семьи не пускались во все тяжкие, юношам подбирали подходящих девушек для первого любовного опыта. С одной стороны, некоторые могут неправильно понять такую традицию. Но спешу их успокоить, никакого разврата тут не было. Помимо плотских это были возвышенные отношения между двумя людьми. Такая практика существовала не только у дворян, но и в купеческих семьях. И повторяю, это была не проституция, а такая своеобразная первая любовь.

Девушки на эту роль тоже подбирались тщательно. Кшесинская была интеллектуалкой, талантливой балериной-примой. Блистала в Александринке, на других сценах. Затем, в 1894 году, Александр III и Мария Фёдоровна решили, что период становления молодого Ники прошёл, и будущий российский монарх в этом же году во время зарубежной поездки знакомится с Александрой Фёдоровной, или как называл её Николай - Аликс. И вот тут-то вспыхивает настоящая, зрелая любовь. После этого Николай II полностью прекращает отношения с Матильдой Кшесинской и обсуждает с родителями возможность заключения брака с Аликс. На этот брак благословение было получено не сразу, некоторое время Ники страдал, писал будущей жене проникновенные письма.

При знакомстве с этими письмами образ, который создавался советской историографией, не выдерживает никакой критики. До самой смерти Николай будет беззаветно верен этому браку и семье. Все дело в том, что советская историография относилась не только к последнему российскому императору, но и в целом к царской России, даже не с предубеждением, а, скажем прямо, с воинственным субъективизмом.

Изучив тот период с современным подходом, мы можем сказать, что царь Николай II был достаточно мягким человеком, для которого на первом месте всегда стояла семья. По воспоминаниям той же Матильды Кшесинской, это был человек порядочный, в полной мере осознающий долг перед Родиной. При этом советские историографы очень любили вырвать из контекста отдельные части его дневниковых записей, достаточно вспомнить подстреленных ворон и кошек, количество которых с кропотливой педантичностью подсчитывались некоторыми историками. Свою роль в очернении личности Николая II сыграли и писатели. Литература конца XIX - начала XX веков была идеологизирована, и было модно выискать какие-то ошибки самодержца, выставлять его в непривлекательном свете. Вспомним произведение «Буревестник революции» Максима Горького. Поэтому субъективный и. прямо скажем, негативный образ внедрялся в умы людей долгое время и культивировался, при этом реальные заслуги замалчивались и принижались.

- Отношения между Николаем II и Матильдой Кшесинской имели место быть, и это считалось в ту эпоху и в той среде совершенно нормальным. Тогда почему у некоторых людей эта история вызывает такой гнев?

- В некоторой степени поддерживаю монархические идеалы, но вот у меня грядущий фильм, напротив, вызывает не отторжение, а живой интерес. Корни такого агрессивного неприятия следует искать в несовершенстве нашего общества, которое во многом проистекает из-за той катастрофы, что случилась с нашим государством с революцией 1917 года. И процессы, которые мы испытали на себе в 90-х годах, - продолжение и своеобразный отголосок той катастрофы. Как в 1917 году, так и семьдесят лет спустя мощное государство с великими перспективами, огромными запасами полезных ископаемых и деятельными людьми приказало долго жить из-за бездарности руководителей.

И я хочу провести аналогию - поступки современных радикалов и скандалистов во многом напоминают поведение некоторых странных личностей после революции 1917-го. Как помните, тогда тоже звучали всякие идиотские призывы - отменить брак, воспитывать детей в коммунах, одна только Лиля Брик чего стоит.

- Ну в такие периоды истории из всех щелей наружу лезут самые дикие начинания…

- И это напоминает глобальный и спланированный кем-то эксперимент. Отто фон Бисмарк не зря говорил: «социализм построить, конечно, можно, но для этого надо выбрать страну, которую не жалко». То же самое и с современной Россией. Такое ощущение, что на нас до сих пор ставят эксперимент, потому что нас не жалко. После того воодушевления, которое люди почувствовали в начале 90-х годов, вера в демократию быстро, в течение 10 лет, сменилась полным разочарованием.

Для меня монархизм - это в первую очередь порядок. Не «порядок мясников», который существовал при Троцком и Сталине, а порядок культуры. То, чего нам не хватает сейчас. Базовые ценности Российского государства, которые веками формировались при монархии, не смогла изменить революция, и постепенно они также стали встраиваться в повседневную жизнь уже нового государства. Их не разрушила и трагедия 90-х. И именно за толерантными ценностями, основанными на добре, наше будущее.

Часть населения - наследники революций - просто не хотят трудиться, но при этом проявляют высокую социальную активность. К сожалению, молодёжь быстро подпадает под их влияние. Вот и получается такая охлократия, когда тот или иной человек, выступая с совершенно бредовыми лозунгами и идеями, быстро находит сторонников. И получив от таких идей «чувство правоты», они могут действовать очень опасно.

- Получается парадоксальная ситуация - когда люди под лозунгами любви к Родине приносят больше вреда, чем пользы…

- Вот именно. Базовые ценности сходят на нет без прочного фундамента экономики, а вот здесь и кроется камень преткновения. Некоторые квасные патриоты занимаются раздуванием скандалов на пустом месте, руганью и размахиванием красивых флагов, вместо того чтобы засучить рукава и наконец начать работать, в действительности приносить ощутимую пользу обществу и государству. Та же ситуация была и в период перед революцией 1917-го, и перед 90-ми, продолжается и сейчас.

Я с большим недоверием отношусь к западной демократии, но и не являюсь радикальным, «профессиональным» патриотом. Я историк. Я анализирую современную ситуацию, опираясь на опыт прошлого. И опыт этот показывает, что такие опасные веяния не обходятся без стимулирования извне. Если с патриотизмом нашего народа так трудно бороться, настоящую, а не показную любовь к Родине пытаются дискредитировать, подменить.

- Хорошо. Давайте вернемся к фильму, что вы не хотели бы в нём увидеть?

- Прежде всего я не хотел бы видеть полярную и однобокую точку зрения на рассматриваемые события. А взглянуть на монарха как на человека было бы очень полезно. Это только приблизит нас к нему и даст основу для понимания событий, которые произошли. Но и перегибать палку не стоит. Всё-таки создателям надо иметь ответственность. Николай II не просто символ, он прославлен (вместе с женой и детьми) в лике святых Русской православной церковью как страстотерпец. Нужно проявить уважение и понимание к такой сложной и трагической судьбе монарха и его семьи. Не нужно акцентировать внимание на постельных сценах, это некрасиво.

- В завершение нашего разговора не могу не поинтересоваться мнением по поводу одной версии - что скандал вокруг киноленты «Матильда» всего лишь пиар самого фильма. Как мы помним, подобная ситуация нагнеталась вокруг картины «Левиафан». И зритель в кино пошёл…

- Это тоже вполне возможно. Кто знает, может быть, когда фильм всё-таки выйдет и будет аутентичным, сегодняшние критики резко поменяют своё мнение. Если это будет так, то большая удача, что его посмотрят как можно больше зрителей. Потому что кино должно воспитывать, заставлять задумываться. Но делать это необходимо ненавязчиво. Иначе мы получим совсем другой, прямо противоположный результат.

Министр культуры России Владимир Мединский: - Министерство культуры до последнего старалось воздерживаться от вмешательства в скандал вокруг фильма народного артиста РФ Алексея Учителя. Но события вынуждают высказаться со всей определенностью. Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя «православными». Меня часто упрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь. Православие - оно ведь о любви, а не о ненависти. Чем они тогда отличаются от фанатиков иных конфессий или сект в худшем их проявлении? И вот теперь истерия достигла невиданного накала: публичные угрозы, преследование авторов фильма, поджоги, отказ некоторых киносетей от проката - просто по соображениям безопасности. Еще раз вынужден повторить очевидные вещи. Во-первых, любая полемика о фильме сейчас беспредметна. Вдвойне абсурдна позиция граждан, которые «фильм не видели, но гневно осуждают» - и даже бравируют этим. Лично я фильм видел. Не буду обсуждать его содержание - это просто некорректно, пока его не увидят зрители. Но свидетельствую: в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии. Во-вторых, Минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре. В законе четко описаны основания для отказа. Их в случае с «Матильдой» нет. И в-третьих, должен разъяснить вопрос со всякими самодеятельными ограничениями, запретами и пр. Прокатное удостоверение федерального образца - это единственный и исчерпывающий документ, который разрешает прокат на всей территории РФ. Фильму присвоена категория «16+». Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения «инициативщиков» на местах «запретить показ», любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры - это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ. У нас здоровое гражданское общество, достаточно законных и эффективных механизмов общественного диалога. Идя на поводу у отрицающих закон «активистов», мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству. Уважаемые работники киноотрасли, вы - профессионалы, люди дела. Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели - это клиенты других специализированных учреждений… Позиция церкви Русская православная церковь пока так и не озвучила официальной позиции относительно «Матильды». Однако некоторые представители высказали свои мнения. Так, председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посмотрел киноленту и признался Учителю, что ничего хорошего сказать о фильме не может и считает его «апофеозом пошлости». Представителям церкви также не понравилось искажение истории в «Матильде». У создателей фильма Николай II мечется между Матильдой и Александрой Федоровной, хотя в реальности никакого любовного треугольника не было. Однако представители РПЦ подчеркивают, что требовать запрета фильма неверно, достаточно предупредить зрителей об исторической правде и неправде в «Матильде». А сам сюжет фильма, по их мнению, позволяет отнести его лишь к жанру фэнтези. Наталья Поклонская: «Хочу внести ясность в вопросе «не видела, но осуждаю» Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью РИА Новости заявила, что просмотр фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» - это грех, совершив который люди становятся сопричастными к осквернению православной веры. «Я как представитель граждан хочу внести ясность в вопросе «не видела, но осуждаю» и обратиться к руководителям компетентных органов. Для сотен тысяч людей, обратившихся в мой и ваш адрес, смотреть фильм для православных есть грех, для уважающих историю страны и первых лиц, представляющих ее на разных исторических этапах, по меньшей степени некорректно», - считает Наталья Поклонская. «Надо понимать, что, посмотрев фильм, люди невольно уже становятся сопричастными к осквернению православной веры, а игнорирование этих людей со стороны компетентных органов - не что иное, как проявление безразличия», - добавила она. «Посмотреть, чтобы вникнуть во что? В постельную сцену святого угодника божьего и правителя российского? Неужели здесь надо смотреть, красиво он это делает или нет, достаточно ли хороши музыка и грим?». МВД возбудило дело из-за попыток сорвать показ «Матильды» На минувшей неделе полицейские возбудили уголовное дело с попытками надавить на киносети и сорвать прокат фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя Следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ст.179 УК России («Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения»). Причиной стали угрозы в отношении собственников кинотеатров и зрителей. Фигурантом уголовного дела стал лидер организации «Христианское государство - святая Русь» Александр Калинин, ранее задержанный по подозрению в поджогах автомобилей возле офиса Константина Добрынина - адвоката Учителя. У организации «Христианское государство - Святая Русь» есть сайт, на котором размещены в том числе и весьма примечательные ролики, например, «можно ли краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов». Гражданские активисты православного толка привлекли к себе внимание в январе 2017 года, когда в кинотеатры полетели письма с призывами не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану» - говорилось в письме. Потом лидеры «Христианского государства» рассказывали, что в их организацию входят около 300 человек и есть желающие присоединиться - «их тысячи». Но при этом прямо заявляли, что никак не связаны с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части». Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».

Александр РУЧИНСКИЙ



