ЛДПР: Мир может спасти только Россия

Запад вредит Востоку

В Мьянме (бывшая Бирма) уже давно пылает этнорелигиозный конфликт. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский убежден, что причина конфликта - это последствия раздела британской Индии. Осколки бывшей империи, разделенные неестественными границами, никогда не найдут общий язык: «В крупных государствах права меньшинств всегда лучше защищены, а когда происходит дробление на такие более мелкие территории, там всегда образуются какие-то конфликтные очаги из-за территориальных или религиозных споров. В данном случае представители народности рохинджа считают, что живут на исконных землях, которые против их воли включены в территорию Мьянмы, и они хотят присоединить эти земли к родственному им Бангладеш или Пакистану. Но власти Мьянмы с этим не согласны и считают территорию своей, а самих рохинджа называют «нелегальными иммигрантами» из Бангладеш. И вот вокруг этого спора, которому уже больше полувека, происходят конфликты: то террористы из числа рохинджа нападут на бирманскую полицию, то местные власти Бирмы санкционируют погром рохинджа», - обрисовал Владимир Жириновский ситуацию.

Нынешнее обострение связано с общей ситуацией в мире. Боевики в Сирии и Ираке значительно сдали свои позиции, их вытесняют, они ищут новое место, где обустроиться. И для этого выбирают страны, где существуют предпосылки к конфликту.

Схожая ситуация возникла на Филиппинах, где исламские боевики провели несколько акций. В Китае обострилась проблема уйгуров. В России, на Кавказе, тоже активизировалось террористическое бандподполье. «Везде в мире, где проживают мусульмане, террористы пытаются расшатать ситуацию и использовать в своих интересах», - резюмировал лидер ЛДПР.

При этом, подчеркнул Владимир Жириновский, необходимо максимально осторожно отнестись к ситуации и не вмешиваться в чужие дела: «Именно вмешательство в дела других стран приводит со временем к появлению новых конфликтов. Из-за границы кажется, что всё легко поделить, развести, а в результате появляются искусственные границы, которые создают почву для новых и новых конфликтов. Ведь именно вмешательство США в дела Ближнего Востока привело к нынешнему всплеску терроризма и бесконтрольной миграции».



Запад вредит украинцам

Другой пример, когда Запад своим вмешательством вызвал множество проблем, в том числе национальных, - это Украина. Все попытки киевских политиков показать Западу, что они смогут привести страну к благополучию, обречены на провал. Бессилие украинских властей подтвердило празднование недавнего Дня независимости страны.

Киевские власти стремятся подчеркнуть свою самодостаточность, но из страны бегут не только русские люди: бежит и украинская молодежь. Петр Порошенко своим выступлением на праздновании Дня независимости страны еще раз расписался в собственной беспомощности и в том, что Украина при нем так и не смогла стать полноценным государством.

Да Украина, как отметил Владимир Жириновский, никогда и не была государством: «Эту территорию делили Польша, Австро-Венгрия и Россия. А признанное государство - это территория, экономика, язык. Ничего этого не было. Никаких традиций самостоятельной государственности на этой территории не сохранилось. Это государство не состоялось, его нет.

Основной проблемой оказалось противоречие между стремлением повторять путь России и не повторять его. Путь России Украине повторить не удалось: и все достоинства, и все проблемы выглядят карикатурно. Но и для каких-то иных способов существования Украина не располагает ни интеллектуальными, ни культурными, ни политическими, ни экономическими ресурсами».

Теперь Украину ее власти завели в тупик, оттуда бегут люди. Владимир Жириновский уверен, что надо помочь русским, которые хотят вернуться с Украины в Россию: «Выдать максимально быстро им паспорта, помочь с жильем и работой. И тем самым обезлюдить Украину, чтобы ее правительство фактически осталось без народа».

Хотя обезлюдеть Украина сможет уже сейчас: граждане Украины рвутся в Европу. Особенно молодежь. Молодые люди хотят получить визу и независимость, им нет смысла возвращаться в страну, охваченную войной. Уезжает молодежь, которая должна строить жизнь в стране, делать ее лучше. И виноваты в этом как киевский режим, так и страны Запада, которые, стремясь натравить Украину на Россию, фактически устроили на этой территории национальную катастрофу.

Запад вредит сам себе

При этом и на самом Западе обстановка далека от идеальной. Европейские политики пытаются понять, как им решить проблему наплыва мигрантов и справиться с нарастающей агрессией граждан Азии и Африки. Число мигрантов из арабских стран в Европе растет ежедневно. Выходцы из Азии и Африки ищут убежища в цивилизованном мире, привозя с собой свои нормы поведения и привычки. Беженцы очень молоды. Средний возраст жителей исламских стран 20 лет, 25 - максимум. Для сравнения: в Европе - 40-50 лет. Это разные поколения по возрасту! И молодежь хочет революции, хочет крови, хочет войны - и несет все это в Европу. Перед нами серьезная проблема, не только европейская, но и мировая, которую необходимо решать. И в ЛДПР уверены, что проблему можно решить. Но тогда придется поменять модель европейской демократии, сделав ее более жесткой и сильной. Все политики в Европе хотят быть терпимыми. У них, как у нас в брежневское время, торжествует «дружба народов». Поэтому Европа сама не в состоянии оказать сопротивление мигрантам.

Владимир Жириновский напоминает: «Но ведь существует Россия! Русский спецназ с учетом нашего военного опыта, наши солдаты и полицейские наведут порядок в Европе. Мы будем вынуждены им помочь, ибо сами они не справятся. И местное население будет только радо: ведь уже зафиксированы случаи поджогов молельных домов мигрантов, разгромов их лагерей. Местные жители явно не в восторге от мягкотелости своих политиков, разрешающих нелегалам делать все, что тем заблагорассудится».

ЛДПР предлагает пошаговое решение. Сперва надо восстановить прежний режим в Ливии - с его помощью мы закроем сухопутные границы с их стороны. Надо попросить русский черноморский флот - и мы закроем морские границы. А потом можно наводить порядок в Европе, куда лишние беженцы уже не будут приезжать. Тех, кто сегодня там находится, следует приучить к порядку - самыми жесткими мерами, используя все, что имеется в арсенале любого государства. Иначе они сами наведут порядок - и вся Европа будет в крови! Тут другого выхода нет.

ЛДПР об этом предупреждала много лет назад - и теперь взрывы гремят во всех городах Европы. Владимир Жириновский указывает: «Погибнут тысячи людей, если Россия не вмешается. Другого пути нет - только железная рука русской армии и русского спецназа. Мы наведем порядок в Европе! И Европа будет нам благодарна».



Россия: жесткость и мудрость - залог победы

Но это значит, что России нужно изменить стратегию своей внешней политики, сделав ее более жесткой.

«Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. В МИДе должен быть человек, который будет жестко отстаивать наши интересы по всему миру», - подчеркнул лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский отметил, что отечественной дипломатии следует продемонстрировать всему миру железную волю и неустрашимость, о чем неоднократно говорила ЛДПР. На международной политической арене Россию должны представлять люди, способные полностью отстаивать интересы державы.

«У нас дипломатия вялая. Она спохватывается в последний момент, пытаясь сгладить ситуацию, решить возникающие конфликты. Вот, например, инцидент с Северной Кореей и испытаниями ядерного оружия. КНДР не может угрожать всему миру - я согласен. Но пусть и США тогда не угрожают. Корейский народ имеет право жить так, как он хочет. Американцы нагло заявляют, что если какая-то страна будет сотрудничать с КНДР, то Америка порвет с ней отношения. И наши дипломаты еще анализируют эту глупость. Этого быть не должно», - объяснил лидер ЛДПР.

Тем не менее жесткость внешней политики необходимо уравновешивать мудростью. Так, Владимир Жириновский требует не поддаваться на провокации в связи с закрытием российских объектов дипломатической собственности в США, не заниматься эскалацией дипломатического конфликта.

Действительно, в результате обмена «дипломатическими ударами» маховик взаимных санкций раскручивается все сильнее и сильнее. Пользы ни одной стране он не принесет. Поэтому сейчас надо думать не о «симметричном» или «несимметричном» ответе, а о перспективе отношений двух стран. И если мы хотим продолжать отношения между Россией и США, надо останавливать дипломатическую войну и садиться за стол переговоров.

Если Россия первая подаст пример миролюбия, это даст нам много дополнительных очков - и в глазах всего мира, и в глазах большинства простых американцев. Сейчас, когда социальная обстановка в США напряжена, от позиции простых американцев зависит очень многое. Не будем забывать, что именно они, простые американцы, привели Трампа в Овальный кабинет.

И значит, лучший способ «обыграть» Америку - отказаться от всякого рода опасных игр. Напротив, нужно выйти с предложением открыть дополнительно в двух странах серию консульств и торговых представительств.

Владимир Жириновский перечислил возможные действия России: «Открыть 20 консульств США во всех крупных городах России. В Красноярске, Новосибирске, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Саратове, Самаре и так далее. То есть везде, где население города составляет не меньше трех миллионов человек. Параллельно с этим так же сделать в Америке - открыть в самых крупных штатах, там, где они необходимы людям. И можно эти вещи делать в комплексе: сразу открывать дипмиссию, торгпредство и культурный центр. Они по всей Америке наши закрыли, а мы их по всей России откроем. Организовать курсы изучения языка, английского и русского, проводить выставки, общаться, обмениваться культурными ценностями».

Таким образом, внешняя политика России должна соответствовать двум требованиям: жесткость и мудрость. С одной стороны, не сдаваться, не прогибаться. А с другой - не поддаваться ни на какие провокации, не позволять втянуть Россию в ненужные конфликты.

Не следует бояться конфликтов. Но надо самим выбирать, в чем участвовать. Первыми наносить удар - и побеждать.





Дмитрий Журавлев