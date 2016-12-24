«Пятнистый фест» побил рекорды

9 сентября в Мордовском заповеднике им. П.Г Смидовича прошел гастрономический фестиваль «Пятнистый фест». На кулинарной улице здесь выстроились в ряд представители 9 заповедников России и сел Темниковского района.

Чего здесь только не было: соленые грузди и малосольные огурчики, всевозможная выпечка, блины, домашние колбасы и сыры, варенье из шишек, котлеты из судака и сома и даже хмельные напитки, которые могли продегустировать взрослые гости фестиваля. Пожалуй, самыми оригинальными были гости из государственного заповедника «Черные земли» (Республика Калмыкия). Им пришлось преодолеть более 1000 километров, чтобы добраться до наших краев, и сложнее всего было довезти юрту. Мимо нее, пожалуй, не прошел никто. Калмыки угощали хворостом и наливали чай по национальному рецепту - смешивали черный чай с зеленым, добавляли мускатный орех и лавровый лист, молоко. По их словам, этот чай зимой согревает, а летом - утоляет жажду. Все гости из Калмыкии были одеты в национальные костюмы и без устали рассказывали о прелестях своего родного края, звали всех в гости.

- Ну вы далеко находитесь, до вас не доберешься! - говорили посетители юрты. - Вот были бы ближе! К тому же мы даже не знали, что у вас заповедник есть.

- Не так уж мы и далеко! - возражали калмыки. - К нам уже которой год приезжают итальянцы, им у нас очень нравится. А ведь Мордовия находится ближе, чем Италия! Мы специально участвуем в подобных мероприятиях, чтобы знакомить людей с нашим краем. Мы живем в одной стране, а порой друг о друге мало что можем сказать…

Ну что ж, вероятно, они правы.

Но здесь можно было не только угоститься национальными блюдами и напитками, но и научиться готовить, для этого проводилось несколько мастер-классов от шеф-поваров Нижнего Новгорода. Шеф-повар ресторанов LeGrill и Andrea’s Сергей Мемешкин приготовил паштет из гуся с облепихой в четырех текстурах и чипсом из дикого риса, а также удивительный десерт - капсулу из белого шоколада с муссом из козьего йогурта и сезонными ягодами. Тимур Кокурин, шеф-повар бара с экспериментальной кухней Show Me, готовил необычную закуску - конфеты из макрели и свеклы, а также брюшко поросёнка, молодую капусту и лисички. Бренд-шеф и соучредитель компании Fit Food Максим Смирнов удивлял гостей фестиваля малосольным арбузом, говяжьим сердцем, приготовленным в 4 текстурах, и подкопченной треской компрессионной засолки в дуэте с пате из печени трески.

Гости гуляли по тропам заповедника, участвовали в квесте «Заповедное ассорти», слушали выступления творческих коллективов, в том числе народного оркестра «Морденс», ансамбля «Казачьи зори», кавер-группы «Кактус». Зрителей поразил сотрудник заповедника «Черные земли» Хонгор Батырович Манджиев, продемонстрировавший искусство горлового пения.

На игровой площадке гости праздника смогли принять участие в веселых конкурсах. К примеру, с закрытыми глазами на ощупь определяли виды круп. На сувенирной площадке можно было посмотреть и приобрести понравившиеся изделия от мордовских и саровских умельцев. На аллее художественных промыслов - принять участие в мастер-классах по гончарному искусству, резьбе по дереву и авторской росписи.

Развлечения для детей в течение всего мероприятия проходили вблизи детской площадки «В гости к Рысёнку». Игры здесь сменялись мастер-классами по рисованию на камнях, созданию елочек из подручных материалов и знакомством с новой техникой - граттаж, это когда на черном листе создаются цветные изображения животных и природы. Ярким завершающим моментом стал мастер-класс «Радужный песок», во время которого дети с большим удовольствием и энтузиазмом создавали свои собственные сувениры.

В общем, праздник удался, жаль только, что быстро закончился. К тому же гости, приехавшие не к началу фестиваля, не смогли попробовать всего разнообразия блюд - вкусности на столах не задерживались.

По словам главного инициатора гастрономического феста, заместителя директора «Заповедной Мордовии» Елены Бугаевой, такого количества посетителей за один день заповедная Пушта еще не видела! На фестиваль приехали более 1500 гостей из Мордовии и Нижегородской области.

- Первая попытка удалась, и мероприятие стоит проводить ежегодно именно в таком формате, - полагает Елена Бугаева. - Не все было идеально, но фестиваль показал высокий интерес к подобным мероприятиям. Мы будем работать над ошибками, чтобы в следующий раз все прошло еще лучше! Ждем всех у нас в гостях!