«Я это сделал!»

Итак, это случилось: уроженец Саранска Сергей Пичуричкин совершил кругосветное путешествие! Смог, сдюжил и даже опередил своего литературного предшественника на целых 45 дней. Да-да, всего тридцать пять дней вместо восьмидесяти понадобилось Сергею Пичуричкину на то, чтобы преодолеть свыше сорока тысяч километров. Свои поздравления любой из вас может передать герою на нашем сайте, а пока представляем вашему вниманию последнюю порцию его дорожных впечатлений.

«А мог бы трескать лобстеров!»

«ВС»: Сергей, наше предыдущее интервью оборвалось на вашем отъезде из Камбоджи. Расскажите, что случилось с вами за это время?

С.П.: Ну из Камбоджи я, как и обещал, отправился в Бирму. Транзитом через Таиланд. Расскажешь кому, не поверят. Люди туда годами собираются, чтобы отдохнуть. Кстати, хочу поделиться наблюдением. В путешествиях часто бывает такое, что абсолютно незнакомый человек всего за несколько минут становится тебе родным. К примеру, таксист мистер Вон за четырнадцать минут стал мне и другом, и братом.

«ВС»: Ну а чем кроме него вам запомнился Таиланд?

С.П.: Остались только обрывки впечатлений. Автобус «сделай сам». Тайский водитель, у которого не забалуешь. Кстати, если тайский водитель решил поесть, твои проблемы со временем - ТОЛЬКО твои проблемы. Тайские пассажиры, выходящие прямо по твоим вещам и через тебя. Девушки, которых укачивает на твоих плечах и тошнит на твои колени. Безумной красоты и головокружительной страшноты до тошноты серпантины, появляющиеся отовсюду помощники, молниеносно тратящие твои деньги. ВЖИК!.. И нету Таиланда… А мог бы, как нормальные люди, лежать на пляже, трескать лобстеров, фотографировать таек в купальниках, массажи делать. Но вот я уже прибыл в Бирму…

«Человек моет туалеты и улыбается!»

«ВС»: Наверное, все-таки нелегко так перемещаться по миру…

С.П.: Все относительно. К примеру, в Бирме я встретил одного человека. Его зовут Ko Than Lwin. Он живёт в общежитии в маленьком приграничном городке Мьявадди, что на востоке Бирмы. Его заработок чуть меньше ста долларов, часть которых он тратит на общежитие. У него нет семьи и страниц в социальных сетях. Зарабатывает тем, что моет туалеты в провинциальном ресторанчике на берегу реки, протекающей между Таиландом и Бирмой. Он не говорит ни на одном языке, кроме родного, и постоянно улыбается. Однажды, когда он умрет, в мире станет на тысячу улыбок меньше. Вы спросите, что я хотел этим сказать? Да ничего особенного, просто теперь вы знаете, что на земле есть Ko Than Lwin, и ему гораздо сложнее, чем, например, мне и вам.

«ВС»: Ценное наблюдение, но читатели интересуются вашим маршрутом и пересечениями с романом Жюля Верна. Можете их порадовать?

С.П.: Да. Я же продолжаю фотографироваться с книгой. И вот решил я в Индии сходить в библиотеку. Я еще во Вьетнаме понял, что чем дальше мой путь, тем сложнее дается фотографирование с Жюлем Верном. От совершенно открытой и доступной библиотеки в Сан-Франциско до Вьетнамской, где уже пришлось поволноваться. Библиотека в Бирме была закрыта, ибо мой визит пришелся на воскресенье. А тут Индия. С одной стороны, на фига бы мне идти в Национальную библиотеку Индии в Калькутте и искать там Жюля Верна, чтобы с ним фоткаться?! С другой стороны, а почему бы не потерять полдня и не сходить?! Вот именно, полдня! Ну зачем еще можно в Индию ехать, ежели не в библиотеку?..

Четыре бумажки заполнить и шесть подписей поставить - это чтобы только войти как пользователь. Металлоискателя на входе нет - рано обрадовался. Они попросту все забирают, включая барсетки и фотоаппараты. А я еще белый. И шорты. И кроссовки на босу ногу. А они все в брюках, чистые рубашки, образ внутренней интеллигентности и внешнего приличия, потому что это интеллектуальный храм и государственная гордость.

Нашел в картотеке Жюля. Под пристальным наблюдением охранницы. Потом еще четыре формуляра с адресом, телефоном, паспортными данными заполнил. Потом от стойки к стойке минут так десять походил. Подождал. Опять походил. Один кушать ушел. Второй вызвался помочь, но тоже дела... Ну и т.д. А я на дорогу только полтора часа потратил. И это по Калькутте. Тридцать дней предыдущих не в счет. В общем, вспомнил, что в Азии либо высший сан надо привлекать, либо Святыню, и начал тут без разбора один за другим козыри вытаскивать, именами всякими бравировать... Да я, мол, сам библиотекарь, работаю в Библиотеке центра Москвы, чем горжусь. Коллега, мол, ваш, добрососедские связи и мосты, мол, так и так... Да я с вашим экс-директором на конференции международной руки жал и один кокосовый сок пил (и протягиваю им фотографию господина Чакраворти из Википедии). Да я в «Артеке» фильм с Индирой Ганди смотрел... И Рабиндраната Тагора чуть ли не в подлиннике читал... А в Музее его друга - Николая Рериха - всю юность провел... В общем, не понял, какое имя на них большее впечатление произвело, но Восток поддался. Повели меня по коридорам, вниз на лифтах. Как далеко у них Жюль Верн-то лежит, подумал я мимолетом... и... Сим-сим, откройся... Завели за дверь тяжеленную, металлическую, засовом круглым открываемую, как в третьем «Крепком орешке»... за такой дверью весь золотовалютный фонд США в этом фильме лежал... Сам не поверил... А за дверью этой... И манускрипты, и священные тексты, да все в первоисточниках... И текст Далай-ламы Первого на дощечках, и первый экземпляр Индийской газеты, и первая Конституция Индии... Фотографировать не дают, тремя парами глаз смотрят, но про каждую книгу хоть с ленцой, но пиететно рассказывают... А главный библиотекарь этого отдела при ценностях этих 27 лет служит... И проходил я по этому хранилищу час... И почти что впал в полное блаженство...

А потом меня к книге отзывов повели и показали записи царей, и князей, и министров, которые они оставляли после посещения этого библиотечного Сим-сима. И я листал эту книгу и долистал до последней страницы, а они мне ручку суют, мол, делай запись... А у меня как волнение по телу побежит. Но собрал я его в кулак, волнение свое, ручку взял покрепче... Ну и за библиотекарей России, и за писателей Планеты, и за всех деятелей всех искусств им дарственную запись оставил.

А потом все-таки набрался смелости и попросил хотя бы у дверей хранилища сфоткаться... На это сопровождающие согласились. А еще согласились, что, ежели я соберу книги от московских авторов и издательств и отправлю в Индию, они обязательно сделают конер (уголок то есть) русской литературы. Потому как обидно мне стало, что конер вьетнамской литературы у них есть, а русского конера нет. Только книг должно быть не менее тысячи. А потом мы вернулись в читальный зал. И ждал меня приготовленный томик Жюля Верна аж с целыми тремя романами. И возраст у этой книги был точно таким же, как мой.

«ВС»: Насколько я понял, после Индии вы вернулись в Европу?

С.П.: Да. Но после колоритных азиатских стран Европа мне показалась настолько пресной, что я позаимствовал на Вилле Боргезе электрокар и быстренько решил закончить европейский отрезок. Тем паче что города там все давно известные и езженные мною не единожды. Кстати, Жюль Верн в своем романе тоже без особого энтузиазма описал европейский маршрут своего героя.

«ВС»: Итак, ваше путешествие закончилось. Что можете сказать по его итогам?

С.П.: Я это сделал! Просто сделал! Тридцать пять дней вместо восьмидесяти. В обратном направлении. Не корысти ради, а исключительно ради личного удовольствия я совершил «Кругосветное путешествие по мотивам романа Жюля Верна... в обратном направлении». И хотя путешествовал не по экватору, расстояние оказалось больше его продолжительности.

Спасибо каждому, кто помогал и поддерживал. Особенно хочу поблагодарить каждого, кто поддерживал деньгами. Теперь в моей жизни есть кругосветное путешествие. Вот оно.