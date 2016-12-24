Пыхнём стариной

Как саранские кальянщики относятся к инициативе возможного запрета кальянов и вейпов в заведениях

Похоже, некоторым рестораторам Саранска вскоре предстоит подсчитывать убытки, а кальянных дел мастерам - искать новое место работы. К 2018 году в российских предприятиях общественного питания планируют полностью запретить кальяны и вейпы. Куда теперь отправятся любители кальяна и готовы ли владельцы кафе к таким нововведениям? В ситуации разбирался журналист «ВС». Некурящий, заметим.

Дымный запрет

К 2018 году в российских предприятиях общественного питания полностью запретят кальяны и вейпы. Этого требует проект Минздрава РФ «Формирование у россиян здорового образа жизни». По паспорту проекта к февралю 2018 года должны быть «разработаны нормативные правовые акты, направленные на борьбу с потреблением электронных сигарет и кальянов». В Минздраве заявляют, что намерены приравнять вейпы и кальяны к обычным сигаретам, запретив их продажу лицам младше 18 лет. «Сейчас очень многие подростки употребляют и кальяны, и вейпы, и это не регулируется законом», - пояснили в министерстве.

Всем хорошо известно, что курение разрушает здоровье, но, к сожалению, пока это мало кого останавливает. «Формирование у россиян здорового образа жизни» - приоритетный проект российского правительства, который предполагает, что к концу 2017 года 36% граждан будут сознательно укреплять свое здоровье. К 2020 году этим займется уже половина жителей страны, а к 2025 году - большая часть. Экс-глава Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко также высказывался негативно по отношению к курению кальяна: «Это риск онкологических заболеваний, кроме того, они не поддаются гигиенической обработке, что вызывает инфекционные заболевания. Учитывая, что там используются всякого рода смеси, это еще и употребление наркотиков, почти легализованное».

Где курить кальян - в кафе или под елочкой?..

Журналист «ВС» побеседовал с местными рестораторами и узнал, что они думают по поводу грядущих изменений. Скажем сразу, некоторые из владельцев саранских баров и ресторанов, где имеется кальян, пожелали остаться инкогнито для читателей. «Если вы не будете указывать наши фамилии, мы расскажем все как есть», - заявили рестораторы. Совладельцы одного из городских кафе с кальяном - назовем их Иван и Алексей - первыми поделились своим мнением. Заметим, в их заведении кальян курят в общем зале.

«Начну с того, что в Саранске есть такие заведения, куда люди идут исключительно за тем, чтобы покурить кальян, - говорит Иван. - И таких заведений в нашем городе много. Мы сами на первых порах работали как кальянная. Сейчас позиционируем себя как кафе, и кальян не является нашей основной специализацией. Какую часть выручки потеряем после принятия законопроекта? Хороший вопрос… Колоссальную! Думаю, потеряем, конечно, много, ведь кальян заказывает значительная часть посетителей. Но куда тогда отправятся любители кальяна? Пожалуй, на собственную кухню!».

А может, и под елку. Какую? Прогуливаясь вечерами по центру Саранска, горожане не раз замечали компании, расслабляющиеся при помощи кальяна в елочках, что растут неподалеку от Театра оперы и балета.

«Ничего удивительного! - комментирует Иван ситуацию c «кальяном под елкой». - В Саранске уже давно действует услуга, позволяющая заказать кальян в любую точку города, - так называемый кальян на выезд. Что касается вейпов, в нашем заведении относятся к этому лояльно. Однако каждое заведение здесь диктует свои условия».

«Дело не только в том, что после введения этого запрета упадет выручка, - поясняет Алексей. - Полагаю, что будут закрываться целые заведения - и специализированные кальянные, и те кафе, где имеется кальян, а еще многие кальянщики полетят с работы. Вообще сегодня ресторанный бизнес из-за экономического кризиса находится в упадке. Тем не менее я считаю, что обсуждаемый законопроект, по сути, правильный. Нация здоровее будет. Добавлю, что в табачных смесях никотин содержится, в бестабачных - нет. Так вот в нашем заведении, как и в большинстве кальянных Саранска, предлагается кальян, для приготовления которого используются только бестабачные смеси. И еще - в наше заведение мы пускаем только совершеннолетних, при входе требуем показать паспорт».

А вот Иван с партнером по бизнесу не согласен. «Я считаю, что предлагаемые меры - это лишнее давление на бизнес, - говорит он. - В последнее время наша Госдума напоминает не собрание, где размышляют о том, как сделать так, чтобы в России жилось хорошо, а бешеный принтер запретов. У нас в Саранске около 10 заведений, специализирующихся исключительно на кальянах. Давайте подсчитаем, сколько сотрудников кальянных будет уволено по городу. В каждой такой кальянной трудоустроено как минимум 8 сотрудников. Так вот уже по меньшей мере 80 человек могут смело отправляться на поиски новой работы! Добавьте сюда тех работников, которые трудятся в кафе, где кальян выступает в качестве дополнения».

Руководитель еще одного кафе с кальяном под названием «Шах» Юлия Создаева также высказала свою точку зрения относительно грядущих перемен: «Я поддерживаю этот законопроект. Мне неприятно, если в помещении, где я обедаю, курят кальян. К примеру, в нашем заведении все иначе. У нас несколько залов. Есть залы, где люди обедают, есть отдельный зал с хорошей вентиляцией, где посетители курят кальян. Если я правильно понимаю предполагаемые изменения, думаю, что из нашего заведения не придется убирать кальян. Однако, если все же это будет необходимо сделать, мы к этому готовы».

«В кальянную никто никого за руку не тянет!»

А вот в самих специализированных кальянных думают совсем иначе. «С нашей кальянной все в порядке, - заявил руководитель саранской кальянной «Smoke Hookah» Сергей. - У меня юридическое образование. Открывая кальянную, я постарался все продумать и учесть возможные риски. Что касается обсуждаемого законопроекта, то в целом я его поддерживаю.

Прежде всего скажу, что в такое заведение, как кальянная, никто никого за руку не тянет! Если человек туда идет, то он делает это обдуманно и целенаправленно. Что касается посещения кафе или ресторана, туда могут зайти все желающие, в том числе несовершеннолетние. Допустим, если я приду с беременной женой отобедать в ресторан, а совсем рядом, за соседним столиком, кто-то будет дымить кальяном, мне будет неприятно. Да, в Саранске есть заведения, где кальян курят в общем зале. И хотя там работают вытяжки, на мой взгляд, это не спасает ситуацию. Думаю, это неправильно. Я считаю, что для курения должно быть отведено отдельное помещение, без соседей. К примеру, наше заведение располагается как раз таким образом. Мы находимся в павильоне под площадью Тысячелетия. В отличие от общепита вход в наше заведение ограничен, мы пускаем только с 18 лет и просим предъявить паспорт. Кроме того, у нас нет питания. Но если посетитель придет со своей едой, конечно же, отбирать пищу у него никто не станет. Мы работаем исключительно в рамках закона. Я понимаю, что не за горами 2018 год, что кальянную нельзя открывать в жилом доме, иначе мы будем мешать людям, которые там живут. Если не следить за законодательством и не думать о том, что будет завтра, то закрыться можно уже сегодня…

Что касается вейпов, я отношусь к ним негативно. Во-первых, жидкость для вейпов еще никто не проверял, не было никаких экспериментов. Если относительно кальяна проводились эксперименты на предмет того, что будет с человеком после нескольких лет его курения, то относительно вейпов - пока еще нет. Известно много случаев, когда электронные сигареты взрывались во рту курящего. Тем не менее это никого не останавливает. Кстати, в нашем заведении мы не разрешаем «вейпить».

«Вот такая вот у нас запара, запара...»

На днях жительница Саранска, возвращаясь домой с работы, увидела, как из автомобиля вовсю валит дым. Поспешив на помощь, горожанка с удивлением обнаружила сидящего за рулем водителя-вейпера, преспокойно пускающего огромные клубы дыма. Операция по спасению закончилась, так и не начавшись… Кстати, если забить в поисковике «вейпинг», тут же выскакивает фраза «вейпинг как пускать кольца». О чем это говорит? Пожалуй, в первую очередь о том, что вейпить сегодня модно, круто, просто и легко, а эффектно пускать колечки из дыма - так вообще высший пилотаж... Вейпы стали модным трендом.

Спросите любого вейпера, почему он курит. Что вы услышите в ответ? В большинстве случаев примерно следующее: «Вейпинг - это не вредно! И вообще - мы не курим, мы парим!». Хотя на самом-то деле парят не вейперы. Скорее, наоборот, это вейперам парят мозги о безвредности их пристрастия. Тем временем в Подмосковье уже планируют запретить использование вейпов на территории общеобразовательных учреждений. Ввести такой запрет предлагает Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. В Министерство образования уже было направлено письменное сообщение с этой инициативой.

Дешево и прибыльно

Помимо рестораторов мы разыскали в Саранске человека, знающего толк в «дымной теме». Эксперта в области кальянов, а в обычной жизни предпринимателя и разностороннюю личность зовут Константин Кузнецов. Увлекшись кальянной тематикой, молодой человек решил изучить «кальянный вопрос» основательно. Впрочем, у Константина и к другим делам такой подход - обстоятельный. Некоторое время назад он по собственной инициативе отправился по городским кальянным, после чего не только составил о них представление, но и написал своеобразный обзор, нашедший отражение на просторах интернета.

«Проработав по приглашению несколько лет в Самаре, я вернулся в родной Саранск, - вспоминает Костя. - Тогда, в 2015 году, и задумался, какой же бизнес необходим нашему городу. Как один из вариантов начал рассматривать кальянную. Просчитав все, понял, что кальянная - это дешево и прибыльно! Почему я все-таки не взял в качестве бизнес-идеи кальянную? Дело в том, что для открытия простенькой кальянной требовалось не так много средств. Но открывать заведение так себе мне не хотелось, а на достойное тогда не хватало денег.

Каким образом на данный момент легально открыть кальянную в России? Есть свои лазейки, которыми и пользуются некоторые предприниматели. Во-первых, в действующем законодательстве указано, что запрещено курение никотиносодержащих табаков в местах общественного питания. Следовательно, нужно исключить две вещи. Первая - это никотин, но существуют безникотиновые смеси. Вторая - исключить понятие общепита, а значит, убрать из заведения еду…

Делайте со мной что хотите, но я ни за что не поверю, что в тех заведениях Саранска, где есть кальян, нет несовершеннолетних, раскуривающих его! И еще я уверен, что в заведениях нашего города в основном предлагается кальян на основе никотиновых смесей. Иначе клиент попросту не пойдет! Нет, бестабачные смеси у них, безусловно, имеются, только они их не предлагают. Ведь курить кальян без табака - все равно что пить безалкогольное пиво. А это очень уж на любителя. Думаю, в кальянных вообще множество нарушений, и если бы проверки проводились чаще, многих из них уже и в помине бы не было. Просто у правоохранительных органов есть дела и поважнее, чем заниматься кальянными.

Я придерживаюсь такого мнения - если уж вы курите и не можете справиться с никотиновой зависимостью, то хотя бы не делайте этого напоказ! Сегодня вейпинг преподносится как нечто совершенно безвредное. Это якобы безобидное увлечение становится чем-то обыденным для молодежи. Я очень поразился, когда увидел в передаче «Вечерний Ургант», как приглашенные в студию вейперы, что называется, красиво выдували пар. Зачем делать из этого шоу и представлять курение вейпа в заманчивом свете?..

В целом получается, что вейперы сейчас вне закона. К сожалению, законодательство не всегда поспевает за временем, за стремительно появляющимися субкультурами. Будем надеяться, что ситуация изменится к лучшему и вводимые запреты принесут ожидаемый эффект».

Елена БУДАНОВА