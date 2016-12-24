В Мордовии объявлен конкурс на лучший туристический сувенир

В июне следующего года в Саранск приедут тысячи любителей футбола со всего мира. И многие болельщики и туристы захотят приобрести что-нибудь на память. Чтобы разнообразить и обогатить сувенирную продукцию, в республике объявлен открытый конкурс «Туристический сувенир Республики Мордовия».

Для участия в творческом состязании приглашаются мастера народно-художественных промыслов, причем каждый участник может заявить не более 5 авторских изделий. При этом продукт должен быть изделием народного художественного промысла, изготовленным по любому из направлений ремесленной деятельности, декоративно-прикладного искусства. Победители будут выявлены по различным номинациям.

Изделия, соответствующие условиям конкурса, будут рекомендованы к продаже в точках реализации сувенирной продукции Мордовии. Сувенирам-победителям будет присужден статус «Туристический сувенир Республики Мордовия» с правом его использования в целях популяризации изделий. Кроме того, победители конкурса получат право быть представленными на Фестивале болельщиков FIFAТМ, который пройдет в г. Саранске в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Образцы изделий принимаются по будням с 9.00 до 18.00 в Туристско-информационном центре Мордовии (г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 26, офис 106) до 10 сентября. Здесь же можно узнать подробную информацию о конкурсе «Туристический сувенир Республики Мордовия».