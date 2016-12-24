В Мордовии объявлен конкурс на лучший туристический сувенир 

Браво, «БОЯРАВАНЯ»!
Коллекция саранских мастериц покорила Вячеслава Зайцева
Коллекция саранских мастериц покорила Вячеслава Зайцева
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
Свадьба 28-летнего Алексея и 23-летней Елены Ведяшкиных запомнится им на всю жизнь. В ходе празднования невесту и гостей мероприятия из ружья...
На минувшей неделе суд арестовал 42-летнего директора охотничьего магазина «Охот-Актив» Павла Калашникова, расстрелявшего свадьбу в селе...
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
В финале популярного фильма «Стиляги» авторы удачно обыграли переменчивость, но общую стильность одежды молодёжи в разные времена:...
Прошли времена, когда каждый выпускник вуза, техникума или училища сразу получал работу. Сейчас диплом не является гарантией трудоустройства,...
Экс-руководитель Управления Федерального казначейства РФ по РМ Виктор Кедров откровенно рассказал, что подвигло его на получение взятки
Без шума и пыли они вынесли больше 10 миллионов рублей