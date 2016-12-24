70 тысяч школьников Мордовии сядут за парты 1 сентября

В минувший понедельник Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков по поручению врио Главы Мордовии Владимира Волкова принял участие во всероссийском селекторном совещании по вопросу готовности системы образования к началу нового учебного года. Провел совещание премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В Мордовии 1 сентября свои двери откроют 314 школ для 70 тысяч учащихся. За парты сядут 7842 первоклассника, что на 220 человек больше по сравнению с прошлым годом. Около 2,7% школьников в республике пока продолжат обучение во вторую смену, но благодаря участию в федеральной программе строительства новых школ в ближайшие годы эта проблема в Мордовии будет решена. Все школьники обеспечены бесплатными учебниками, созданы условия для организации горячего питания, качественного оказания медицинской помощи.

Особое внимание при подготовке образовательных организаций к началу учебного года традиционно уделяется вопросам безопасности, в том числе при организации школьных перевозок. В Мордовии действует 323 школьных маршрута. Ежедневно 4476 детей перевозит 221 школьный автобус. С учетом 30 автобусов, которые поступят в республику, все школьники будут обеспечены школьными перевозками в соответствии с современными требованиями. Проведена большая работа и по приведению зданий образовательных учреждений в соответствие с требованиями Госпожнадзора.

- На сегодняшний день общая готовность к новому учебному году по всем видам образовательных организаций составляет 100%, - заявил Владимир Сушков.

О готовности саранских учебных заведений несколькими днями ранее рассказала заместитель директора Департамента по социальной политике Администрации г.о. Саранск - начальник Управления образования Оксана Шуляпова:

- Система образования в г.о. Саранск охватывает более 47 тысяч детей, из них 16700 дошкольников, 30400 школьников, которые обучаются в 119 образовательных организациях. В муниципальных образовательных учреждениях работает 6561 человек, 3730 из них - педагогические работники.

Также Оксана Шуляпова отметила, что Саранск является лидером среди городов Поволжья по объему бюджетных средств, направляемых в систему образования. И это приносит свои плоды.

- По итогам прошлого года в рейтинг «500 лучших школ России» вошли лицей № 43 и гимназия № 20, по отдельным профилям отмечены лицей № 4, гимназия № 12 и школа № 1 Саранска, - сообщила Оксана Шуляпова. - При этом 84% саранских детей охвачены дополнительным образованием, и большинство из них получают его в школах во внеурочное время.