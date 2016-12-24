Уроженцы Ромодановского района все чаще возвращаются на малую родину

В субботу временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Владимир Волков посетил Ромодановский район, где оценил перспективы развития единственного в республике завода по производству сахарного песка.

ООО «Ромодановосахар» ныне входит в первую десятку крупнейших отраслевых предприятий России. Здесь трудится свыше 600 человек, среднемесячная заработная плата составляет более 28 тысяч рублей. После проведенной реконструкции завод ежедневно может перерабатывать до 7,5 тысячи тонн сахарной свеклы. В дальнейшем его мощности вырастут еще на четверть - до 10 тыс. тонн. В 2016 г. было произведено почти 109,36 тыс. тонн сахарного песка, 29,33 тыс. тонн сухого гранулированного жома и 24,71 тысячи тонн мелассы свекловичной на общую сумму более 3 миллиардов 811 миллионов рублей. По итогам года завод получил 66,84 миллиона рублей балансовой прибыли при рентабельности 1,9 процента.

Сейчас на предприятии завершается подготовка к сезону. 5 сентября начнется уборочная кампания, через неделю после этого будет запущен и сам завод. Свеклу предстоит собрать с 20 тыс. га площадей. Новая техника - 28 комбайнов - практически готова к работе.

По словам Владимира Волкова, успешная производственная деятельность должна способствовать повышению благосостояния персонала. «Кадровый вопрос» на предприятии решается в целом успешно. Здесь трудятся даже жители других районов, а также граждане, приехавшие из Украины. А недавно для семей сотрудников было приобретено 8 квартир.

Возложив цветы ко вновь открытому монументу Татьяны Бибиной, руководитель республики пообщался с рабочими и жителями района, выслушал их просьбы и пожелания. Речь шла об укреплении экономического потенциала территории, решении злободневных проблем. Как было отмечено, в последние годы в ее развитие вложено более 2 миллиардов рублей внебюджетных средств. Объём инвестиций увеличился почти в полтора раза.

Приоритетным направлением является строительство. За пять лет в районе отремонтированы 5 школ и спортзал в селе Белозерье. Возведено 27 тысяч квадратных метров жилья, причем сразу 40 домов общей площадью 5 тыс. кв. метров сдано в эксплуатацию в прошлом году. «И если прежде люди стремились приобретать квартиры в Саранске, то сегодня все охотнее возвращаются в родной район», - констатировал Владимир Волков.

Продолжая тему, врио Главы РМ заметил, что в 2016 г. район получил из дорожного фонда около 10,5 миллиона рублей. Аналогичная сумма предусмотрена и в бюджете текущего года. А вот в следующем году средств предполагается выделить значительно больше. Связано это с тем, что помимо строительства и реконструкции внутрирайонных и сельских дорог планируется капитально отремонтировать 15-километровый участок трассы Ромоданово - Красный Узел - Липки, соединяющей Мордовию с Ульяновской областью.

В числе наиболее актуальных вопросов - модернизация здравоохранения. «Систему медицинского обслуживания мы, безусловно, продолжим совершенствовать, - подчеркнул руководитель региона. - Медицину необходимо сделать менее затратной, но при этом более эффективной. Основная доля бюджетных средств должна идти именно на улучшение здоровья людей, профилактику различных заболеваний».

Так, на диспансеризацию населения в республике направлено свыше 260 миллионов рублей. Ромодановский район уже имеет дополнительный автомобиль скорой помощи, скоро сюда поступит и новый аппарат УЗИ. Не так давно в райцентре был открыт кабинет неотложной помощи, а в селе Белозерье проведён капитальный ремонт амбулатории. Теперь на очереди - ФАП в районе сахарного завода. Стоимость его по проекту составит порядка 6 млн рублей.

Впрочем, многие проблемы, как оказалось, основаны на личностном факторе. «В современных условиях грамотная политика руководства медучреждений приводит к решению возникающих вопросов без каких-либо трудностей, - заявил Владимир Волков. - Хороших врачей, хороших руководителей мы будем поддерживать».

Еще один немаловажный вопрос - реконструкция водопроводных и канализационных сетей. «Водоснабжение села Ромоданово будет производиться за счёт инвесторов в рамках концессионного соглашения, - пояснил Владимир Волков. - Запланировано построить 7,5 км водопровода. Стоимость работ составит 166,5 млн рублей».