Выбор пятилетия

Избирательная кампания по выборам Главы Мордовии выходит на финишную прямую. 10 сентября жители республики будут решать, кто возглавит наш регион на ближайшие пять лет. Выбор этот во многом определит будущее развитие республики, а потому крайне важно, чтобы он был сделан максимально открыто и без малейших сомнений в достоверности. Какие нововведения появились в избирательном законодательстве, журналисты «ВС» решили выяснить у начальника организационно-правового отдела аппарата Центральной избирательной комиссии Мордовии Валерия Болтунова.

- Избирательная кампания по выборам Главы Республики Мордовия проводится в новых условиях, в федеральное и республиканское законодательство внесены изменения. Например, вместо голосования по открепительным удостоверениям вводится новый механизм - голосование избирателей на основании заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

При проведении выборов Главы Республики Мордовия избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства (но в пределах нашей республики), вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения. Но такое заявление может быть подано избирателем только лично, при предъявлении паспорта и в определенные сроки. Сведения подавших заявления граждан будут занесены в систему ГАС «Выборы», что исключает возможность повторного голосования.

Кстати, для защиты от подделки заявления, поданного в последние 4 дня, будет использоваться специальный знак (марка). Заявление без наклеенной марки, с оторванной маркой или оторванной частью марки считается недействительным.

- Допустим, у жителя республики поменялись планы. Он написал заявление о голосовании по другому адресу, но в день выборов остался дома. Получается, он не сможет проголосовать у себя на участке?

- Избиратель, исключенный из списка избирателей по месту своего жительства в связи с подачей заявления о включении в список на ином избирательном участке, явившийся в день голосования в УИК по месту жительства, может быть включен в список избирателей по месту жительства при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Однако только после соответствующей проверки, которая должна быть проведена в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования и установления факта, что человек не проголосовал на другом избирательном участке. Если все в порядке - он сможет проголосовать по месту своего жительства.

- Какие-то технические новинки будут применяться на этих выборах?

- На предстоящих выборах Главы Республики Мордовия избирательные участки будут оснащены необходимым оборудованием и программным обеспечением для применения технологии ускоренного ввода данных протоколов с использованием QR-кода.

- Как это работает?

- В участковой избирательной комиссии после заполнения протокола в электронном виде специальная программа преобразовывает его в QR-код (двухмерный штрих-код), содержащий данные из этого самого протокола. Далее при приеме протокола территориальной избирательной комиссией сканируется этот QR-код, в результате чего данные попадают в Государственную автоматизированную систему «Выборы».

Такая технология позволяет исключить ошибки при составлении итогового протокола в участковых избирательных комиссиях и не допустить их при введении данных протоколов в систему ГАС «Выборы». Кроме того, при использовании технологии QR-кода значительно уменьшается время на подведение итогов голосования по выборам, так как при сохранении всей процедуры контроля за процессом ввода данных и проверки контрольных соотношений данные считываются с кода автоматически.

- Кстати, об открытости и достоверности. Насколько известно, теперь за «шалости» на выборах можно легко и за решетку угодить...

- Ответственность за нарушения законодательства о выборах усилилась. Например, во избежание каких бы то ни было нарушений с ранее упомянутыми специальными знаками (марками) введена ответственность за нарушение порядка их использования - от 1 до 2,5 тыс. руб. Использование же заведомо поддельного специального знака (марки) приведет к наложению административного штрафа в размере от 1,5 до 3 тыс. руб.

Однако самые главные изменения произошли в части ужесточения ответственности за манипуляции избирательными бюллетенями, когда одни и те же люди голосуют несколько раз. Административная ответственность за незаконные выдачу и получение избирательного бюллетеня увеличена в десять раз. Если ранее размер штрафа составлял от 2 до 3 тыс. руб., то теперь он увеличен до 30 тыс. руб. При этом за повторное правонарушение оштрафуют уже на сумму 50 тыс. руб. (ранее штраф составлял от 1,5 до 3 тыс. руб.).

В дополнение к такому десятикратному усилению административной ответственности введена уголовная ответственность. Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 142.2, согласно которой выдача членами избирательных комиссий уже заполненных бюллетеней карается штрафом от 200 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1,5 до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Аналогичное наказание предусмотрено за выдачу бюллетеней человеку, чтобы он проголосовал вместо другого избирателя или проголосовал более двух раз в ходе одного и того же голосования.

Суровое наказание грозит и самому избирателю. Получение таких бюллетеней для многократного голосования грозит гражданину штрафом от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Более строгое наказание применят, если данные преступления совершены группой лиц по предварительному сговору или в составе какой-то организованной структуры.

- А расходы кандидатов на пост Главы республики избирательная комиссия как-то контролирует?

- Контроль за поступлением и расходованием средств избирательных фондов кандидатов - очень важное направление нашей деятельности. Законодатель предусмотрел множество ограничений: кто и в каком объеме может переводить деньги на специальный избирательный счет того или иного кандидата, на что могут тратиться полученные суммы.

В помощь нам функционирует специальный программный продукт «Контроль избирательных фондов». Также заключено соглашение с банком, в котором открыты счета кандидатов, о предоставлении сведений обо всех финансовых операциях, производимых с данных счетов.

И наказание здесь очень сурово: за несоблюдение правил финансирования избирательной кампании предусмотрена даже уголовная ответственность.

Однако в настоящее время по данному направлению ни одного правонарушения не выявлено.

Андрей ВЛАДИСЛАВЛЕВ