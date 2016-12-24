Кадастровая палата рассказывает о предоставлении сведений об объекте недвижимости

Услугой «Предоставление справочной информации об объектах недвижимости в режиме online» можно воспользоваться на сайте Росреестра www.rosreestr.ru. На нём можно найти актуальную информацию об объекте недвижимости: описание объекта, его адрес, сведения о наличии или отсутствии зарегистрированных прав, ограничений или обременений прав.

Поиск информации проводится по одному из критериев: кадастровому номеру, условному номеру, адресу, номеру государственной регистрации права, ограничения (обременения) права.

Если право, ограничения (обременения) права на объект недвижимости зарегистрированы, то сервис позволяет узнать информацию о виде права, ограничения (обременения) права, дате и номере государственной регистрации.

Услуга удобна при использовании заявителями. Одним из преимуществ является то, что она предоставляется бесплатно и в режиме реального времени.



