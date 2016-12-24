«Я снова отклонился от маршрута!»

«ВС» следит за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина и публикует новые порции его впечатлений

Для начала вкратце напомним предысторию. В честь 145-летия выхода в свет романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» уроженец Мордовии Сергей Пичуричкин решил повторить маршрут главного героя книги Филеаса Фогга. О подготовке, целях и задачах проекта мы рассказали в предыдущем номере «ВС». На очереди - новая порция впечатлений. Благо современные технологии позволяют Сергею Пичуричкину перемещаться по свету гораздо быстрее своего литературного предшественника.

«Не захотел говорить с полицейским!»

«ВС»: Сергей, надеюсь, вы успели прочесть свое интервью, опубликованное в нашей газете неделю назад.

С.П.: Конечно. Качественное и приятное интервью вышло в газете, где я некогда имел удовольствие работать. Спасибо «Вечернему Саранску» за оперативность, настойчивость и профессионализм.

«ВС»: Вернемся к вашему путешествию. Ведь настоящие поклонники творчества Жюля Верна путешествуют вместе с ним. Пусть и мысленно. Позвольте и нашим читателям разделить с вами ваш маршрут. Кстати, как вам американские железные дороги и поезда?

С.П.: Удивительное дело. Со времен Жюля Верна, пожалуй, многое изменилось на железных дорогах Америки. Но я вдруг поймал себя на мысли, что когда его герой ехал... ха-ха... если бы его герой действительно ехал по этому маршруту (он же вымышленный, кто ж его туда возьмет?!), то вот именно горы, реки, леса и поля предстали бы ему точно такими же, какими предстали мне, пока я двое суток чалился без телефона и интернета, постигая прелести пейзажей Колорадо, Невады, Калифорнии. Никогда не видел столько кукурузных полей.

«ВС»: Неужели все действительно так скучно?

С.П.: Хотя нет, был один прикольный случай. Аккурат на последней станции штата Невада подходит ко мне мужичонка средних лет, среднего роста, средней европейской внешности, в шортиках, маечке и кепке, и протягивает жетон, очень похожий на жетон шерифа, который часто в кино показывают и раньше на Арбате продавали. И что-то по-английски говорит.

- Нет, - сказал я ему наше решительное русское. - Ноу сувенирс!.. - И пошел дальше.

Он был удивлен. Обескуражен. Последовал за мной и, догнав, более уверенно и более понятно спросил:

- Вы уверены, что не хотите разговаривать со мной?

Я на всякий случай подошёл к проводнику и поинтересовался, должен ли я говорить с этим человеком, который продает значки.

- Это полицейский штата Невада. Он хочет посмотреть ваши документы и вещи. На вашем месте я бы с ним поговорил, - учтиво посоветовал мне проводник.

Как вы понимаете, я и поговорил. И паспорт показал. И вещи дал пересмотреть. И в глаза посмотрел. И в трубочку дыхнул. Полицейский оказался крайне вежлив, перед каждой процедурой извинялся, пожелал хорошей дороги, а вот фотографироваться для публичных страниц отказался. А я, слава богу, пересёк штат Невада и благополучно поехал по штату Калифорния со своими американскими добродушными попутчиками. В голове настырно вертелось «Велком ту зе хотел Калифорния, сет ю лов зис плейс», вспоминались времена далёкой юности, когда мы разучивали эту песню на гитаре, и навязчивая мысль, что такой же пейзаж я могу увидеть в поезде Пенза - Ташкент, только в семь раз дешевле, обнадеживала...

«Коллектор» в самолете

«ВС: Сергей, вы уже побывали в Сингапуре. Поделитесь же…

С.П.: На мой взгляд, каждый человек хотя бы один раз должен побывать в Сингапуре. Если не побывать, то хотя бы один раз полетать Singapure airlines. При всем уважении и моем почитании в данном конкретном случае Аэрофлот - Российские авиалинии - прости. Это тот случай, когда одна компания отражает суть всего Сингапура - слияние технологий, современности и аутентичной традиционности. Забавно, но весь российский кинематограф представлен в кинозале авиакомпании двумя диаметрально противоположными фильмами. Какой-то нелепый образец кинематографического импортозамещения под названием «Гуардианс» (видимо, спасатели). Тот случай, когда хорошие, в общем-то, актеры, видимо памятуя, что деньги не пахнут, принесли себя в жертву шаблоннейшему продукту. А второй, безупречный по своей лаконичности, фильм «Коллектор», который снял Алексей Красовский. Фильм, история съёмок которого сама претендует на фильм. Потрясенный встречей с режиссером, я как-то писал уже на своих ресурсах, что всем рекомендую этот фильм. Не думаю, что хотя бы один иностранец выбрал любой из этих фильмов, находясь на борту, но интересно было бы пофантазировать, какие бы у него сложились впечатления о нашем кинематографе. Такой вот он, отечественный кинематограф на отдельно взятом островке. Что до Жюля Верна, то он в своем романе предоставляет Сингапуру всего один абзац, суть которого сводится к тому, что в Сингапуре водятся тигры и что «остров Сингапур невелик и не производит внушительного впечатления. Ему недостаёт гор, то есть рельефа. Тем не менее он по-своему очарователен».

Встреча с земляками-коллегами

«ВС»: А как вам Поднебесная, ведь вы же уже посетили Гонконг?

С.П.: Что там того Китая-то?! Такси, метро, такси, электричка, метро, метро, метро... Слишком много метро. Вокзал, опять метро! Какой же он большой, этот город Гуанчжоу! Метро, снова метро, и опять метро, потом - аэропорт. Вот вам и весь Китай... Хотя в Гонконге было интереснее. Понимаете, когда ты путешествуешь «Вокруг света за 80 дней в обратном направлении» и вдруг на середине пути в центре Гонконга видишь, как сидит парень, плетет фенечки, и читаешь текст на его табличке, понимаешь: это знак! Ну или как минимум повод остановиться.

Знакомьтесь, Дмитрий Першин. Уроженец Благовещенска. Едет вокруг света уже много месяцев. Зарабатывает тем, что рисует и плетет фенечки. Дима - художник с высшим образованием. В Гонконге нелегально, виза просрочена. Рядом с ним на остановке Валера и Лера из Донецка. Вместе развлекают народ, вместе выживают в Гонконге. Валера играет на ханге! Лера барабанит на ящике. Как-нибудь позже выложу их выступление. Эти ребята сделали мой день в Гонконге. Отныне они мои кумиры! Дима, конечно, поделился со мной некоторыми секретами выживания в азиатских мегаполисах и дал советы, как зарабатывать. Большое спасибо Диме за вдохновение. А я в Гонконге встречаюсь с человеком, который должен стать моим Паспарту на отрезок Гонконг - Вьетнам - Камбоджа.

«ВС»: Стало быть, вы снова отошли от маршрута, проложенного Жюлем Верном?

С.П.: Калькутта - Сингапур - Гонконг - Шанхай - этот отрезок пути герой романа Жюля Верна прошел по воде, и, собственно, сам путь описан автором не очень детально. Детальнее были приключения в городах. Найти круизный лайнер, сесть на него и потратить почти три недели времени и массу неоправданных средств - скука для путешественников 21 века. Поэтому, с вашего позволения, я отступлю от плана и продолжу путь по тому же направлению, но по иному маршруту. По мне, он куда экзотичнее и разнообразнее: Гонконг - Китай - Вьетнам - Камбоджа - Таиланд - Бирма - Индия. Как вам? К тому же у меня на этом пути потрясающий партнер. Регина Салова присоединилась ко мне в Гонконге и уже вторые сутки колесит необъятные просторы азиатских галактик. Второй Паспарту сменит ее чуть позже. В общем, азиатский маршрут героя Жюля Верна и мой, мягко говоря, отличаются. Вам решать, какой интереснее.

Алексей КОНСТАНТИНОВ



