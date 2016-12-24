На что следует обратить внимание при покупке объекта недвижимости

Социум

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия информирует граждан о том, на что следует обратить внимание при покупке недвижимости.

В первую очередь, необходимо, чтобы продавцом были представлены подлинники документов, на основании которых ему принадлежит отчуждаемый объект недвижимости.

Покупателю следует обратить внимание на частую перепродажу объекта недвижимости. Если объект недвижимости продают по доверенности, то важно убедиться, что собственник действительно сам изъявляет такое желание.
Чтобы установить факт принадлежности объекта недвижимости продавцу, можно получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Выписка представляет собой документ, подтверждающий актуальность сведений об объекте недвижимости. Документ удостоверяет, что на указанную в нём дату выдачи за определённым лицом зарегистрировано право на конкретный объект.





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