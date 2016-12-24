Что должны знать владельцы земельных участков в Республике Мордовия

Дресс-код для «бунтарей»
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Что должны знать владельцы земельных участков и лица, не являющиеся собственниками?
В первую очередь, необходимо использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель в соответствии с разрешёнными для использования способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
Владелец земельного участка должен сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные законодательством.
Также не нужно забывать:
- проводить мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, соблюдать меры пожарной безопасности;
- своевременно приступить к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других правил и нормативов;
- не допускать загрязнение, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий;
- выполнять требования, предусмотренные федеральным законодательством.
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