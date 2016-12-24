Земельный участок можно изъять. За правонарушения

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Республике Мордовия сообщает, что законодательством предусмотрена возможность принудительного изъятия земельного участка, если установленное нарушение не будет устранено.

К таковым относятся:

- использование земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в том числе, если участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;

- порча земель;

- невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

- неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства, жилищного или иного строительства в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.



