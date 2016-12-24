«Работы всем хватит!»

Социум

 

На прошедшем 10 августа торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню строителя, врио Главы Мордовии Владимир Волков рассказал, что будет с отраслью после мундиаля, почему в республике практически нет обманутых дольщиков, а также раскрыл секрет мордовского «жилищного феномена».
Большой объем работ, связанных с подготовкой к предстоящему чемпионату мира по футболу, разумеется, отразился на деятельности мордовских строителей. «Все мы понимаем сложность и огромную ответственность, которая сейчас лежит на республике. Но у меня есть твердая уверенность, что мы справимся. Наследие чемпионата - новые дороги и гостиницы, жилые дома и студенческие общежития, стадион и тренировочные площадки, скверы и набережные - будет служить жителям Мордовии еще многие и многие десятилетия», - подчеркнул руководитель республики.
Параллельно идет возведение и других объектов. На стадии завершения -  крытый футбольно-легкоатлетический манеж и Универсальный зал на площади Тысячелетия, где сейчас идет отделка. Построены музейно-архивный комплекс, Саранский завод световых приборов, закончена реконструкция здания Русского драматического театра. Недавно новоселье справили сотрудники Следственного комитета. В 2016 году открыто сразу пять детских садов - в Саранске, Ардатовском, Ичалковском и Ковылкинском районах. Всего же за пять лет возведено или капитально отремонтировано 52 дошкольных учреждения, на очереди - еще пять. 1 сентября в эксплуатацию планируется сдать образовательный центр на 1,5 тысячи учебных мест в жилом массиве «Юбилейный». Начато строительство школ в Краснослободске и Рузаевке. Полным ходом идут работы в поликлинике республиканского онкологического диспансера и детской поликлинике на 500 посещений в смену в северо-восточной части Саранска. До конца года будут готовы Кочкуровский и Ардатовский дома культуры…
Неплохая динамика отмечается и в сфере жилищного строительства. За последнюю пятилетку объемы работ выросли почти на четверть, построено полтора миллиона квадратных метров жилья. В прошлом году в строй введено свыше 328 тысяч «квадратов». Еще больше - свыше 335 тыс. кв. метров - планируется сдать в 2017-м. Второй год подряд в Мордовии действует уникальная программа льготной ипотеки - всего под 5 процентов годовых. На сегодняшний день количество ее участников перевалило за 3 тысячи человек. Да и сами застройщики, надо сказать, не дремлют. В минувшем году они привлекли от участников долевого строительства почти миллиард рублей, что позволило приступить к возведению 52 домов. В двух случаях, правда, руководители организаций явно переоценили имеющиеся возможности, в результате чего несколько сотен граждан едва не пополнили ряды обманутых дольщиков. К счастью, руководство региона, заподозрив неладное, своевременно вмешалось в конфликт. «Сейчас решены почти все бумажные вопросы, - отметил Владимир Волков. - Определены новые застройщики. Могу заверить, что все обязательства перед людьми будут выполнены».
Что касается дорожников, то им сетовать на отсутствие заказов также не приходится. В одном лишь Саранске за последнее время открыты современная транспортная развязка на пересечении улиц Красной и Севастопольской, дороги Светотехстрой - Юго-Запад и Химмаш - Юго-Запад. Теперь в стадии реализации находится новый крупный проект - трасса Светотехстрой - Химмаш.
Руководитель Мордовии заверил, что и после 2018 г. строителям не придется сидеть сложа руки. У республики масштабные планы по возведению жилья, дорог, промышленных и сельскохозяйственных объектов, учреждений соцкультбыта. Только жилья в течение ближайших лет намечено построить не менее 2 миллионов квадратных метров. «Работы всем хватит! - заявил Владимир Волков. - Давайте верить в себя, идти вперед, вместе прокладывать дороги будущего - дороги успеха и процветания! И главное - вместе строить сильную и благополучную Мордовию!».
В честь праздника многие работники отрасли получили награды и благодарности. Особо были отмечены заслуги руководителя холдинга «Саранскстройзаказчик» Александра Меркушкина. Ему присвоено звание Почетного гражданина РМ.

 

 

                       

 

 

 

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