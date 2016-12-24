«О таких результатах всего несколько лет назад можно было только мечтать»

Социум

 

Одно из традиционных мероприятий августа - семинар-совещание с главами районов, руководителями агрохолдингов и сельхозпредприятий региона - на этот раз решено было провести на базе сразу трех хозяйств. Ничего удивительного тут нет. Все выбранные организации - рузаевское ООО «Исток», ИП «Пикаев О.В.» из Инсарского района и ЗАО «Мордовский бекон» из Ковылкинского - весьма успешно применяют интенсивные технологии возделывания земель и получают, надо признать, весьма приличные урожаи. Более подходящие площадки для обмена опытом трудно даже представить.
В ООО «Исток» только приступили к уборке яровой пшеницы. Причина понятна - из-за майских холодов и июньских дождей страда во всей республике началась со значительным 15-20-дневным отставанием. Тем не менее виды на урожай в хозяйстве совсем не плохие. Кукуруза вымахала на зависть всем. Прогнозируемый сбор зерна составляет около 70 центнеров с гектара, убрать же предстоит почти 2 тысячи га. Весь секрет - в технологиях возделывания почвы, предусматривающих в том числе планомерное внесение удобрений, борьбу с сорняками и вредителями. Затраты хозяйство несет, понятно, немалые. В каждый гектар пашни вкладывается в среднем по 28,5 тысячи рублей. В конечном счете, однако, такая «расточительность» полностью окупается, а порой даже оборачивается, как ни парадоксально, снижением себестоимости готовой продукции. Врио Главы РМ Владимир Волков счел опыт рузаевцев весьма полезным и поучительным, призвав специалистов-аграриев изучать его и тиражировать.
В хозяйстве инсарского фермера Олега Пикаева многие участники семинара бывали уже не раз. Республиканский Минсельхозпрод регулярно выбирает эту площадку для наглядной демонстрации комплекса передовых технологий и эффективности земледелия. В нынешнем году рекорд, похоже, вновь обновится. Недавно предприниматель приобрел несколько современных комбайнов, которые и в передовых странах Европы нечасто встретишь. Все расходы, даже с учетом стоимости препаратов для обработки посевов, с лихвой компенсирует прибыль от реализации продукции. Порог рентабельности по зерну в хозяйстве начинается с 25 центнеров с гектара.
На одном из полей биологическая урожайность зерновых, между тем, достигает аж 140 ц/га, в среднем же она составляет 107 центнеров. «Это результат без преувеличения мирового уровня, о котором всего несколько лет назад можно было только мечтать, - констатировал Владимир Волков. - Сегодня мы говорим о нем как о свершившемся факте. Более того, уже два десятка наших предприятий собирают с гектара по 70-80 центнеров. И такие цифры - наш ближайший ориентир. Ведь через какие-то пять лет минимальные потребности республики в зерне приблизятся к 2 миллионам тонн. Задача, думается, выполнимая. Потенциал у наших аграриев есть, производительность труда растет даже быстрее, чем в промышленности».
Агрономы «Мордовского бекона» тоже делают ставку на технологии обработки почвы. А еще «Мордовский бекон» перешел на европейские стандарты Евро-4 и Евро-5, регулирующие содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей и сельхозмашин. В рамках данного проекта пришлось заменить всю устаревшую технику на современную - импортную и отечественную. Идея, конечно, недешевая. Но, как утверждается, оправданная и с экологической, и с экономической точек зрения. Себестоимость зерна, предположим, удалось снизить до 2,3 тыс. руб., гороха - до 3000 рублей за тонну.
Предварительные итоги «большого сельскохозяйственного дня» были подведены в Центре культуры села Кочелаево Ковылкинского района. «К опыту хозяйств, в которых мы сегодня побывали, следует присмотреться всем, - подчеркнул руководитель Мордовии. - Понятно, что нет необходимости полностью копировать методы и методики - у каждого хозяйства своя специфика. Но очень важно использовать типичные агроприемы, доказавшие свою высокую эффективность».
Как отмечалось, сегодня сельское хозяйство становится по-настоящему инновационной отраслью, эффективная работа которой обеспечивается даже из космоса. Так, специалисты геоаналитического центра при региональном Минсельхозпроде проводят постоянный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. Анализ информации, полученной с помощью цифровой космической съемки, позволяет принимать правильные управленческие решения. По снимкам можно, допустим, отслеживать состояние и однородность посевов, ход вегетации растений, температуру и влажность почвы. 
Об успехах мордовского агропрома знают ныне во всех уголках страны. По результатам первого полугодия республика заняла первое место в ПФО по объемам производства молока и яиц на душу населения и второе - по производству мяса скота и птицы. Сейчас задача номер один - организованно провести уборочную кампанию. Элеваторы и спиртзаводы способны ежедневно принимать по 23 тысячи тонн зерна. При благоприятных погодных условиях республика может собрать около полутора миллионов тонн зерна.

 

 

                       

 

 

 

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