«Задача - сделать нашу скорую помощь лучшей в России»

Рассматриваемые на встрече вопросы важны для каждого жителя Мордовии и широко обсуждаются в обществе. Пожалуй, главный и основной из них - реструктуризация системы здравоохранения. Реформа стартовала три года назад и в 2016 году была завершена. Сейчас же, по словам Владимира Волкова, необходимо отработать механизм оказания медицинских услуг, выявить и устранить недостатки.

«В настоящее время завершено внедрение трёхуровневой системы здравоохранения, - отметил врио Главы республики. - За пять лет построено 55 объектов здравоохранения, 44 ФАПа, а также отремонтировано более ста лечебных корпусов. Закуплено современного медицинского оборудования на сумму более 900 миллионов рублей. Но главное, чего нам удалось достичь за эту пятилетку, - это построить новую Республиканскую больницу - главное лечебное учреждение Мордовии. Четыре года назад она начала работать, осталось только решить вопросы с внутренним содержанием и организацией оказания медицинской помощи.

Обновлен автомобильный парк - 230 новых машин уже обеспечивают мобильность врачей, в этом году поступит ещё 21 единица транспорта. В основном это реанимобили, которые оснащены всем необходимым для работы медиков.

Продолжится строительство онкологического центра, двух поликлиник (детской и взрослой) в Саранске, которые войдут в строй в первой половине 2019 года. Республике необходимо построить 53 фельдшерско-медицинских пункта и еще около ста отремонтировать».

В целом Владимир Волков оценил развитие медицинской сферы положительно, ведь главный результат - это снижение общей смертности и рост продолжительности жизни населения республики. При этом за пять лет число людей, получивших высокотехнологичную помощь, выросло в два раза. «Президент России поставил задачу к 2025 году увеличить продолжительность жизни до 76 лет. В настоящее время в республике она составляет 72 года. За пять лет нам необходимо повысить её на 4 года. Это амбициозная задача, и необходимо сделать всё, чтобы её решить. Конечно, при этом мы осознаем, что в увеличении продолжительности жизни играет роль не только медицина, но и в целом образ жизни», - заявил Владимир Волков.

В прошлом году Мордовия признана лучшим регионом страны по снижению смертности от инсульта. На 40% меньше людей стало умирать от болезней системы кровообращения и туберкулёза. Сейчас в регионе самая низкая в ПФО смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Успешную работу сердечно-сосудистого центра и профессионализм людей, которые там работают, отметила и министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По её словам, мордовский центр - лучший по содержанию из тех, что работают в России. «Необходимо сделать всё, чтобы медицинских учреждений такого уровня у нас было как можно больше. А с этим пока есть проблемы - в Республиканской больнице до сих пор не создано врачебной школы по подготовке профессионалов. Даже самое дорогое современное оборудование купить легче, чем подготовить грамотного специалиста. Над этим нужно работать долгие годы, - указал врио Главы Мордовии. - Необходимо развивать телемедицину, в технологию вложено большое количество средств, но она до сих пор работает не в полную силу.

У нас также создана эффективная система охраны материнства и детства, существенно снизилась младенческая смертность. Однако если показатели конца прошлого года составляли 4,3, то сейчас они поднялись до 4,7. Нужно разобраться, почему это произошло».

Кстати, в прошлом году в Мордовии не зафиксировано ни одного случая материнской смертности. В два раза снизилось число абортов и отказов от новорожденных. Растет успех в использовании репродуктивных технологий: в результате их применения на свет появилось 625 здоровых малышей. Учитывая востребованность этого метода, планируется увеличить количество операций по экстракорпоральному оплодотворению, несмотря на их высокую стоимость. В перинатальном центре закуплено оборудования на 10 миллионов, и теперь здесь можно получить помощь в случаях, которые раньше не поддавались лечению, в результате больных приходилось отправлять в другие регионы.

«За последние десять лет показатели по демографии у нас существенно поднялись. Но прошедшие три года мы находимся в демографической яме - сокращается число женщин, вступающих в детородный возраст, - обрисовал ситуацию Владимир Волков. - Исправить положение нам помогут только многодетные семьи, в которых рожают второго и третьего ребёнка. Необходимо сделать всё возможное, чтобы обеспечить естественный прирост населения.

Нерешённых проблем по-прежнему много. Основные из них касаются реструктуризации сети медицинских учреждений, которая болезненно воспринимается населением. Люди справедливо говорят о нехватке врачей, особенно в небольших населённых пунктах. В Министерстве здравоохранения республики должны знать о каждом подобном случае и решать эти вопросы».

Далее Владимир Волков коснулся вопросов новых технологий в медицине: «К 2025 году нам ставят задачу внедрить формат «бережливых поликлиник» во всех учреждениях повсеместно. Нужно постараться сделать это ещё быстрее. Главное для нас - мнение людей, поэтому необходимо наладить механизм обратной связи с пациентами.

В этом году поставлена задача внедрения электронных листков нетрудоспособности. Во всех больницах они уже используются. Но информационными технологиями владеет не всё население, пожилые люди не должны чувствовать себя ущемлёнными, и работа с ними требует особого подхода.

Механизм диспетчеризации скорой помощи необходимо усовершенствовать. Давайте поставим себе такую задачу, чтобы сделать нашу скорую помощь лучшей в России. Руководство республики готово делать всё, чтобы решить этот вопрос. С организацией хорошей неотложной помощи мы можем решить очень много проблем в здравоохранении. 60-70% всех необходимых действий врачом должно оказываться не в стационаре, а в момент его прибытия к пациенту.

Острее всего стоит вопрос с медицинскими кадрами на селе. Привлечено 260 специалистов, но этого количества недостаточно. Профессионализм врачей также не всегда находится на должном уровне, а нужны опытные специалисты. Но у врачей есть проблема с получением необходимой практики, даже в районных центрах. Это объективная сложность, и необходимо найти её решение».

По-прежнему есть сложности с повышением квалификации врачей. Хотя если в прошлом году повысили свой профессиональный уровень в федеральных центрах 16 врачей, то в этом году уже 37 специалистов. - «На подготовку врачей, в том числе и за рубежом, региональные власти готовы выделять любые средства, - заявил Владимир Волков. - А главное, нужно формировать медицинские школы по передаче опыта в наших центрах. Нужно продумать систему поощрения наставников молодых врачей».

Коснулся врио Главы республики и вопроса заработной платы. За пять лет зарплата медработников выросла в 1,7 раза - у врачей средняя зарплата увеличилась с 20 тысяч до 35,5 тысячи рублей, а у среднего медицинского персонала до 18 тысяч. До конца года средняя зарплата врачей достигнет 41,5 тысячи, а к концу 2018 года она должна составить и вовсе 48 тысяч рублей (24 тысячи у среднего медицинского персонала).

Главный врач ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 3» Сергей Катков обратил внимание, что значительно вырос процент пациентов с запущенными заболеваниями. По его словам, 70% оборудования из-за большого количества пациентов уже можно считать изношенным, хотя покупалось оно сравнительно недавно. А приобретение новой аппаратуры, обслуживание и ремонт действующей становятся непосильной задачей для больниц из-за кредиторской задолженности.

Заведующий кардиохирургическим отделением ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская клиническая больница», главный внештатный специалист по хирургии Минздрава РМ Владимир Ипатенко сообщил, что хирургическую сеть в республике составляют 54 кабинета в поликлиниках, в которых за год проводится более 19 тысяч операций. А количество посещений в год хирургов амбулаторного звена сравнимо с населением Саранска - 360 тысяч посещений. В стационарах работа у хирургов более спокойная - здесь проводится свыше 17 тысяч операций в год, при этом летальность составляет менее процента. Однако в связи с реструктуризацией вырос процент пациентов с поздней доставкой - 36-40%, при том, что до 90-х годов он составлял 15-16%. На это влияет работа первичного звена оказания медпомощи. И здесь на первый план выступают поражения кровеносных сосудов, особенно нижних конечностей. Нередко при таких заболеваниях приходится проводить ампутации. Несколько снизились показатели и по высокотехнологичным операциям. Хотя многие оперативные вмешательства можно проводить и в Мордовии, некоторые пациенты обращаются в соседние регионы.

Главный врач ГБУЗ РМ «Краснослободская межрайонная больница» Юрий Коннов рассказал о проблеме кадрового обеспечения. С 2012 года в республике успешно работает программа «Земский доктор», в которую, к сожалению, не включены малые города. Он предложил поддержать инициативу по включению таких городов в программу. Также Юрий Кон-нов попросил рассмотреть вопрос с предоставлением субсидий на строительство жилья для квалифицированных врачей. Особенно из соседних регионов.

«Врач в Саранске при современных зарплатах может взять льготную ипотеку под 5%, а также выбрать квартиру в любом микрорайоне. В районах же не везде централизованно строится жильё. И возникает необходимость строить свой частный дом. Обязательно нужно рассмотреть вопрос о дополнительных преференциях таким медикам», - отреагировал Владимир Волков.

Подводя итог встречи, Владимир Волков остановился на главных вопросах современной медицины - кадры и оснащение. Он призвал Минздрав активнее вносить предложения по улучшению оказания медицинской помощи: «Все предложения мы будем обсуждать. Если то или иное оборудование необходимо большому числу людей, средства на него будем находить в любом случае».