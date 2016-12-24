Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна

В 2017 году исполняется 145 лет с момента выхода романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». В честь этого события уроженец Мордовии Сергей Пичуричкин отважился на необычное предприятие. Он решил повторить маршрут главного героя романа Жюля Верна, только… в обратном направлении. Для претворения своей идеи в жизнь он объявил сбор средств в социальных сетях и 3 августа начал свое путешествие. Сейчас он находится в США, откуда и делится с корреспондентом «ВС» своими планами, а также рассказывает о главных целях путешествия и первых впечатлениях.

«Осуществляю детскую мечту!»



«ВС»: Сергей, для начала расскажите нашим читателям немного о себе.

С.П.: Я родился в Саранске, учился в МГУ имени Н.П. Огарева. Уже довольно давно живу в Москве. Занимаюсь журналистикой, издательской и преподавательской деятельностью. В разное время работал в журналах «Огонек», «Работница», Издательском доме «Аргументы и факты», WEB-издательстве «Век информации». В настоящее время являюсь председателем Художественного совета библиотек центра Москвы.

«ВС»: Когда вы в последний раз были в Мордовии?

С.П.: В Саранске был в последний раз пару лет назад.

«ВС»: Расскажите, как вы вообще отважились на такое предприятие, как кругосветное путешествие, и почему решили повторить маршрут героя романа Жюля Верна?

С.П.: Я решился на это путешествие, потому что это интересно. Знаете, каждый человек о чем-то мечтал в детстве. Многие, в том числе и я, мечтали о кругосветных путешествиях. Мне показалось, что пятый десяток как раз тот возраст, когда стоит воплотить детскую мечту в реальность. Что же касается Жюля Верна, то он - величайший писатель-фантаст. Подумайте только, им было написано шестьдесят шесть романов, более двадцати повестей и рассказов, более тридцати пьес! По статистике ЮНЕСКО, книги Жюля Верна занимают второе место в мире по переводу на другие языки, уступая лишь произведениям Агаты Кристи. Более семидесяти произведений были переведены на русский язык. Творчество Жюля Верна выдержало более тысячи изданий на десяти языках. Лидером среди произведений автора является роман «Вокруг света за 80 дней», который празднует в 2017 году своеобразный юбилей - 145 лет с момента выхода в свет. В честь этой годовщины я и решил совершить свое путешествие. Решил проехать по маршруту главного героя книги, провести параллели с романом Жюля Верна, если они отыщутся, рассказать и показать пользователям своих интернет-ресурсов увлекательные истории и живописные места. Мое путешествие пройдет в рамках фестиваля литературных юбилеев «Книжная дата».

«ВС»: Для тех, кто по каким-то фантастическим причинам не читал роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», уточните, пожалуйста, свой маршрут.

С.П.: Главный герой книги Филеас Фогг начал свое путешествие из Лондона. Суэц, Бомбей, Калькутта, Гонконг, Йокогама, Сан-Франциско, Нью-Йорк. В такой очередности он посетил эти города, совершив кругосветное путешествие. Соответственно, я планирую сделать то же самое, только в обратном порядке. 3 августа я вылетел из Москвы в Лондон, из Лондона проехал в Ливерпуль, а оттуда - в Дублин. По окончании своего путешествия планирую вернуться тем же маршрутом.

«ВС»: Вы отец троих детей. Как отнеслась к вашему решению семья?

С.П.: Семья отнеслась спокойно. Я часто путешествую по России и по миру, им это привычно. К тому же члены моей семьи нередко путешествуют вместе со мной. Так что в этом плане все в порядке.

«ВС»: Вы действительно рассчитываете в одиночку преодолеть такое расстояние?

С.П.: По маршруту я еду один, так как не нашел попутчика, готового сопровождать меня на протяжении всего путешествия. Но на разных отрезках пути ко мне присоединяются мои друзья, партнеры, просто люди, которым интересно поучаствовать в этом проекте. К примеру, на ирландском отрезке пути меня сопровождали два человека. Так же, как это было описано в романе Жюля Верна. Их зовут Инна и Константин. Слава Богу, они далеко не так бедны, как герои романа, но их жизнь наполнена не меньшими историями, чем жизнь Ауды и Паспарту. Именно они давали мне ценные советы, как вести себя в Америке. В других странах ко мне также должны присоединиться попутчики. Так что совсем в одиночестве я не останусь.

«Главное - иметь американскую визу!»



«ВС»: Расскажите, как проходила непосредственная подготовка к путешествию. Ведь вам необходимо было получить визы сразу нескольких государств.

С.П.: Когда Жюль Верн сочинял маршрут для Филеаса Фогга, ему, как минимум, не приходилось заморачиваться по поводу получения его героем визы. Во-первых, он был англичанином. Во-вторых, он был вымышленным. Увы, я не соответствовал ни одной, ни другой категории, поэтому с визами мне пришлось заморочиться. Но благодаря партнерам путешествия «Вокруг света за 80 дней... в обратном направлении» морока эта была незначительная. В результате я сделал для себя минимум два вывода, которые, надеюсь, помогут тем, кто решит путешествовать комплексно.

Первое. Ничто так не способствует благоприятному решению в получении виз разных стран, как наличие в паспорте американской визы. Второе - обязательно должны быть билет и бронь гостиницы. Это - миф! Желательно, но не обязательно! Англия, США, Шенген, Китай, Индия. Я получил визы всех этих стран, не прикладывая ни одного ваучера на отель, ни одного билета! Может быть, это везение. Может быть, профессиональные хитрости моих партнеров, которые занимались данным вопросом. А может быть, информация к размышлению.

«ВС»: Насколько мне известно, вы поставили перед собой условие не использовать в процессе своего путешествия самолет. Как в таком случае вы добрались до США?

С.П.: Перед началом своего путешествия я действительно обозначил такое условие. Ведь во времена, когда совершал свое путешествие персонаж романа Жюля Верна, еще не было воздушного транспорта. Но при этом я подчеркнул, что если какой-либо участок будет непреодолим другими видами транспорта, можно чуть-чуть и полететь. В отличие от главного героя романа я не заключал ни с кем никаких пари, поэтому и укладываться именно в восемьдесят дней не считаю для себя обязательным. Возможно, мое путешествие продлится чуть дольше или окажется чуть быстрее путешествия Филеаса Фогга. По моим предварительным расчетам путешествие должно продлиться с августа по октябрь этого года. В любом случае оно обещает быть интересным, увлекательным и полезным. Кроме того, я не исключаю некоторых отклонений от маршрута. Почему бы не сделать небольшой кружочек километров в триста-четыреста, если того требуют интересное место или интересная история?! Но все-таки главной задачей является повторение того самого маршрута, который изначально проложил Жюль Верн для своего героя. Ведь это основная идея всего путешествия! Что касается того, как я добрался до США, то это был самолет. Я вылетел из Дублина и прилетел в Нью-Йорк. Можно было бы, конечно, добраться морем, но это заняло бы восемнадцать дней. К тому же потребовались бы серьезные финансовые средства, около двухсот тысяч рублей. На мой взгляд, тратить такие деньги на преодоление лишь одного участка неразумно. Ведь впереди еще очень длинная дорога, и не исключено, что потребуются дополнительные расходы.

«Пользователи охотно жертвуют деньги!»



«ВС»: Кстати, о деньгах. Для осуществления своей цели вы объявили в социальных сетях сбор средств. Можете сказать, сколько удалось собрать?

С.П.: Я пока не готов озвучить полную стоимость проекта, потому что некоторые билеты, маршруты и расходы приходится корректировать во время пути. Ближе к окончанию можно будет понять финальный бюджет. Сбор средств я действительно объявлял. В первую очередь я рассчитывал на людей, в которых живы дух здорового авантюризма и страсть к приключениям, то есть те человеческие качества, которые во многих из нас еще живы. Могу сказать, что пользователи охотно откликаются на мою просьбу. Точную сумму говорить не буду, но могу сказать, что денег, собранных на сегодня, достаточно, чтобы покрыть четвертую часть маршрута. В долгу перед этими людьми я не останусь. Каждому, кто переведет свои честно нажитые непосильным трудом, обещаю, независимо от суммы, подарить книжку, в которую и войдут все мои путевые и непутевые заметки об этом путешествии. Автографа Жюля Верна не обещаю, а вот свой обязательно каждому поставлю. А если кто-то перечислит более восьмидесяти долларов, то получит от меня статус «меценат путешествия», а также памятную медаль и сертификат от моих партнеров.

«ВС»: Где вы сейчас находитесь?

С.П.: Сейчас я в Нью-Йорке. Этот город в романе Жюля Верна упоминается тридцать раз, но в основном как дополнение к основному повествованию. Именно в Нью-Йорке Филеас Фогг опоздал на пакетбот «Китай». Правда, потом мастерски выкрутился, втридорога зафрахтовал корабль «Генриетта», который в процессе плавания захватил, потом купил, а потом и сжег... Сколько же волнений это причинило его преданному слуге Паспарту. Такие вот они, целеустремленные мужчины. Планирую пробыть здесь несколько дней. Потом отправлюсь в Чикаго. В романе «Вокруг света за 80 дней» этот город также упоминается. Филеас Фогг добирался туда из Нью-Йорка на скоростном поезде. Скоростном, конечно, по тем временам. А сейчас сообщение между этими городами обеспечивают действительно скоростные поезда.

«ВС»: Коль уж вы в Нью-Йорке, не подскажете, изображение Владимира Путина с небоскреба Дональда Трампа уже сняли?

С.П.: Я пока не был у небоскреба Дональда Трампа. Про Владимира Путина и его изображение не в курсе. В любой стране я с местными о политике не разговариваю. Вообще! Это моё железное правило, иначе радостная поездка превращается в унылые политические дебаты. Но специально для вас я, пожалуй, побываю в этом месте и сделаю для вашей газеты фотографию знаменитого президентского небоскреба.

«ВС»: На сегодняшний день где вам больше всего понравилось?

С.П.: Очень понравился Дублин. Этот город просто влюбил в себя. Очень сильное впечатление оставило посещение Штаб-квартиры ООН.

Алексей Константинов