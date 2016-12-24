Тест на измену

Как узнать, верна ли вам супруга, правильно ли выбран профессиональный путь или в каком виде спорта вы будете успешнее других? Немногие знают, что сегодня в поисках ответов на эти и другие вопросы необязательно нанимать частных детективов или обращаться к хиромантам, астрологам и прочей гадающей братии. Вот уже четыре года в Саранске успешно работает Центр генетических исследований. Журналист «ВС» встретился с его руководителем Антоном БАРАНЦЕВЫМ и попытался выяснить, какие «шифровки» в своем генетическом коде ищут наши сограждане.

Есть вопросы? Ищите ответы в генах!

«Наш Центр генетических исследований - одна из ведущих российских компаний, специализирующихся на проведении молекулярно-генетической экспертизы по установлению биологического отцовства и родства. Также мы предоставляем широкий спектр услуг, связанных с генетическими анализами и ДНК-диагностикой, - рассказывает Антон Баранцев. - Мы постоянно расширяем сферу своей деятельности, которая включает в себя различные области генетики человека. Наш центр - единственное учреждение в городе, использующее новейшие технологии не в качестве редких и эксклюзивных элементов медицинской диагностики, а в качестве основного инструмента в своей работе. Кроме того, наши специалисты могут приехать к вам на дом. При этом не имеет значения, живете вы в Саранске или в районе республики.

Наша лаборатория имеет официальную аккредитацию и право предоставлять результаты анализов ДНК в судах Российской Федерации. Поэтому у нас можно пройти исследование на генетическое установление отцовства и других видов родства как в частном порядке, так и по назначению суда. Персонал лаборатории, проводящий ДНК-экспертизу, имеет все необходимые лицензии и сертификаты для выдачи заключений в судебные и другие компетентные органы. Для проведения анализа достаточно предоставить в качестве образца своей ДНК мазок со слизистой оболочки щеки. Забор мазка абсолютно безболезненный, не требует специальной подготовки и может проводиться в любом возрасте. Осуществить забор образца можно как в нашем центре, так и самостоятельно в домашних условиях».

Лабораторий, подобных той, где работают над анализами клиентов из Мордовии, в нашей стране немного, отмечает Антон Баранцев. Их можно пересчитать по пальцам. Лаборатория, с которой сотрудничает саранский Центр, расположена в Твери. Кстати, вместе с биоматериалами мордовских клиентов сотрудники тверской лаборатории изучают и образцы ДНК участников популярной телепередачи известного ведущего и шоумена Андрея Малахова. «Наша лаборатория находится в Твери. Замечу, это никоим образом не влияет на скорость получения клиентом результата, - говорит руководитель центра. - В среднем срок готовности результатов ДНК-тестов составляет от 3 до 5 дней».

Отцы и дети

«Результаты ДНК-теста на установление отцовства и родства являются важным аргументом в решении многих юридических проблем - таких как взыскание алиментов, споры по наследству, бракоразводные процессы, иммиграционные вопросы, - разъясняет Антон Баранцев. - ДНК-тест на отцовство позволяет установить, является мужчина биологическим отцом конкретного ребенка или нет. Анализ ДНК - единственный надежный способ установления отцовства и родства. Чтобы добиться максимальной точности и объективности результатов экспертизы, анализ проводится одновременно двумя независимыми группами. Точность результата в случае отрицательного заключения генетической экспертизы составляет 100%, а при положительном ответе - 99,9999%.

Мы проводим как анонимные ДНК-тесты, так и судебно-генетические экспертизы для суда, занимаемся установлением близкого и дальнего родства, например, между сестрами и братьями, дедушкой (бабушкой) и внуками, дядей (тетей) и племянниками. Существует возможность установления отцовства даже без прямого участия предполагаемого отца. В качестве образца ДНК, кроме стандартного соскоба со слизистой оболочки щеки, принимается широкий спектр нестандартных образцов - таких как пятна крови, спермы, волосы, ногти, окурки сигарет, жвачки, зубные щетки, носовые платки и практически любые предметы, с которыми контактировал тестируемый».

Но не стоит думать, что установить генетическое родство пытаются только женщины, дабы предъявить затем результаты анализов отцу ребенка и требовать алиментов. По этому вопросу к специалистам центра обращаются как женщины, так и мужчины - примерно поровну.

Установление материнства

Услуги по установлению родства пользуются спросом у жителей Мордовии. И не только отцы желают знать, своих ли детей воспитывают, но и матери. ДНК-тест устанавливает, является ли женщина, считающая себя матерью конкретного ребенка, его биологической матерью или нет. Для теста необходимо иметь ДНК-образцы от предполагаемой матери и ребенка. Этот тест может быть единственным способом установления биологического материнства после процедуры ЭКО или суррогатной беременности, а также тогда, когда у женщины есть подозрения по поводу подмены детей в роддоме или внезапной «гибели» ребенка после благополучных родов.

«Все женщины, обращавшиеся в наш центр по поводу установления материнства, по результатам анализов действительно оказывались биологическими мамами своих детей, - заметил Антон Баранцев. - За годы нашей работы не припомню случая, когда бы выяснилось, что женщина воспитывает чужого ребенка. В отличие от мужчин».

Отдельное место в ряду сомневающихся в кровном родстве занимают бабушки и дедушки, которые берут за руку своих внуков и ведут их в медицинский центр для установления истины. Да, есть среди саранских клиентов и такие примеры.

Тайная проверка

Есть в саранском Центре генетических исследований и совершенно новый ДНК-анализ, позволяющий выявить супружескую неверность, - тест на измену! Анализ является полностью конфиденциальным и зачастую не требует прямого участия супруга или супруги, что делает возможным сохранить втайне факт проверки.

«Тест на измену позволяет определить, есть ли чужеродная ДНК, мужская или женская, на предоставленном вами материале - например, на простыне, нижнем белье или платье, - объясняет Антон Баранцев. - ДНК возможно выделить практически из любых образцов, будь то постельное или нижнее белье, предметы личной гигиены, зубные щетки, использованные салфетки, образцы волос и другие материалы, которые окажутся у вас под рукой и позволят проверить партнера. Если вы желаете узнать, вам ли принадлежит найденный ДНК-образец или нет, достаточно предоставить свою слюну на исследование для выделения и идентификации ДНК».

Любопытно, что с просьбой протестировать супружескую верность (читай: неверность) в Мордовии обращаются главным образом представители сильного пола. К сожалению, чаще всего мужские опасения подтверждаются. «Для проведения ДНК-теста на измену к нам чаще обращаются мужчины, а не женщины, - говорит руководитель центра. - Беспокоиться не стоит, исследование проводится анонимно. Что касается реакции человека, только что узнавшего результаты анализа, то она бывает разной. В большинстве случаев первую реакцию можно понять даже при телефонном разговоре...».

Получите паспорт!

В Центре генетических исследований вы можете получить ДНК-паспорт. «ДНК-профиль, или генетический идентификационный ДНК-паспорт, - это документ, содержащий в себе информацию о генетическом коде человека, - разъясняет Антон Баранцев. - ДНК-паспорт является уникальным средством идентификации и остается неизменным до конца жизни. Сведения, содержащиеся в ДНК-профиле, могут быть использованы в случае необходимости идентификации человека, в криминалистике, при установлении родства или для доказательства супружеской измены. Как правило, за ДНК-паспортом к нам обращаются люди, деятельность которых сопряжена с риском, а также туристы, отправляющиеся на экстремальный отдых».

Существует еще и генетический паспорт здоровья. Он включает в себя анализ генов, заключение генетика, консультации узкопрофильных специалистов, рекомендации по профилактическим мероприятиям и образу жизни. Количество данных в паспорте может варьироваться. Генетический паспорт здоровья поможет вам сохранять здоровье долгие годы - ведь любую болезнь легче предупредить, чем вылечить.

На кончиках пальцев. О чем расскажут ваши отпечатки?

«В нашем центре всего за несколько минут вы можете пройти биометрическое тестирование по отпечаткам пальцев, - рассказывает Антон Баранцев. - Биометрическое тестирование незаменимо при выборе профильного образования для школьников, направления профессиональной деятельности для абитуриентов, определении физиологических особенностей и генетической предрасположенности к спорту. Пройдя тестирование, вы узнаете о своем темпераменте, генетической склонности к различным заболеваниям, потенциале нервной системы, получите рекомендации относительно поведенческой адаптации в коллективе. Уникальный биометрический отчет поможет родителям понять своего ребенка еще до того, как он научится говорить, определить его сильные и слабые стороны, узнать, какой генетический потенциал в нем заложен и в каком виде спорта он сможет добиться наивысшего результата. Сегодня данное тестирование по праву является самым быстрым, безопасным и достоверным способом раскрытия потенциала человека.

Оно проводится на специальном аппаратно-программном комплексе и позволяет раскрыть заложенный природой генетический потенциал и индивидуальные особенности человека по рисунку на кончиках пальцев. Вы получаете уникальный биометрический отчет, содержащий несколько информационных блоков с графиками, пояснениями и примерами, раскрывающими значение каждого показателя».

Для прохождения тестирования необходимо определение типа узора на пальцах обеих рук с помощью специального биометрического сканера. Полученный результат можно распечатать, сохранить на USB-носитель или получить на электронный почтовый ящик. Данные с изображением отпечатков пальцев не сохраняются и не обрабатываются. Сканер отпечатков пальцев используется только для выведения изображения на экран компьютера, после чего информация о типе узора вводится в программу уже в обезличенном виде, что исключает возможность идентификации личности.

«Несколько лет назад мы обращались в различные школы с предложением о прохождении школьниками биометрического тестирования с нашей помощью. Эта идея была одобрена и республиканским Министерством образования, - вспоминает Антон Баранцев. - Однако, к сожалению, наше предложение не нашло поддержки у руководства образовательных учреждений. Родители некоторых школьников, узнав о таком виде тестирования, заинтересовались и самостоятельно пришли к нам в центр вместе с детьми».

Для будущих мам

«Если остальные анализы клиентов нашего центра изучают сотрудники тверской лаборатории, то всеми анализами, связанными с репродуктивным здоровьем и планированием беременности, занимаются эксперты НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, расположенного в Санкт-Петербурге, - отмечает руководитель центра. - Посетить врача-генетика нужно обязательно еще до зачатия ребенка. Врач поможет выявить предрасположенность к определенным заболеваниям или вхождение семьи в группу риска. Эти процедуры необходимы для профилактики возможной патологии. Иногда в зародыше оказывается дополнительный хромосомный материал или его недостаток. Это может привести к врожденным порокам развития, задержке развития плода, а при рождении - к умственной отсталости. Обращение к генетику для изучения родословной и проведения генетических анализов поможет выявить проблемы и учесть их при планировании беременности».

Персональная ДНК-диета

«Последние исследования в области нутригенетики, связанные с выбором диеты, однозначно приводят к выводу - для выбора корректной диеты необходимо учитывать индивидуальные генетические особенности человека, - продолжает Антон Баранцев. - Генетика вносит существенный вклад в различную восприимчивость людей к определенному типу питания. Уже сегодня знание генетического статуса конкретного пациента, имеющего избыточный вес, позволяет подобрать диету или комплекс физических упражнений, с помощью которых можно максимально эффективно уменьшить избыточный вес пациента.

Ряд генов были выбраны как самые главные из нескольких сотен генов, отвечающих за обмен веществ и развитие ожирения. Индивидуальный набор этих генов как раз и определяет, какой вариант диеты стоит выбрать конкретному человеку для оптимального снижения веса. Учитывая данные особенности организма, подбирается содержание белков, жиров и углеводов в диете таким образом, чтобы человек получал все необходимые ему нутриенты из своего питания.

Генетический анализ для составления индивидуальной ДНК-диеты выполняется однократно, так как его результаты в течение жизни остаются неизменными. По результатам анализа выдаются рекомендации по персонифицированной диете с оптимальным для каждого конкретного случая процентным распределением углеводов, жиров и белков и по специальному комплексу физических упражнений. С помощью полученных рекомендаций по питанию при условии их соблюдения пациент сможет эффективно снизить и в дальнейшем стабилизировать свой вес. Именно ваша генетика определяет, какая диета подходит конкретно вам для того, чтобы приблизиться к оптимальному весу максимально быстро и комфортно».

Спортивная генетика

Существует еще одно направление генетики, разобраться в котором могут помочь специалисты саранского центра, - спортивная. Вы можете сдать генетические анализы и узнать о себе больше. «Изменить генотип невозможно, но знание особенностей устройства своего организма поможет выбрать правильное направление в спорте и скорректировать образ питания, - отмечает Антон Баранцев. - Спортивная генетика объединяет знания обо всех особенностях строения тела человека и течения обмена веществ, обусловленных генотипом. С помощью анализа ДНК и генетических исследований врачи могут выявить наличие или отсутствие генов, помогающих человеку достигать успеха в различных видах спорта».

Для профессионального спортсмена спортивная генетика может рекомендовать более рациональный и безопасный режим тренировок, скорректировать диету и прием БАДов, профилактику заболеваний, связанных со спортом, обозначить потенциал спортсмена в выбранном виде спорта. Родителям начинающего спортсмена спортивная генетика способна подсказать, какой вид спорта выбрать, предрасположен ли ребенок к занятиям спортом на профессиональном уровне, не повредит ли профессиональный спорт здоровью их чада.

Елена БУДАНОВА

