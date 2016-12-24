«Хорошее образование стоит хороших денег»

Вчера в МГУ им. Н.П. Огарева стартовала приемная кампания. Приемная комиссия ждет абитуриентов на 1-м этаже учебного корпуса Института национальной культуры (г. Саранск, ул. Полежаева, 44/3). И уже в самом начале работы она приняла первые заявления абитуриентов. Однако наибольшей активности сотрудники комиссии ждут после 23 июня, когда выпускники школ 2017 года получат свои аттестаты.

Основные даты приемной кампании традиционны. Первый приказ о зачислении выйдет 29 июля, куда будут включены поступившие на льготных условиях. 3 августа выйдет приказ о зачислении на 80% бюджетных мест бакалавриата и специалитета. Приказ о зачислении абитуриентов во «второй волне» будет издан 8 августа. При поступлении на программы бакалавриата и специалитета наряду с результатами ЕГЭ будут учитываться индивидуальные достижения абитуриента - интеллектуальные, спортивные, творческие.

Ректор МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Вдовин отметил, что количество бюджетных мест в вузе остается на уровне прежних лет. В целом абитуриентам вуза доступны 2492 бюджетных места: 2348 мест - по программам высшего образования (в том числе 684 места - магистратура) и 144 - на специальностях среднего профессионального образования.

«Сегодня мы предлагаем абитуриентам широкий спектр специальностей и направлений подготовки по всем уровням высшего и среднего профессионального образования - всего 137 позиций, из них бакалавриат - 59, специалитет - 13, магистратура - 53, СПО - 12, - рассказал Сергей Вдовин. - На протяжении последних пяти лет мы активно вводили новые направления подготовки и специальности. Достаточно сказать, что только за прошедшие три года открыты 6 новых специальностей и направлений подготовки бакалавриата, 15 направлений магистратуры.

В 2017 году открыто несколько новых образовательных программ высшего образования. В частности, это направление подготовки бакалавриата «Медиакоммуникации» в Институте национальной культуры. Наши коллеги считают, что это направление востребовано. К сожалению, сегодня на рынке образовательных услуг Российской Федерации только два вуза предлагают обучение по этому направлению - ВШЭ и наш университет. В настоящее время по новому направлению мы сможем принять студентов в наш вуз только на коммерческой основе, так как бюджетных мест пока не выделяется.

Кроме того, в этом году первые студенты начнут обучение по шести магистерским программам на географическом и экономическом факультетах, на факультете математики и информационных технологий, в Институте электроники и светотехники, в Рузаевском институте машиностроения.

Сегодня мы видим реальные запросы рынка труда. Как правило, сейчас наиболее успешными в плане трудоустройства являются выпускники факультетов и институтов, которые готовят специалистов инженерно-технического профиля. Очень востребованы специалисты естественно-научного профиля. По гуманитарным направлениям подготовки мы, как и другие вузы России, имеем потери в количестве бюджетных мест. В этом году в нашем вузе на юриспруденцию всего 12 бюджетных мест, на экономику - 25».

Как всегда, крупнейший вуз республики приглашает абитуриентов из всех регионов страны и из-за рубежа. «Как и в предыдущие годы, мы ждем значительного потока абитуриентов из других регионов страны и из-за рубежа, - продолжает ректор. - Мордовский университет не региональный вуз. Университет имеет федеральный статус и работает на потребности реального сектора экономики, рынка труда всей России.

Как и прежде, у абитуриентов есть возможность подать документы дистанционно, воспользовавшись электронной формой. Также хочу напомнить абитуриентам о том, что правила приема претерпели существенные изменения в прошлом году. Помимо общепринятых документов необходимо подать заявление о согласии на зачисление на ту или иную специальность или направление подготовки. Это принципиальный вопрос. Если такого заявления не будет, то зачисление не состоится. Хочу призвать абитуриентов внимательно следить за своей позицией в списках.

В этом году изменилась стоимость обучения на коммерческой основе. К сожалению, значительно выросли цены для поступающих практически на все направления подготовки и специальности. Сегодня университет не может самостоятельно устанавливать расценки на те или иные направления подготовки и специальности. Это делает наш учредитель исходя из нормативов затрат, текущей ситуации. Многим будет достаточно непросто при поступлении вуз. Обращаясь к абитуриентам и их родителям, хотел бы сказать, что хорошее образование стоит хороших денег. Не стоит гнаться за дешевизной, потому что образование - это не та сфера, где надо экономить».

Подробная информация об условиях приема размещена в разделе «Абитуриентам». Также поступающие и их родители могут проконсультироваться с приемной комиссией по телефону. Телефон горячей линии для абитуриентов - (8342) 22-32-30. Дополнительные телефонные номера действуют для консультаций по заключению договоров об обучении - (8342) 22-32-31, по подаче документов в электронной форме - (8342) 22-29-23, для поступающих из других регионов - (8342) 24-45-63. Приемная комиссия МГУ им. Н.П. Огарева будет работать в течение лета по следующему графику: пн - пт: 8.30-17.00 (обед - с 12.00 до 13.00), сб: 9.00-13.00 (без обеда), вскр: выходной.

Елена БУДАНОВА



