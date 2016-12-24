Единственный в России автобус-тренажер «Школа дорожной безопасности» побывал в Мордовии

Ежегодно на дорогах Мордовии происходят десятки аварий, участниками которых становятся дети, наибольшее число ДТП с детьми происходит в период летних школьных каникул, это уже тенденция. И, судя по статистике, дети попадают в сводки аварий, чаще всего будучи пассажирами. С начала 2017 года в республике уже произошло 33 ДТП с участием детей, в них 2 детей погибли, 37 ребенок получил ранения, больше половины пострадавших – пассажиры.

Лекции и уроки, на которых детям зачитали бы статистику происшествий и попросили быть более внимательными на дорогах для этой категории участников дорожного движения – скучны и не интересны. Гораздо более интересными, а значит и более запоминающимися для ребят стали занятия в специализированном учебном автобусе-тренажере - настоящем «учебном классе на колесах».

Этот спецавтобус предназначен для проведения занятий по практическому обучению детей основам безопасности дорожного движения, правилам поведения на дороге. Он укомплектован мультимедийным оборудованием, демонстрирующим действие ремней безопасности при дорожно-транспортном происшествии или резком торможении, также автобус оборудован генератором дыма для имитации задымления салона, необходимым наглядным материалом и видеоаппаратурой для демонстрации обучающих фильмов.

В акции приняли участие школьники, отдыхающие в летних пришкольных лагерях Саранска, воспитанники социального приюта для детей и подростков «Радуга», воспитанники Ялгинского детского дома-школы, всего около 400 человек.

Ребята на собственном опыте убедились в необходимости использования ремней безопасности. Все происходило очень достоверно и неожиданно. Все дети были пристегнуты согласно правилам дорожного движения, а примером того, что может случиться, если ребёнок находится в салоне не пристёгнутым, был манекен Гоша. Во время резкого торможения он получил серьезные травмы.

Помимо занятий в специализированном автобусе, сотрудники Госавтоинспекции проводили для детей различные игровые мероприятия, - беседы и викторины по правилам дорожной безопасности.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия