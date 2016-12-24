С какой периодичностью проводится кадастровая оценка недвижимости?

На вопрос отвечает Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Михайлович Пыков.



Согласно статьи 3 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон об оценочной деятельности) под государственной кадастровой оценкой понимается совокупность действий, установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.

В соответствии со статьей 24.12 Закона об оценочной деятельности государственная кадастровая оценка проводится в отношении объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН), по решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных законодательством субъекта Российской Федерации, по решению органа местного самоуправления не чаще чем один раз в течение трех лет (в городах федерального значения не чаще чем один раз в течение двух лет) с даты, по состоянию на которую была проведена последняя государственная кадастровая оценка.

В течение трех рабочих дней с даты утверждения результатов определения кадастровой стоимости копия акта об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (включая сведения о датах его опубликования и вступления в силу) направляется в орган, осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке, для дальнейшего внесения сведений в ЕГРН. Государственным органом, осуществляющим функции по государственной кадастровой оценке на территории республики Мордовия является Управление Росреестра по Республике Мордовия.