Наталья Четайкина из Рузаевки победила в «Поле чудес»

26 мая в эфир Первого канала вышел очередной выпуск программы «Поле чудес», в котором приняла участие жительница Рузаевки Наталья Четайкина. Уроженка Мордовии стала победительницей смс-игры, благодаря чему и получила приглашение поучаствовать во всенародно любимой передаче.

В минувшую пятницу зрители Первого канала могли лицезреть нашу землячку на голубом экране. Наталья Четайкина выступала в первой тройке игроков. Женщина приехала на передачу не с пустыми руками, привезла с собой гостинцы - различные соленья. На программу Наталья попала не одна, а вместе с сыном Всеволодом. По сложившейся традиции ведущий Леонид Якубович попросил мальчика представиться по имени-отчеству, а затем предоставил ему слово. Всеволод вызвал всеобщий восторг и аплодисменты зрительного зала, спев частушки: «Начинаю петь частушки, прошу не смеяться! Тут народу очень много, могу застесняться».

Наталья Четайкина с легкостью справилась с предложенными заданиями и не только вышла в финал, но и выиграла суперигру. В награду женщина получила ценные призы: домашний солярий, кофе-машину и компьютер. «Когда отправляла смс, не ожидала, что мне позвонят. Наконец позвонили, и вот я здесь. Признаться, надеялась на победу, - рассказала Наталья по окончании передачи. - Вышла в финал и даже выиграла суперигру. Я очень довольна и счастлива!».

Заметим, это уже не первый случай, когда представители нашей республики отправляются испытать удачу на «Поле чудес». Так, например, в марте этого года в эфир Первого канала вышел выпуск «Поля чудес», в котором приняла участие эрзянка Альбина Колесникова. Любопытно, что участница приехала не из Мордовии, а из далекого Нижневартовска. Женщина исполнила частушки на мордовском языке про звездного ведущего. А в мае прошлого года участие в капитал-шоу «Поле чудес» принимал мордовский фольклорный ансамбль «Торама». Хотя не получилось выиграть, музыкальному коллективу удалось познакомить миллионы телезрителей с мордовской культурой и продемонстрировать красоту звучания мордовского многоголосия. Тогда на съемках шоу «Поле чудес» музыканты вручили Леониду Якубовичу паспорт мордвина и пригласили в гости к нам в республику.