Наталья Четайкина из Рузаевки победила в «Поле чудес»

«Школа - это не показ мод»
Зачем в саранской школе ввели рекомендованный цвет одежды для учителей?
Зачем в саранской школе ввели рекомендованный цвет одежды для учителей?
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
Новый компьютерный вирус заставил и жителей Мордовии плакать по потерянным деньгам
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
Редактором сайта о суицидах являлась 16-летняя школьница из Мордовии
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
12 июня в Доме республики прошла церемония награждения за заслуги в трудовой и общественной деятельности