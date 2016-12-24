Отпуск-2017: где и за сколько

Пора отпусков всё ближе, а потому предлагаем разобраться, сколько будут стоить вожделенные отпускные деньки в средней полосе, на морских пляжах разной степени удаленности и поможет ли нам отдохнуть в этом году заграница. Найти подходящий вариант среди многообразия туристических направлений - задача не из легких. Конечно, все зависит от предпочтений, но без компетентного мнения в разборе темы не обойтись.

Не секрет, что за последние два-три года рынок турагентств серьезным образом сократился: уменьшились как количество игроков на рынке, так и активность самих точек продаж. Однако есть профессионалы, которым не страшны экономические бури. Среди таковых - саранское туристическое агентство «Лазурный берег». Поэтому за профессиональным советом мы обратились к его директору - Людмиле МОЛЧАНКИНОЙ.

Копейка доллар бережет

Как бы нам ни хотелось скорее оказаться в долгожданном отпуске, полезно задуматься об экономии бюджета. Тем более что цены стремятся исключительно вверх, чего, к сожалению, нельзя сказать о зарплатах… Прежде чем говорить о вариантах отдыха и расходах на него, мы попросили Людмилу Молчанкину напомнить будущим путешественникам, как и на чем они могут сэкономить этим летом.

«Для экономии средств стоит учитывать несколько факторов. Например, не в высокий сезон (лето, каникулы, праздничные даты) можно рассчитывать на отдых по горящему туру. Что такое горящая путевка? Прежде всего, это возможность отдохнуть на 20-40% дешевле обычной стоимости тура. Такие туры появляются за несколько дней до вылета, как правило, за 2-3 дня (напомню, если страна визовая, у вас должна быть действующая виза). Появление таких путевок связано с тем, что либо кто-то из туристов не смог полететь по приобретенной путевке, либо у туроператора остались непроданные места в отеле и самолете.

- Плюсы горящего тура, - продолжает Людмила, - возможность отдохнуть в пятизвездочном отеле по цене трех звезд. Самый большой спрос на туры наблюдается летом, когда родители могут путешествовать вместе с детьми-школьниками, а также в праздничные даты - новогодние, майские выходные. В это время туры дороже, нет горящих предложений, так как из-за повышенного спроса все номера в отелях заполнены. Поэтому, если у вас есть возможность путешествовать в другие даты, вы также сможете приятно сэкономить на отдыхе.

Кстати, обязательно проверяйте, не совпадает ли ваш запланированный отдых с датами проведения местных праздников, фестивалей, выставок, так как в это время цены в гостиницах резко взлетают.

- Значительно экономит средства раннее бронирование тура, - напоминает Людмила, - то есть приобретение туристической путевки за несколько месяцев до предстоящей поездки. Тогда скидка на тур составит порядка 30%. Например, сейчас у нас идет активное бронирование сентябрьского отдыха на Кубе и в Доминикане. При таком подходе наши клиенты прилично экономят.

По-прежнему актуален отпуск по системе «Фортуна». Приобретая тур по системе «Фортуна», вы гарантируете себе определенную звездность отеля и тип питания. Перелет, трансфер до места отдыха и обратно, а также медицинская страховка входят в состав тура по умолчанию. При оформлении тура вы выбираете звездность отеля, например 5 звезд и питание «все включено». Это означает, что вы гарантированно будете заселены в отель категории 5 звезд с питанием all, но не будете знать заранее название и расположение (первая или вторая линия) отеля. И стоит помнить, если вы собрались отдыхать в стране, требующей оформлении визы, это не только может затянуть время подготовки дней на десять, но и сделает отдых дороже.

Напомним, для получения шенгенской визы необходимо пройти процесс биометрической регистрации, проще говоря, вам необходимо будет «откатать пальцы» - дактилоскопировать и сделать специальную фотографию. Теперь поручить сдачу документов на визу туроператорам невозможно. Только личное присутствие, только хардкор. - В Саранске консульств либо визовых центров пока нет. За этой услугой наши туристы обращаются обычно в Нижний Новгород или Москву, - уточняет наша собеседница.

Берег турецкий. И не только

«По совокупности всех факторов, влияющих на рынок выездного туризма, этот сезон должен стать годом Турции, - признается Людмила Молчанкина. - Это диктуется, с одной стороны, органикой рынка: 75% российского выездного турпотока ориентировано на пляжный отдых (даже на Новый год!). С другой стороны, экономическая ситуация в России вряд ли будет существенно улучшаться: реальные доходы основной части трудоспособного населения либо останутся на прежнем уровне, либо будут и дальше понемногу сокращаться.

Соответственно, никуда не девшаяся потребность в пляжном отдыхе трансформируется в потребность в доступном пляжном отдыхе. Именно потому в этом году растут, прежде всего, дешевые направления, а самое дешевое пляжное направление - это Турция, благодаря системе «все включено».

В общем, Анталийское побережье и курорты Эгейского моря ждут наших туристов. И если вас беспокоит безопасность здешнего отдыха, то Людмила Молчанкина уверена: в курортной части Турции обстановка совершенно спокойная. Может быть, стоит воздержаться от поездки в Стамбул или города, граничащие с Сирией, но и без того отдыхающих в Турции ждет столько отличных мест, что никто не уйдет обделенным. Более того, россияне все активнее осваивают турецкие курорты, которые считались строго европейскими. Например, Мармарис - звезда побережья Эгейского моря - еще пару лет назад был наводнен исключительно британцами и голландцами. В этом году на его уникальной 12-километровой набережной всюду звучит русская речь. Недельный турецкий отдых на двоих обойдется вам по ценам конца мая в четырехзвездочном отеле в 40 тысяч рублей на двоих (all inclusive).

Но и кроме Турции в мире много славных мест пляжного отдыха. Как отмечает Людмила Молчанкина, в этом году у жителей Саранска повышенным спросом пользуется Таиланд. Под тремя звездами неделя тамошнего отдыха на двоих будет стоить 45 тысяч.

Если захотите поближе познакомиться с красотами Италии, то добро пожаловать, например, в Римини: 25 тысяч - и вы вдвоем неделю наслаждаетесь морем, солнцем и вкусностями итальянской кухни. Мечтаете об островном отдыхе? Кипр на неделю распахнет для вас свои теплые объятиях в трехзвездном отеле за 35 тысяч на двоих. На завтраках. Здесь можно посетить шикарный дельфинарий, аквапарк, поплавать на яхте, прыгнуть с парашютом. Последнее - вариант для смелых.

На Канарских островах семейный отдых в июне на троих в отеле на 3-4 звезды обойдется от 110 тысяч (полупансион). Испанская Майорка гораздо скромнее: она готова поселить вас и двух членов вашей семьи в три звезды за 41 тысячу на неделю. Точнее, от 41 тысячи. Завтраки в течение недели на курортах материковой Испании - Коста-Дорада, Коста-дель-Соль - в трехзвездочном отеле на двоих обойдутся в этом году от 26 тысяч наших денег. Если же вы - родители и отдыхаете с ребенком, то цена недельного отдыха здесь будет от 30 тысяч. Но плюсуйте сюда стоимость оформления документов - виза стоит 65 евро.

Если не хочется платить за визу, то идеальным вариантом становятся страны, для посещения которых она не нужна. Можно просто взять паспорт, чемодан и отправиться в дорогу. Например, в Абхазию, Черногорию, Вьетнам, Таиланд или Арабские Эмираты. Правда, в последних сейчас делать нечего - жара, не сезон. А вот Черногория готова поделиться своими красотами и кормить вас, как минимум, завтраками неделю от 35 тысяч на двоих в отеле на три звезды.

Древние храмы и природные красоты национальных парков, здоровая и вкусная еда (диетический рис и свежие морепродукты), самый дешевый в мире дайвинг и отличные курорты - это Вьетнам. При желании вы вдвоем в неделю потратите здесь на полупансионе 64 тысячи в трех звездах. В Тунисе семидневный отдых на двоих будет стоить от 31 тысячи, для семьи - от 41. И это all inclusive.

Дорогая сердцу многих саранчан Абхазия готова предоставить свои пляжи и фирменное гостеприимство за 13 тысяч на двоих с питанием, и от 5 - без оного. Всё это - без учета стоимости дороги.

Родина

Кому-то поможет отдохнуть заграница, но немало сограждан не смогут в свой законный отпуск выехать за пределы отчизны. И причины разные. Для кого-то из госслужащих действует запрет на выезд за границу, кто-то сокращает расходы, а кто-то не изменяет вкусам, предпочитая отдыхать на родных просторах. Так чем готов ответить рынок отечественных туристических услуг?

Как поделилась с нами директор турагентства «Лазурный берег» Людмила Молчанкина, по привлекательности отечественных курортов для нас в безусловных лидерах остаются Адлер, Красная Поляна и другие курорты Большого Сочи. Причем жители Мордовии с удовольствием ездят туда не только по лету, но и всю зиму. В июне же в сочинских «Чистых прудах» вдвоем можно отдохнуть за 30 тысяч на завтраках, а «всё всклочено» на двоих в приличной четверке в Сочи можно найти за 52 тысячи.

Вы поклонник речных круизов? Выбор таких путешествий по Волге в этом году достаточно велик, поэтому подобрать отдых согласно своим предпочтениям не составит труда. Плавание на теплоходе по Волге может продолжаться от 3 до 20 дней. В среднем 6 ночей обойдутся в 14 тысяч на человека.

Разброс цен на крымское проживание огромен. В Ялте недельный отдых на двоих может обойтись и в 18 тысяч без питания, а можно потратить от 65 тысяч на двоих (отель «Ялта-Интурист»). Летняя Анапа готова неделю радовать и три раза в день кормить своих гостей и за 30 тысяч (3 звезды), и за 113 тысяч (4 звезды, полный пансион с перелетом). Не стоит забывать и про бездонный по своим возможностям и неподражаемый по гостеприимству частный сектор полуострова. Выбирайте. Самый простой и быстрый вариант оказаться в Крыму, но, к сожалению, дорогостоящий - авиаперелет до Симферополя. С начала июня начнется продажа единых билетов в Крым.

Как отметила Людмила, среди школьных экскурсий на первых местах по-прежнему вояжи в Санкт-Петербург и Казань. Их стоимость зависит от числа дней и количества выбранных экскурсий, но цены остались вполне демократичными.

Возможностей для отдыха действительно может быть великое множество, все зависит от ваших пожеланий, вкусов и финансов. «Лазурный берег» готов составить для вас индивидуальный тур, подобрать варианты лечебного отдыха или помочь в организации учебы за границей. Нам же хочется надеяться, что каждый из вас сможет позволить себе в наступившем лете отдых мечты.

Наталья ГОРДЕЕВА



