В прошлом году в Мордовию переехали 462 соотечественника из 9 стран

На минувшей неделе в Госсобрании Мордовии состоялось расширенное заседание Координационного совета по демографической и миграционной политике, где рассматривалось выполнение программы по оказанию содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом.

«В нашей республике программа «Соотечественники» реализуется с 2011 года, - напомнил собравшимся Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин. - За это время в Мордовию переехало свыше 3 тысяч соотечественников из 12 стран. Выполнение Программы стало одним из факторов, положительно повлиявших на миграционную ситуацию в регионе. В 2014 году, впервые с начала 90-х годов, в республике наблюдался миграционный прирост населения - 220 человек. В 2015 году он составил 2093 человека, в 2016-м - 4545 человек. Это один из лучших показателей в ПФО».

Председатель Госкомтрудзанятости РМ Дмитрий Борисов отметил, что в 2016 году в рамках программы в Мордовию планировалось переселить 260 соотечественников. Однако на участие в программе поступили заявления от 486 человек! В результате в Мордовию прибыли 462 соотечественника из 9 стран. 43% участников программы имеют высшее образование, 45% - среднее профессиональное. Большая часть соотечественников способны внести вклад в социально-экономическое развитие региона. Так, 73% участников программы (339 человек) - граждане трудоспособного возраста, 23% (104 человека) - дети, 4% (19 человек) - пенсионеры. Сейчас 243 переселенца трудоустроены.

В соответствии с программой участники самостоятельно принимают решение о жилищном обустройстве. В результате 18 человек (3,9%) имеют жилье в собственности, 315 человек (68,2%) арендуют его, 129 человек (27,9%) живут у родственников.

«Огромное значение для Мордовии имеет не только миграционный, но и демографический прирост населения, - заявила заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова. - Как минимум 1300 семей в нашей республике претендуют на процедуру ЭКО. Она будет проведена для них бесплатно: частично за счет республиканского бюджета, частично из средств ФОМС. Мы должны уделить максимум внимания сохранению нашего народа и будем оказывать всемерную поддержку тем, кто хочет переехать в Мордовию. Для нас важен каждый человек!».

На заседании Координационного совета выступили и участники программы. Тимофей Юдинцев приехал вместе с семьей в республику из Украины в сентябре 2015 года. Семья Юдинцевых многодетная, супруги воспитывают 8 детей. Кстати, последняя дочка родилась уже в Мордовии. Тимофей работает инженером-электронщиком в ООО «ВКМ-Сталь». Юдинцевы живут в собственном доме, на приобретение которого Правительством республики была предоставлена социальная выплата на полное погашение ипотечного кредита.

Семья Гиесовых приехала в Саранск из Таджикистана в декабре 2015 года. Зиёваддинходжа Гиесов рассказал о том, что вместе с женой он обучается на медицинском факультете МГУ им. Н.П. Огарева. Гиесовы - будущие стоматологи. Зиёваддинходжа является призером научно-практических конференций по стоматологии, председателем союза студентов из Таджикистана, а еще хорошо говорит по-русски, и это притом, что русский язык молодой человек начал изучать лишь в 2012 году. Молодой человек успевает не только учиться, но и работать - занимается предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания, является владельцем кафе «Исфара». В семье подрастает полуторагодовалый сын. Заниматься воспитанием помогает мама Зиёваддинходжа. Пока Гиесовы живут на съемной квартире, однако в дальнейшем планируют приобрести собственное жилье.

В завершение заседания Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин вручил награды и подарки активным участникам реализации программы «Соотечественники» в Мордовии: представителям центров занятости, Государственного комитета РМ по труду и занятости населения, работодателям, а также переселенцам - семьям Юдинцевых, Гиесовых, Гуленковых, Камлевых, Ольшанских.

Елена БУДАНОВА