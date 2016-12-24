93,2% жителей республики положительно оценивают межнациональный климат и межнациональные отношения в регионе

Кирилл Данилов - лучший!
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Свежесть пропадает не только у осетрины. Время - штука коварная, оно выметает её из всего: красок, погоды, отношений. А следом уходит и удивление....
В России задумались о «паспортизации» всех социальных сетей
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
За интимную связь со школьницей 35-летний физрук надолго угодил за решетку
В отделе «К» МВД по РМ бьют тревогу: сети мордовских предприятий атакует троянец-вымогатель - это вредоносное программное обеспечение,...