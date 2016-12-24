4 апреля в Москве прошло заседание коллегии Федерального агентства по делам национальностей, ее итогам был посвящён брифинг, который состоялся на минувшей неделе в пресс-центре Дома печати республики.

«Выступая на заседании ФАДН, заместитель руководителя администрации Президента России Магомедсалам Магомедов назвал Мордовию регионом-лидером по благополучному состоянию межнациональных отношений среди всех субъектов РФ. Согласно исследованию, 93,2% жителей республики положительно оценивают межнациональный климат и межнациональные отношения в регионе. Это результат кропотливой работы руководства республики и лично Главы республики Владимира Волкова, министерств, общественных организаций и СМИ, - рассказал первый заместитель министра культуры и национальной политики РМ Александр Карьгин. - Также положительной оценкой были отмечены Марий Эл и Омская область, а как самые «проблемные» - Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города. Мониторинг межнациональных отношений проводится ежедневно. При этом уровень общероссийской гражданской идентичности в стране сейчас самый высокий за весь постсоветский период и с момента начала измерений этого показателя.

На коллегии был избран Общественный совет при ФАДН, в состав которого вошёл декан филологического факультета МГУ им. Огарёва, председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин. «Избрание в Общественный совет при ФАДН представителя Межрегиональной организации мордовского народа говорит о признании значимости организации мордовского народа в развитии и укреплении межнациональных контактов в России, - отметил Юрий Мишанин. - Выступая на коллегии, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что в 2017 году 61 регион получил из федерального бюджета субсидии на сумму 339 млн рублей на гармонизацию межнациональных отношений. Среди них и наша республика.

Также он выразил уверенность, что ФАДН поддержит проведение предстоящего съезда финно-угорских народов РФ, который пройдёт в сентябре в Сыктывкаре. Подготовка к съезду уже началась. На коллегии особо коснулись и вопроса предупреждения экстремизма в молодёжной среде.

Высокая оценка состояния межнациональных отношений в Мордовии налагает большую ответственность, мы должны продолжать эту работу, чтобы сохранить лидирующее положение в стране».